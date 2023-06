¿Cuántos trabajadores adhirieron al paro contra la reforma de la seguridad social?

El 12% de los trabajadores hizo paro el pasado 25 de abril, cuando el PIT-CNT se adhirió a la medida que comenzó el sindicato de transporte en contra de la reforma de seguridad social, cuyo articulado se votó ese martes.

Según la encuesta que hizo Equipos Consultores en la cuarta semana de mayo, "el 68% de los ocupados declara haber ido a trabajar el 25 de abril de 2023 y el 32% no fue a trabajar". De esos 32%, un 20% "no fue a trabajar porque no pudo hacerlo".

El 68% de los ocupados dice haber ido a trabajar durante el paro general del 25 de abril.



Del 32% que no fue, un 12% no asistió a trabajar porque hizo paro. El 20% restante no trabajó porque no pudo (por falta de transporte o por tener que cuidar a otras personas del hogar). pic.twitter.com/VsSofWwBts — Equipos Consultores (@EquiposUy) June 15, 2023

"Estos datos indican un leve aumento en la declaración de no asistencia en relación a la medición sobre concurrencia al lugar de trabajo el día del paro general de junio 2021, y al mismo tiempo se ubica por encima del promedio de este indicador en las 8 mediciones realizadas.", continúa la información en la página web de la consultora.