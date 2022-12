Los Globos de Oro vuelven pidiendo perdón y revelaron a sus nominados ¿quiénes son?

Los Globos de Oro preparan su regreso a la pantalla y a los primeros planos luego de un año donde fueron "castigados" por Hollywood, tras un boicot contra la agrupación que los entrega, la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que fue cuestionada por prácticas corruptas, denuncias de abuso sexual de parte de sus integrantes, y por la falta de diversidad en su integración.

Tras un 2022 en el que la mayor parte de las figuras del mundo del espectáculo dieron la espalda a la ceremonia, que ni siquiera fue televisada, ahora los premios vuelven tras cambios en la composición del cuerpo votante y compromisos para cambiar su cultura institucional. Y este lunes anunciaron a sus películas y series nominadas de cara a la ceremonia, que será en Los Ángeles el próximo martes 10 de enero.

La comedia irlandesa The Banshees of Inisherin encabeza con ocho nominaciones la carrera por los Globos de Oro, en tanto Argentina, 1985 fue elegido para competir como mejor película de habla no inglesa, anunciaron los organizadores del premio.

Además de The Banshees of Inisherin (titulada Los espíritus de la isla en Uruguay, donde su estreno está previsto para el 2 de febrero de 2023), la comedia fantástica Todo en todas partes al mismo tiempo obtuvo seis nominaciones, en tanto Babylon, sobre la Edad de Oro de Hollywood (estrena el 19 de enero), y la profundamente personal Los Fabelman, de Steven Spielberg (estrena el 26 de enero), se llevaron cinco cada una.

Lista de nominados en las categorías principales:

Mejor película - drama

Avatar: el camino del agua

Elvis

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor película - comedia o musical

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Glass onion: un misterio de Knives Out

Triangle of sadness

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett - Tár

Olivia Colman - Imperio de luz

Viola Davis - La mujer rey

Ana de Armas - Rubia

Michelle Williams - Los Fabelman

Mejor actor de drama

Austin Butler - Elvis

Brendan Fraser - The Whale

Hugh Jackman - El hijo

Billy Nighy - Living

Jeremy Pope - The inspection

Mejor actriz de comedia o musical

Lesley Manville - Mrs. Harris goes to Paris

Margot Robbie - Babylon

Anya Taylor-Joy - El menú

Emma Thompson - Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh - Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor de comedia o musical

Diego Calva - Babylon

Daniel Craig - Glass Onion

Adam Driver - White Noise

Colin Farrell - Los espíritus de la isla

Ralph Fiennes - El menú

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica, Francia y Países Bajos)

Decision to leave (Corea del Sur)

RRR (India)

Mejor director

James Cameron - Avatar: el camino del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Todo en todas partes al mismo tiempo

Baz Luhrmann - Elvis

Martin McDonagh - Los espíritus de la isla

Steven Spielberg - Los Fabelman

Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

La casa del dragón

Ozark

Severance

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

El oso

Hacks

Only Murders in the building

Wednesday

Mejor miniserie

Black Bird

Dahmer

The dropout

Pam & Tommy

The White Lotus