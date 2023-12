¿Cuándo juega Darwin Núñez por la Premier? Mirá los partidos y dónde verlos que se juegan este fin de año

Este fin de semana y el 1° de enero hay fútbol en tres países del mundo, con futbolistas uruguayos que tendrán acción.

En Inglaterra la liga no para por las fiestas y se juega entre sábado y lunes la fecha 20, con la participación de Facundo Pellistri el sábado en Manchester United y de Darwin Núñez el lunes en Liverpool.

También se juega por la Serie A de Italia y por la Liga Portuguesa.

Premier League, sábado 30 de diciembre

Luton Town-Chelsea a las 9:30 por Star+ yESPN

Manchester City vs Sheffield United a las 12:00 por Star+

Aston Villa vs Burnley a las 12:00 por Star+ y ESPN

Crystal Palace vs Brentford a las 12:00 por Star+

Wolverhampton vs Eveton a las 12:00 por Star+

Nottingham Forest vs Manchester United a las 14:30 por Star+ y ESPN

AFP

Facundo Pellistri

Premier League, domingo 31 de diciembre

Tottenham vs Bournemouth a las 11:00 por Star+

Fulham vs Arsenal a las 11:00 por Star+ y ESPN

Premier League, lunes 1° de enero de 2024

Liverpool vs Newcastle a las17:00 por Star+ y ESPN

También tres partidos de la Championship (Sunderland vs Preston North, Plymouth vs Watford y Sheffield vs Hull City) que son televisados por Star+.

Mientras que el primer día del año juegan por la Liga One, Derby County vs Peterborough a las 12:00

Serie A de Italia, sábado 30 de diciembre

Atalanta vs Lecce a las 8:30 por Star+

Cagliari vs Empoli a las 11:00 por Star+

Udinese vs Bologna a las 11:00 por Star+ y ESPN2

Milan vs Sassuolo a las 14:00 por Star+

Hellas Verona vs Salernitana a las 14:00 por Star+ y ESPN2

Juventus vs Roma a las 16:45 por Star+ y ESPN

Liga portuguesa, sábado 30 de diciembre

Casa Pia vs Braga a las 15:00 por GolTV

Portimonense vs Sporting a las 17:30 por Gol TV