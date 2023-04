Cuántos perros y gatos hay en Uruguay como mascotas, según la encuesta de Equipos

Una nueva encuesta de Equipos Consultores mostró que en Uruguay hay más de 1,8 millones de perros y más de 900 mil gatos como animales domésticos.

Según la encuestadora, en Uruguay "ha crecido" la población de perros y gatos domésticos, una tendencia que también sucede a nivel mundial. En el caso de los canes esta incidencia es más notable, donde ha aumentado un 57% en menos de una década. "En 2014 la cantidad de perros en hogares se estimaba en algo más de 1.100.000, y ahora en 1.800.000", afirma Equipos Consultores.

El 74% de la población tiene perro como mascota, según la encuesta que se realizó de forma presencial a más de 2 mil personas mayores de edad en todo el país.

La tercera parte de los uruguayos tiene solo un perro, mientras que el 20% tiene dos, el 12% tiene tres y 9% tiene cuatro más perros.

En cuanto a los gatos, el 42% de los uruguayos los tiene como mascota. Es decir, aproximadamente 940 mil felinos son animales domésticos.

El 23% de los uruguayos tiene un solo gato, el 9% tiene dos, el 5% tiene 3 y el restante 6% tiene 4 o más.

¿Qué opinan los uruguayos de la castración obligatoria?

La mayoría de los encuestados se mostró a favor de la castración obligatoria. El 52% de los consultados esta a favor de esta medida.

El 36% no escuchó hablar de esta política, un 7% está en desacuerdo, otro 4% no está ni a favor ni en contra y el restante 1% no sabe o no contesta.

Por otra parte el 85% está a favor de que el Estado regule y controle la cantidad de perros, un 11% esta en contra y el restante 3% no sabe o no contesta.