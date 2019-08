Cuatro temas económicos que deberían ser centro de campaña

Una economía estancada, con pérdida de empleo, déficit fiscal al alza, competitividad comprometida, entre otras complicaciones, no es el mejor escenario para que los candidatos que buscan acceder a la Presidencia sean generosos en promesas.



Incluso pueden ser motivos más que suficientes para no ser demasiado precisos y espantar votos al hablar de los planes que estarán obligados a implementar para poner las cuentas en orden si acceden al sillón de la Torre Ejecutiva.



En grandes líneas y para ser sintético, hay cuatro o cinco grandes temas económicos -algunos son capítulos insertos en un asunto más grande- que deberían ser abordados con la mayor transparencia posible por los postulantes a presidir el país.



En esta edición de Rincón y Misiones me propongo explicarte cuál es el estado de situación de los que considero son los mayores desafíos que deberá afrontar el próximo gobierno.