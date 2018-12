Cuatro uruguayos al Mundial de pileta corta de natación

Este jueves partieron a la lejana ciudad china de Hangzhou los nadadores uruguayos Inés Remersaro, Giuliana Dudok y Pedro Chiancone para ser parte de la 14ª edición del Campeonato Mundial de pileta corta (25 metros). Desde España viajará Martín Melconian para completar un equipo que será dirigido por Matías Acosta.

Inés Remersaro, de 26 años, se convertirá en la primera uruguaya en disputar el evento en cuatro ocasiones consecutivas mientras que con Melconian, ausente en Windsor 2016, ostentará el récord de participaciones con cuatro eventos cada uno.

"La idea es poder mejorar mis marcas y de esa formar lograr nuevos registros nacionales", contó la dos veces olímpica Remersaro, quien competirá en 50 y 100 m libre.

"En todos los mundiales de pileta corta que competí logré mejorar mis marcas nadando en el último (Windsor) otras pruebas de las que venía nadando. Nadar en este tipo de eventos tiene un gusto especial y genera también una motivación extra por la infraestructura de primer nivel, la organización del evento y los nadadores que participan", comentó Remersaro.

La nadadora fue récord nacional en Estambul 2012 y Doha 2014 en 200 m espalda, t en 100 m libre en Windsor 2016 donde además mejoró sus marcas (sin récords) en 100 m espalda y 100 m combinado.

"Fue una temporada poco constante la de 2018 para mí. No nadé como hubiese querido en las competencias de piscina larga, pero logré grandes resultados en piscina de 25 metros", explicó Remersaro.

La nadadora bajó este año tres récords nacionales de pileta corta: el de 50 m libre (26.16 en la Copa Biguá), el de 50 m mariposa (28.43 en el Nacional de pileta corta) y el de 100 m combinado (1.05.57 en la Copa Biguá).

"El 2019 es un año importante. Están en el calendario los Juegos Panamericanos y el Mundial. Para ambos eventos tengo que clasificar aún y además a partir del año próximo se pueden buscar marcas para Tokio 2020", concluyó la nadadora de Biguá.

Dos debutantes

Giuliana Dudok, de 18 años y quien competirá en 50 m mariposa y 50 m espalda, dijo a Referí que "me genera muchas expectativas saber que van a estar los referentes mundiales, es una gran experiencia tanto deportiva como personal. Arranqué el año con muchas ganas y motivación pensando en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, pero después de que me confirmaran que iba a ir unos días después me bajaron y me desmotivé bastante. A pesar de eso, el año fue bueno, estuve en un Sudamericano de mayores por primera vez y fue una experiencia muy linda y logré bajar mi propio récord nacional absoluto en 50 m mariposa".

"En este torneo apuntó a bajar mis marcas personales y poder llegar a bajar los récords nacionales. Para el 2019 apunto a clasificar a los torneos internacionales que haya, seguir bajando las marcas y comenzar a entrenar pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", dijo demostrando su ambición.

En 50 mariposa 28.70 y en 50 espalda decile 30.40

El otro debutante en esta cita será Pedro Chiancone, que al igual que Dudok conforma el plantel de Olimpia.

"Disputar un Mundial de mayores es una gran oportunidad y estoy muy contento por ello. Creo que para todo nadador el poder participar de un Mundial es un orgullo y más por representar a la selección nacional. Esta temporada considero que fue de las mejores para mí, pero con muchos sacrificios y exigencias de por medio. Fue un año duro, de mucho entrenamiento y estoy contento por los logros y resultados obtenidos", comentó a Referí el nadador que competirá en 100 y 200 m libre.

"Como objetivo personal me propongo bajar mis tiempos y dar un buen desempeño para la selección nacional", agregó.

Chiancone ocupa el lugar de Enzo Martínez quien por una complicación por su visa -está radicado en Estados Unidos- se tuvo que bajar del evento.

La vuelta de Melconian

Para Martín Melconian, olímpico en Río 2016, este Mundial marcará su retorno a la competencia donde debutó en Doha 2010 pero no fue a Windsor 2016.

Su mejor actuación, fue la de Estambul 2012 donde terminó en el 22º puesto del 50 m pecho con un tiempo de 27.46 siendo el mejor nadador varón uruguayo de la historia en estos certámenes donde, sin embargo, nunca pudo bajar un récord nacional.

La mejor actuación histórica la firmó Serrana Fernández en Moscú 2002 alcanzando las semifinales en 50 m espalda.