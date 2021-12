Cuestionados por racismo y corrupción, y sin transmisión, los Globos de Oro anunciaron sus nominados

Este lunes se anunciaron los nominados a los Globos de Oro, unos premios que en los últimos meses han sido seriamente cuestionados, y sus organizadores acusados de racismo y corrupción. Las películas Belfast, un drama basado en la infancia de su director, Kenneth Branagh, y el wéstern de Jane Campion, El poder del perro, son las más nominadas.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que vota por los Globos de Oro, ha recibido acusaciones de racismo, sexismo, acoso y corrupción.

La ceremonia normalmente atrae a las principales estrellas, pero se espera que muchas se mantengan apartadas del evento y la cadena de televisión estadounidense NBC no lo transmitirá en vivo. Incluso no ha quedado claro si habrá una ceremonia física, ni si los ganadores aceptarán sus premios cuando sean anunciados el próximo 9 de enero.

"No será el evento de siempre, pero siempre dijimos que de cualquier manera haríamos las nominaciones y entregaríamos los premios", dijo la presidenta de la asociación, Helen Hoehne, en el anuncio de las nominaciones en Beverly Hills.

"Tenemos una larga historia de entrega de este premio y solo queremos seguir haciéndolo como lo hemos hecho en el pasado", señaló.

Belfast y El poder del perro lideran las nominaciones, con siete cada una para la 79º edición de los Globos de Oro.

El drama familiar Coda, la cinta de ciencia ficción Dune y la biográfica de Will Smith sobre el padre de Venus y Serena Williams, Rey Richard, completan la categoría a la mejor película dramática, el principal premio de los Globos de Oro.

La nueva y aclamada versión de Steven Spielberg de Amor sin barreras está entre las que se disputen el premio a mejor comedia o musical, mientras que el drama de HBO Succession se llevó la mayor cantidad de nominaciones para la sección de televisión, con cinco.

Tradicionalmente, los Globos de Oro han sido los segundos en importancia tras los Óscar en la temporada de premios de Hollywood, pero su continuidad es cuestionada.

Más de 100 publicistas escribieron a la asociación en marzo para exigir el fin de "comportamientos discriminatorios, falta de profesionalismo, improperios éticos y supuesta corrupción financiera".

"Silencio colectivo"

La organización implementó reformas, pero actores como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo han tildado los cambios de inadecuados, mientras que Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro como forma de protesta.

Estudios poderosos como Warner Bros, Netflix y Amazon han dicho que no trabajarán con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood hasta que se hagan reformas más significativas.

Los cuestionamientos a la diversidad en la asociación partieron de una investigación hecha por el diario Los Angeles Times y divulgada este año, que mostraba que la organización no tenía ningún miembro negro.

Quienes votan para los Globos de Oro han sido criticados con frecuencia por omitir importantes interpretaciones de actores y directores de color al momento de hacer sus nominaciones.

Este año, tres de los nominados a mejor actor dramático son negros: Smith, Denzel Washington por La tragedia de Macbeth y -la gran sorpresa de esta categoría- Mahershala Ali por la cinta de ciencia ficción de bajo perfil Swan Song.

Dos mujeres, Campion y Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter), entraron inusualmente en las nominaciones a mejor dirección.

El rapero Snoop Dogg fue el invitado sorpresa en la revelación de las nominaciones este lunes en un hotel de Beverly Hills, leyendo varias de las categorías.

Los anuncios, normalmente transmitidos por las grandes cadenas de televisión estadounidenses, fueron divulgados en esta ocasión a través de la página de YouTube de los Globos de Oro y tildados de deslucidos.

"En la hora que siguió a la develación de las nominaciones (...) la reacción de Hollywood fue un silencio colectivo", escribió Los Angeles Times.

Nominados en las categorías principales

Mejor película - drama

Belfast

Coda

Dune

Rey Richard

El poder del perro

Mejor película - comedia o musical

Amor sin barreras

Cyrano

No miren arriba

Licorice Pizza

Tick, tick...¡boom!

Mejor actriz - drama

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The lost daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (La casa Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor actor - drama

Mahershala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Will Smith (Rey Richard)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Mejor actriz - musical o comedia

Marion Cotillard (Anette)

Alana Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (No miren arriba)

Emma Stone (Cruella)

Rachel Zegler (Amor sin barreras)

Mejor actor - musical o comedia

Leonardo DiCaprio (No miren arriba)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, tick...¡Boom!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (En el barrio)

Mejor director

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (El poder del perro)

Maggie Gyllenhaal (The lost daughter)

Steven Spielberg (Amor sin barreras)

Denis Villeneuve (Dune)

Mejor serie dramática

Lupin

The morning show

Pose

El juego del calamar

Succession

Mejor serie de comedia o musical

The great

Hacks

Only murders in the building

Reservation dogs

Ted Lasso

Mejor miniserie o película televisiva

Dopesick

Impeachment: American crime story

Las cosas por limpiar

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Fuente: AFP