Dady Brieva defendió a Cristina: "No confío en quienes la juzgan"

Dady Brieva volverá a los escenarios uruguayos el próximo 15 y 16 de setiembre, para presentar en el Teatro Metro su espectáculo unipersonal El mago del tiempo. Con motivo de esa visita, el humorista pasó por Montevideo y en una de sus entrevistas previas defendió a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, que se enfrenta a un juicio por corrupción.

Entrevistado por Montevideo Portal, Brieva fue consultado si confiaba en la inocencia de Cristina Fernández. "La verdad que no lo sé, pero lo más probable es que no. Pero en quien no confío es en la Justicia. Ese es el problema. No confío en quien la juzga. No confío en lo mediático", dijo el comediante.

De todas formas, luego se corrigió y dijo "Confío en ella, creo que es inocente".

Brieva, que se definió como peronista, y aseguró que "el kircherismo fue un upgrade del peronismo", afirmó en esa entrevista que su defensa de la expresidenta argentina tiene que ver con las críticas y los ataques que recibe de parte de su oposición. "Si hay algún político que le cae bien al de enfrente, es porque ese no hace tanta puja. Cuando empezaron a decir: “Cristina yegua”, “puta”, o a Evita le decían “viva el cáncer”, vos decís: “Ah, están identificando cuál es mi mejor jugador”. Entonces vos te tenés que encolumnar detrás de ese jugador".

El integrante del trío Midachi consideró que la "grieta" política argentina "no existe", y que él empuja para eliminar ese tipo de divisiones radicales. "Yo no quiero que metan en cana a Macri. Yo quiero que no sea de nuevo presidente. No quiero que le vaya mal, que lo metan en cana, que persigan a la hija".

Y también aclaró los comentarios que hizo en 2020, cuando durante una manifestación en contra del gobierno de Alberto Fernández, Brieva dijo en su programa de radio El destape, "qué ganas de agarrar y un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio", por la que fue denunciado penalmente.

"¿Si me arrepiento? ¡Era un chiste! Mario Negri (diputado argentino) dijo que la pandemia había sido 'un holocausto', otro diputado dijo que había que decretarle la pena de muerte a Cristina. ¡Hay una doble vara terrorífica! En Argentina está pasando mucho eso. Y nada, hay que aguantarla", concluyó.