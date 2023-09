Daniel Hourcade, el exDT Puma que ayuda a Los Teros contra Italia: “Uruguay siempre dio más de lo que tiene, pero ahora agrega técnica y calidad”

Daniel Hourcade es casi un Tero más. Como director de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, el hombre que llevó a Los Pumas a semifinales en 2015 ha sido la referencia rugbística en los últimos años para todos los países de la región, sobre todo con el nacimiento del Super Rugby Américas. Ahora, además es consultor de World Rugby y colabora con Portugal y España. Arrancó el Mundial de Rugby con Chile, después se fue con Portugal y ahora llegó a Niza para acompañar a Los Teros en sus dos grandes objetivos de este torneo, ante Italia, el miércoles, y ante Namibia, el miércoles 27.

Primera parte de una larga entrevista en la que analiza el Mundial de Uruguay y su futuro, pero tambien la actuación de Chile y de Portugal

¿Estás estos días con Uruguay, previo a Italia. Cómo lo viste ante Francia?

Lo de Uruguay realmente ha sido espectacular, sorprendente. Yo estaba convencido que iban a hacer un gran partido, pero no me esperaba un partido tan como fue, que hasta en un momento estábamos con expectativa de ganar. Realmente hicieron un partido fantástico. Uruguay siempre dio más de lo que tiene, esa era un poco la característica del jugador uruguayo, pero acá dieron más en técnica y calidad.

Cometieron muchos penales para un partido de ese nivel, perdieron algunas unas pelotas importantes dentro de la 22, los lines sobre todo. Esas cosas se corrigen con trabajo. Pero dejaron también una impresión muy buena y creo que eso es lo que estamos viendo en estos equipos que nos están representando en la región, sobre todo Chile y Uruguay.

Estuviste con Portugal y con Chile, con los que estás trabajando, qué balance hiciste de cada uno? Chile, por ejemplo, arrancó muy bien, hicieron un gran partido contra Japón, no les terminó aguantando el físico, y contra Samoa no pudieron repetir esa intensidad.

Al margen de que está muy bien tu reflexión, me parece que yo veo un poquito más allá y si es lo que estoy viendo de Chile es que están dando más de lo que son, esa es una realidad y eso es muy meritorio. Después es su debut en un mundial, todos los jugadores, dos profesionales en todo el plantel, es bastante meritorio, considerando que es un mundial y pasa lo que venimos reclamando: si nosotros jugamos entre nosotros todo el tiempo, cuando te encontrás con un equipo en otra velocidad, en otro nivel de contacto, se hace más difícil y que está pagando. Uruguay ya tiene experiencia en tres mundiales de seguidos, la mayoría de estos chicos ya jugaron mundiales, ya tienen un plantel más sólido si se quiere. Chile está dando más de lo que son no solamente en el partido, en todo lo que están haciendo. Están muy enchufados, tenían muchas expectativas ante Samoa, pero los samoanos tienen un equipo realmente sólido. Por su inexperiencia tomaron algunas decisiones equivocadas, entraron dormidos en el segundo tiempo y se les fue el partido.

Portugal hizo lo que venía a hacer: ser protagonista, lo dijeron desde el primer día y lo hicieron, quizás también están pagaron su inexperiencia, quizás había momentos que había que bajar la velocidad del juego. Pero no me voy a dejar llevar nunca por un resultado numérico y yo creo que es muy meritorio lo que hizo Portugal, mostró al mundo que juega muy bien el rugby, eso me parece que es lo más importante.

Pablo Lemoine, DT de Chile, decía en la previa: tenemos que ir menos al golpe y buscar más la evasión. Pero para eso tenés que ganar un primer contacto.

El problema del contacto estuvo en el primer apoyo.Yo vi los entrenamientos de Chile e iban de a dos, pero en el partido no pasaba eso, llegaba un segundo, medio segundo tarde y es suficiente para que o te la pesquen o termines siendo infracción, qué es lo que le pasó. Fallaron en el breakdown. Ahora van a tener partidos mucho más chivos en el breakdown. Inglaterra lo complicó mucho a Argentina en el breakdown, si no vas de a 2, si no llegás rápidamente, es muy difícil. Seguramente son pelotas un poquito más lentas, pero por lo menos las garantizan. Está hablado, está entrenado, después los jugadores en la cancha les cuesta llevarlo a la práctica. Pero hay que pensar en todo lo que están viviendo, 40.000 personas en el estadio, 12 mil chilenos alentando… creo que todo eso influyó también, pero igual rescato que es un aprendizaje. Pablo me decía después del partido, ‘tendríamos que mejorar de un partido otro’, pero en una semana no se mejora, lo que a nosotros nos falta es más competencia con este nivel de tier 1. Porque si vos pones un equipo a jugar y juega 20 partidos seguidos al año en ese nivel, está cómodo. Nosotros jugamos entre nosotros y con esa velocidad y ese nivel de contacto alcanza. Está faltando un poco de mejor competencia. Lo el desarrollo creo que está bastante bien encaminado, los equipos que están acá están demostrando el trabajo que hicieron, pero nos está faltando mejor competencia a los equipos del Tier 2. Creo que cuando la tengamos, si la llegamos a tener un día, va a ser distinto. Y hoy el mundial está mostrando que estos equipos no son tan chicos como se hablaba, si le dan mejor competencia y realmente los ayudan a crecer, puede haber más sorpresas de la que seguramente va a haber en este mundial.

Algo positivo que se está viendo es que se está planteando el debate.

¿Vos te imaginás cómo estarán los italianos pensando en Uruguay? Yo te garantizo que lo que tenían pensado para el partido en Uruguay ya lo tienen cambiado después de haber visto el partido con Francia. Lo mismo pasó con Samoa, suponíamos que iban a tener algunos relevos y no, entraron con todo lo que tenían. Porque vieron el partido que hizo de Chile a Japón, después se le acabó la nafta a Chile, está bien, pero realmente lo complicó mucho. El debate está abierto hace mucho tiempo, ahora que realmente no sean solamente promesas sino realidades y el hecho de que podamos tener mejor competencia, porque si no es muy difícil el crecimiento. Vuelvo a repetir, creo que el camino del desarrollo lo estamos ayudando muy bien en Sudamérica con nuestros torneos, con nuestras academias, con todo lo que están haciendo los países, no solamente el crecimiento de Uruguay y el crecimiento de Chile en el mundial, sino también Paraguay, Brasil ya está muy bien encaminado también y es cuestión de tiempo. Pero eso te da para llegar hasta un punto, si queremos más necesitamos más competencia.

Está siendo difícil de concretarlo.

Claro que es difícil, pero primero tenés que tener el compromiso y la aceptación. Muchos dicen Francia jugó con muchos suplentes. ¿Y? Son titulares en cualquier selección del Mundo. Ojalá nos dieran esa competencia, dame el Francia B, Inglaterra B, Sudáfrica B, Australia B. Para el nivel que tenemos es un paso adelante en competencia y en algún momento les ganaremos, como pasó hace unos años cuando Uruguay, Chile, jugaban contra Argentina 15 y eran 30, 40 puntos de diferencia, Hoy Argentina gana y pierde con Chile y Uruguay, ya emparejaron. Si vos le das competencia a nivel, posiblemente haya una diferencia al principio y después ya van a emparejar. Son los pasos que hay que ir dando. Vos podés hacer todo el laburo que vos quieras, pero si no mejora el nivel de competencia es muy difícil el crecimiento.

¿Te parece bien un World League como se está hablando de dos niveles con ascenso y descenso?

Sí, en la medida que vos tengas la posibilidad (de ascensos y descensos). Creo que el hemisferio sur lo va a poder lograr, obviamente el hemisferio norte no creo que lo logre nunca, de hecho ¿hace cuantos años que viene Georgia pidiendo pista? Y no la va a tener. ¿Georgia qué expectativa tiene? un mundial cada cuatro años y ser campeón del Europeo, que es un 6 naciones B.

Que gana hace cinco años seguidos.

Antes era Rumania, ahora Rumania entró en la caída, pero no van a crecer más si no dan la posibilidad de competir. Georgia el año pasado le ganó a Gales, le ganó a Italia, o sea, ya no en Hemisferio Sur veo posibilidades porque eso está planteado. Creo que en este mundial los Tier 2 están mostrando que realmente pueden ser competitivos, quizás no estaba esa credibilidad. Mismo Chile en su primer mundial. Hoy el único equipo flojo que viene en el Mundial hasta ahora es Rumania, no veo otro equipo.

¿Namibia?

Namibia se quedó en el segundo tiempo. Namibia también llega al Mundial con mucha facilidad, no con lo que nos cuesta a nosotros llegar. Ellos llegan sin tener que exigirse y eso tampoco es bueno. Pero seguiremos luchando para tener esta competencia y ojalá que se dé el torneo del que se habla o un torneo similar, algo que les permita a los equipos tener una visión de futuro y decir: ‘este es el camino y si hago bien las cosas tengo la posibilidad de llegar’. Georgia que hacen las cosas como tienen que hacer, muestran y no tienen la posibilidad.

Uruguay pasó de que lo aplaudieran por lo que defendía, incluso el Mundial pasado contra Australia o contra Gales, a ser competitivos.

Y tuvo los últimos 20 minutos dentro de las 22 de ellos, no salió de ahí Francia. Eso es un crecimiento real. Del equipo de Uruguay que jugó había 4 profesionales, ¿no?

¿No contás como profesionales a los de Peñarol?

No, yo hablo de la competencia doméstica, nuestra, salieron de ahí. Hoy tenés un plantel, que le estaba diciendo al Mono, no sé cómo vas a armar el equipo. Antes teníamos que ver quién juega, hoy quién no juega, quién deja fuera. Ese problema es bueno, y hoy Uruguay lo tiene.

¿Pero por qué no considerás los profesionales a los jugadores del Super Rugby Américas?

Por el nivel del torneo. Esa es nuestra realidad. El primer año que se jugó la Slar había 180 jugadores, porque eran 6 equipos con un plantel de 30 en burbuja, De esos 180 jugadores se fueron 42 en 2021. En el 2022 mejoró el nivel de la liga pero se fueron 31 jugadores. O sea, en 2 años se nos fueron los mejores, se nos fueron más de 70 jugadores de la liga y este año tuvo mejor nivel. O sea que vamos creciendo pero la realidad te tapa. Después del Mundial, no sé cuánto uruguayos van a quedar, y está bien que eso pase porque hoy no tenemos tampoco la posibilidad de mejorar lo económico.

Nosotros logramos mejorar el nivel del juego a pesar de eso, pero tiene un techo. Un equipo como Dogos, con la cantidad de juveniles que tenía, eso es un futuro bárbaro. Pero muchos ya se van a jugar afuera, ¿entonces cómo lo contenés? Lo económico influye mucho y obviamente si tuviésemos plata podríamos hacer un torneo y llamar, no te digo los top, pero el segundo nivel, que está jugando en Pro de 2 en Francia.

No ves entonces que vuelva el nivel de extranjeros de la Slar truncada el primer año.

No, ni me interesa, está demostrado que con los propios, como le pasa a Uruguay, se empieza a generar jugadores para otras franquicias. Creo que está bien planteado y hoy por hoy hay un camino largo por recorrer. No es que no son profesionales, sí lo son, porque se dedican solamente a jugar al rugby y por cómo se los forma, pero el crecimiento real va a estar dado por el nivel de la competencia, y el nivel de la competencia nuestra es bastante bueno para lo que nos está pasando con el éxodo y con la plata que hay. Pero no alcanza.

¿Cuánto va a depender que Uruguay pueda conseguir con competencia del hecho que logre su objetivo y le gane Italia y gane a Namibia?

A Uruguay World Rugby ya le da un apoyo muy importante, pero después de la clasificación de dos equipos pensábamos que íbamos a tener un crecimiento y todavía estamos discutiendo un presupuesto que va a igualar o quizá vaya para abajo. Ahí quedan los signos de pregunta, pero si Uruguay logra hacer historia realmente, claro que se va a plantear las cosas de otra manera, tendríamos que empezar en enero del 2024 a preparar el mundial. Pero bueno, no nos vayamos con eso, no me gusta eso porque aún no se jugó. Aparte si me escucha a (Pablo) Bouza me mata (se ríe).

Por adelantarse...

No me habla más en la vida.

Uruguay perdió por solo 15 puntos con Francia y sin embargo falló en varias cosas. Cometió 16 penales, perdió varios lines, 3 dentro de la 22. ¿Cómo trabajar para corregir eso?

Yo los vi, escuché al capitán hablar. En cualquier deporte, pero en el rugby mucho más, la parte mental es absolutamente fundamental. Y cuando vos tenés la mentalidad positiva y generás confianza, sin nada Uruguay siempre te da más. Lo dice la historia del rugby uruguayo. Hoy están con confianza, mejor preparados. Ojo, también es el mejor Italia que yo recuerdo de siempre. Es un partido muy, muy chivo, sin ninguna duda. Ellos están convencidos que pueden hacer historia, entonces partiendo de ahí yo estoy ya feliz, porque antes entrabas con un cagazo bien entendido al papelón. Hoy estamos buscando el triunfo, buscando esa historia. Están convencidos. Ojalá que hagan historia, pero yo veo las cosas mucho más allá de un resultado numérico y estamos más que conformes con lo que está pasando. Pero jamás vamos a decir, logramos esto, hasta acá llegamos.

¿Cómo se le juega a un equipo como Italia que representa un desafío tan diferente de Francia desde el punto de vista del tipo de juego? Italia abre mucho más la pelota que Francia, que es mucho más frontal.

Me hace acordar a mis primeros tiempos en Los Pumas, qué pensaba cómo vamos a jugar contra Nueva Zelanda o Sudáfrica, o Australia. Hay una sola manera de ganarle a esos equipos: arriesgando al 100%. Si le querés ganar, tenés que jugar dinámico, y dinámico no significa jugar desplegado únicamente, puede ser corto y puede ser desplegado, pero dinámico. Uruguay tiene la calidad técnica, la experiencia suficiente para hacerlo. Para mí es eso, salir a jugar. Eso lo planteé siempre. En Los Pumas generamos la confianza para eso y los chicos entendieron. Eso está pasando ahora.

Si vos querés ganar, tenés que arriesgar y tenés que jugar. Ahora, si vas a jugar un partido estático para tratar de que sea lo menos, me parece que es como prolongar la agonía. Quizás pierdas por menos puntos, pero perdés seguro. Porque Italia tiene una realidad completamente diferente a la de Uruguay, en sus jugadores, en la parte económica, en lo que vos quieras. Están por arriba en un montón de aspectos. Ahora, yo estoy convencido de que Uruguay va a salir a jugársela, si querés ganar. Si te sale bien se puede dar y si te sale mal, listo, moriste en la tuya pero hiciste lo que tenías que hacer para querer ganar realmente un partido.