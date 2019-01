Daniel Martínez: "Para Pepe (Mujica) no es tan importante la gestión y para mí sí"

El intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia Daniel Martínez marcó otra vez diferencias con el estilo de gobierno del expresidente José Mujica y afirmó que, "a diferencia" del líder del MPP, para él "es muy importante la gestión", según sostuvo durante una entrevista con el diario chileno La Tercera .

Martínez, que viajó a Chile como orador de un seminario organizado por el Partido Socialista de ese país, habló durante la entrevista de sus coincidencias y diferencias con el líder del MPP.

"Tenemos un perfil diferente con el Pepe (por Mujica), pero a su vez los dos tenemos cercanía con la ciudadanía (...) Los dos venimos de un sector de clase media, y media para arriba, y a mí tampoco me gusta el capitalismo y el consumismo", argumentó.

Sin embargo, no ocultó tener un perfil "distinto" con el expresidente, y mencionó como ejemplo el foco en la gestión. "Igual tenemos otras diferencias, porque para el Pepe no es tan importante la gestión y para mí sí es importante. Yo no cambio nada si no gestiono bien y si me gasto la plata de la gente", expresó Martínez. "El progresismo tiene que ser el reparto de la riqueza, no de la pobreza".

Por otra parte, el intendente halagó la experiencia de la izquierda uruguaya y resaltó a "la unidad en la diversidad" como uno de los principales factores de la continuidad en el gobierno. Para ello, afirmó, "hay que saber que a veces hay que comerse sapos" porque "no siempre se hace lo que uno quiere".

"En Uruguay sí hemos sabido entender –Chile y otros lugares no lo han logrado– que la unidad de lo diverso es lo más importante para poder cambiar (...) La experiencia uruguaya es saber que por separado no movíamos el reloj de la historia y que sabiendo procesar las diferencias podíamos soñar con llegar al gobierno y mantenernos 14 años, generando cambios profundos", dijo el precandidato oficialista.

Consultado por la situación de Venezuela, Martínez dijo que "siempre el que tiene la mayor responsabilidad es quien está en el gobierno". El postulante a la presidencia afirmó que le "preocupan las cosas que están pasando" y "el nivel de polarización y violencia".