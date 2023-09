Daniel Hourcade y los proyectos de rugby: “En España ya entendieron el camino porque se lo mostraron Portugal, Uruguay y Chile”

Segunda parte de la entrevista a Daniel Hourcade. Tras analizar en la primera parte a Uruguay, Portugal y Chile en el Mundial de Rugby, ahora analiza la marcha del proyecto de alto rendimiento en Portugal y España, y compara los puntos de contacto con los de Chile y Uruguay.

Estás trabajando con España y con Portugal, pero ambos tienen pathway diferentes. Portugal está siguiendo un camino “sudamericano” de franquicias

Estuvimos en Portugal viendo cómo trabajan. Es muy similar a Uruguay, un país chico, donde todo el mundo trabaja muy bien. Me gustó cómo encararon todo desde el primer entrenamiento para lo que hicieron el domingo ante Gales. Pero sí, tienen un problema de competencia, la Super Cup que no se termina de armarse. Pero Portugal está haciendo muy bien las cosas, tiene Lusitanos, su franquicia, con el 100% de jugadores portugueses.

Está manejado diferente que España, donde los clubes tienen otro peso.

Exacto, esa es la gran diferencia que hay. España está empezando a entender cuál es el camino. Portugal tiene varios jugadores titulares que son franceses, hijos o nietos de portugueses nacidos en Francia. Tienen ahora un buen pack de forwards. Dijeron ‘hoy nos falta esto’, pero están trabajando para tenerlo. Lusitanos viene jugando las finales, haciendo las cosas muy bien y está formando jugadores para Portugal. No te olvides, es un país chiquitito con 4.000-5.000 jugadores de rugby y es muy similar a Uruguay, Dijeron ‘hoy tenemos problemas acá’, bueno, ‘que vengan los franceses, pero mientras tanto vamos formando los nuestros’. Porque la generación de hijos o nietos son dos generaciones, las terceras ya no están, se acabó.

Eso es lo que no está siendo España, porque no tenía ni siquiera un programa de alto rendimiento en funcionamiento. Recién el año pasado se abrió un centro de jugadores hasta 18 años, ahora se abrieron dos más, uno en Barcelona, otro en Valencia, y ya se lo lleva hasta 23 años.

Y que tenés que coordinar mucho más con los gobiernos regionales, es mucho más complejo el sistema, que en Sudamérica, que depende mucho más de los clubes y las uniones.

En España hay una disociación entre los clubes y la unión. Los clubes se preocupan por ellos, contratan jugadores y no desarrollan siquiera sus propios jugadores. Los chicos de España llegan a los 18 años y dejan el rugby o se van a jugar a Francia, o a Inglaterra, buscan alguna salida porque ni siquiera tienen la posibilidad de jugar en la primera de su club, porque los clubes contratan argentinos, contratan uruguayos, contratan sudafricanos, fijianos, y medio pelo, porque al nivel del campeonato de España no tiene un buen nivel. El camino no es sencillo, pero bueno, es cultural, es muy difícil. No vas a cambiar la cultura de un país, pero digamos, tampoco vas a copiar y pegar porque eso es un error. Ya entendieron cuál es el pathway porque se lo mostró Portugal, porque se lo viene mostrando Uruguay, se lo mostró Chile, y estamos empezando un camino con eso.

¿Y tienen confianza en adaptarse al cambio cultural desde ambos lados?

¿Cómo no vas a tener confianza en un país que tiene 40.000 jugadores de rugby? Geográficamente están perfectos, espectacularmente ubicados. Esta nueva dirigencia ya hizo algunas cosas muy interesantes, van a hacer una etapa del Sevens, están empezando a entender.

La juvenil acaba de subir al Mundial A.

Ganó la M20 y va a jugar el año que viene el A. Y la verdad, con muy poquito. Si vos proyectas a 5 o 10 años… En Uruguay esto lo empezó Pablo Lemoine. Después se lo mejoró, ellos fueron mejores, después conseguimos la competencia. Llevó ocho, nueve años llegar a esto. ¿Con cuántos jugadores? ¿Siete mil? Imagínate un país con cuarenta mil jugadores rugby, con

estabilidad económica buena, con un montón de cosas que nosotros no tenemos.

¿Y cómo es ese choque cultural? Porque estás vos, estás Aspirina, Pérez como director de Alto Rendimiento, se anuncia a Pablo Bouza…

Todavía no decidió Pablo, es una decisión que la va a tomar él. Y si no va Pablo, va a ir un entrenador del nivel de Pablo, porque eso es lo que tienen que tener. Vamos a lo nuestro, Paraguay es un país con 1.900 jugadores de rugby, el crecimiento que está teniendo, porque tenemos una estructura profesional muy buena, obviamente con muchos argentinos, está bien, pero con paraguayos que se van formando y que dentro de unos años irán creciendo como pasó con todos los países,. Realmente con el nivel que ellos tenían originalmente es muy bajo, y ahora lo viste jugar al Cuatro Naciones, tuvo palo a palo con Brasil, le ganó a un Chile A, sí con muchos suplentes, le metió 50 a Colombia. Hay crecimiento. Fueron a Tucumán con la M19, con la M18, con la M17, 75 jugadores y como 30 entrenadores para capacitar. O sea, hay un proyecto. Cuando tenés una cabeza, un staff con experiencia y demás, es muy difícil que te vaya mal. Te llevará más o menos tiempo, pero es el camino. España nunca lo entendió así, era una federación donde cada uno tiraba por su lado, más por su club que por el seleccionado Nacional. Hasta hoy España no tiene una ficha de sus jugadores, la evolución que van teniendo o no en las distintas áreas, física, nutricional, técnica, nada. No tiene una base de datos que te diga cómo si hay una evolución o no del jugador, porque no existe, ni siquiera los jugadores profesionales que están en Francia, que los convocan, ni siquiera tienen un seguimiento. ¿Cómo van a crecer? Lo que sí tienen es una población grande y muchos chicos que juegan en España, entonces hay buenos jugadores. A ellos los resultados le taparon su realidad, pero eso es un momento explota. Por ahí tienen un seleccionado que anda muy bien y en 3 años capaz que se van a la C, como ya le pasó. No hay un sistema, no hay algo que dé sustentabilidad a nada, no había. Ahora empezó, ya empezamos el año pasado y bueno, va a llevar un tiempo

obviamente, pero confío plenamente que España lo va a lograr,

Me imagino que tienen cierta urgencia, porque también se avanzó porque llegó un gobierno determinado en la Federación. Y esos equilibrios políticos pueden cambiar

Te voy a corregir, con el anterior gobierno ya estaban convencidos. Es más, Aspirina va con Feijóo, el anterior presidente. Feijóo fue muy sincero conmigo, estaba de acuerdo en la idea, lo que pasa es que había mucha gente que lo rodeaba que no estaba convencida. Había una interna de ellos, pero el mensaje era uno, este es el camino, adaptando a la realidad

de España, no copiando y pegando, Esta dirigencia ya tenía esa idea de antes y la reafirmó. Pero no fue fácil. No vamos a entrar en detalles pero había decisiones urgentes que tomar y demoraron más de un año en tomarse, porque había un montón de cuestiones en el medio.

Repito: viendo lo de Uruguay, lo de Chile en el mundial, los de estos chicos de la M20 que vienen con un año y medio de academia y rápidamente consiguieron algo. Esos chicos de España no vienen como Uruguay, que ya a los 20 años ya tienen 3 años, 4 años de sistema. Los que juegan en España vienen de entrenar tres veces a la semana, dos horas por cada entrenamiento. No van al gimnasio de los clubes, no hay esa cultura. Los profesionales supuestamente van al gimnasio, los otros no van. Pero cuando uno empieza ese cambio ya un poquito ya se mostró. La sub 18 compite en el Europeo, y fue impresionante la diferencia física de los chicos que jugaron este año. La gente decía ‘qué camada buena’, no, es solo eso: es buen trabajo.

Podemos hablar de Portugal y hay una forma de ver las cosas. Hablás con España, otra forma totalmente distinta. Vas a Sudamérica, vas a Chile y tenés un mundo, vas a Uruguay y es otro mundo. Vas a Brasil y es otro mundo, distinto a todos los otros.

Entonces, ¿qué tenés que hacer? Entender la realidad de cada lugar y adaptar ese plan. El camino final es el mismo, la idea global es la misma, pero adaptando para que puedan encontrar su forma que no modifique demasiado su cultura.

Chile por ejemplo tenía la cultura del rugby de colegios, separado de los clubes, competían en torneos separados y a fin de año se juntaban y jugaban un torneo de un mes. O sea, era una disociación absoluta, entonces eso, ¿cómo cambias eso? Yo fui a hablar con los colegios, no les interesa cambiar, son colegios ingleses. Pero Pablo Lemoine, le encontró la vuelta al rollo, le dijo, bueno ustedes van a hacer esto. Como alguien dijo por ahí, que me reí mucho pero es verdad, los hizo los uruguayos a los chilenos. Los puso a entrenar a las 6 de la mañana, porque ellos iban uno acá, el otro allá, para la comodidad de ellos. No era un rugby amateur, era social. Es totalmente distinto. Argentina, Uruguay naturalmente tienen un rugby amateur. Y muchos de esos chicos que estaban metidos en un rugby social son hoy el plantel que está en Selknam, en Cóndores, y están marcando un camino. También va a llevar mucho tiempo, porque si bien la parte de arriba está bastante bien, en la parte de abajo todavía falta mucho por hacer, ni hablemos del torneo doméstico. Cada país tiene su idiosincrasia y hay que adaptarse a la realidad de cada país y armar un proyecto acorde a esa realidad, no es una receta única ni tampoco es mágica, hay esfuerzo, laburo, adaptarse. Y también muchas veces tenés buenas o vos creés que tenés buenas ideas y no funciona.