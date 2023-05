¿Cuánto cuesta perder la billetera? El precio de renovar documentos y qué trámites hay que hacer

Perder la billetera o sufrir un robo conlleva, además de un mal rato, un costo, porque la renovación de los documentos tiene un precio. Quienes extravíen o sufran un hurto de documentos –dentro o fuera de una vivienda, comercio o establecimiento– pueden realizar la denuncia en comisarías sin costo y de forma presencial. El encargado de tomar estas denuncias es el Ministerio del Interior.

Café & Negocios realizó un relevamiento de los costos y requisitos a cumplir para renovar los documentos.

Cédula de identidad

El trámite común de renovación de la cédula de identidad cuesta $ 387 y el urgente $ 773, tasas que deben abonarse en efectivo o mediante débito electrónico en pesos. Pero el costo del trámite común se puede exonerar si la renovación se hiciera por hurto o rapiña del documento, según se reglamentó en la ley 19.355.

El usuario del documento deberá radicar la denuncia en una seccional policial y solicitar la constancia de la misma para presentarla en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) al momento de hacer la renovación.

Inés Guimaraens

Cédula de identidad.

Libreta de conducir

Duplicar una libreta de conducir que esté vigente, ya sea por hurto, extravío o deterioro, en Montevideo cuesta $ 1.092. El trámite, que se realiza en la Intendencia de Montevideo (IM), se podrá efectuar siempre y cuando el titular de la licencia de conducir no cuente con multas de tránsito impagas.

Para realizar ese trámite el usuario deberá presentar su cédula de identidad junto al ticket de pago del duplicado, que se puede realizar en Tesorería (en el primer piso de la IM) o en redes de cobranza. Además, aquellos usuarios que soliciten una nueva licencia y que cuenten con otra licencia de otra categoría, también deberán presentarla, según informó la IM.

Licencia de conducir.

Credencial cívica

Renovar la credencial cívica tiene el mismo costo que solicitarla por primera vez en la Corte Electoral: $200. Cuando la credencial se pierde o su usuario sufre un hurto, para poder renovarla el titular deberá presentar un documento que acredite su identidad.

Para renovar la credencial se deberá indicar la serie y el número de la credencial vigente, pero en caso de no recordar esos datos el solicitante deberá presentar su nombre completo, el de sus padres y su fecha de nacimiento. Con esos datos un funcionario de la Corte Electoral podrá realizar la búsqueda del documento para verificar si la credencial está o no vigente. En caso de que no lo estuviera, la solicitud de renovación será rechazada.

Boletera STM

En el Área Metropolitana es común utilizar para el transporte público la boletera del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Cuando esta se pierde o es hurtada, el titular de la misma debe realizar la denuncia en un local de atención al usuario de STM y abonar el costo de una tarjeta nueva.

El costo por la renovación de la tarjeta STM común es el valor de dos viajes comunes, es decir, $ 104 si se tiene en cuenta que el viaje común cuesta $ 52.

En el caso de las tarjetas STM de estudiantes, jubilados, de gestión social, prepago nominado, organismo y transporte, la primera renovación cuesta $ 52; si se hace por segunda o tercera vez es de $ 104; si se renueva por cuarta o quinta vez cuesta $ 208; y si se hace por sexta vez o sucesivas $ 312.

Si la tarjeta perdida o robada tenía saldo ese puede recuperarse. La denuncia debe hacerse en uno de los locales de atención al usuario de STM y el monto se reintegrará a la nueva tarjeta a partir de las 72 horas de la realización de la denuncia.

Tarjetas de crédito y débito

Cuando una tarjeta de crédito o débito se pierde o es robada, tanto si su usuario está en Uruguay o en el exterior, los bancos aconsejan realizar inmediatamente la denuncia, para evitar que alguien pueda acceder al dinero de la cuenta.

Con base en un relevamiento de los principales bancos que operan en Uruguay, la reimpresión de tarjetas de débito y crédito puede costar entre $ 304 y $ 1.026.

Según indica la Ley 19.210, de Inclusión Financiera, las primeras dos reposiciones de las tarjetas de débito asociadas a la cuenta sueldo no tendrán costo para los titulares.

El trámite de remplazo de tarjeta por robo o extravío, tanto de crédito como de débito (no de cuenta sueldo) en el Banco de la República cuesta $ 350. En el BBVA ese trámite vale $ 400.

En el caso del banco Santander, la reimpresión de la tarjeta de débito cuesta $ 304, mientras que, si se trata de una tarjeta de crédito el costo es de $ 770 más IVA.

El banco ITAU cobra 180 Unidades Indexadas ($ 1.026 al 3 de mayo de 2023) por la denuncia y reimpresión de la tarjeta de crédito. Por su parte, el banco Scotiabank también cobra 180 Unidades Indexadas ($ 1.026) por la reimpresión de la tarjeta de crédito, y 45 Unidades Indexadas ($ 257) por tarjetas de débito con cuentas corrientes y cajas de ahorro.

Tarjetas de crédito y débito.

Pasaporte

Si bien no es muy común guardar el pasaporte en la billetera, puede haber quien lo haga. Y en caso de necesitar renovarlo eso tendrá un costo. El trámite de renovación común cuesta $ 3.141 y el certificado de antecedentes judiciales (solicitado para la renovación), $ 148. Mientras que el trámite urgente cuesta $ 6.115, y el certificado de antecedentes judiciales urgente $ 1.189.

Para renovar el pasaporte se deberá presentar en las oficinas de la DNIC la denuncia de hurto o extravío realizada en el Ministerio del Interior y la cédula de identidad vigente y en buen estado.

Presidencia de la República

Pasaporte uruguayo