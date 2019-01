Fuego cruzado entre Mides y Martínez por personas en situación de calle

Las declaraciones del intendente de Montevideo y precandidato frenteamplista Daniel Martínez acerca de las políticas para erradicar a las personas en situación de calle no cayeron nada bien en el Ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista con el diario La Nación de Argentina, Martínez dijo que desde la Intendencia de Montevideo estaban “preocupados” pero no era su “área” y señaló que no creía que sea “digno” que una persona termine viviendo en la calle. “No es apelar a la libertad de la persona, yo no estoy de acuerdo con que esta gente está haciendo uso de su libertad”.

El precandidato apuntó contra los programas del Mides. Dijo que se debían dar “alternativas” que no fueran solo nocturnas y planteó crear centros diurnos que sirvan “para formarlos” y darles “herramientas para que salgan de esa situación”. “Hoy en los refugios separan por sexo, no dejan llevar animales, hay problemas de seguridad que les roban sus cosas, todo lo que obstaculiza que algunos vayan. Hay que cambiar, porque si no, esto no termina más”, sentenció.

Sus declaraciones provocaron la respuesta de la directora de la División de Programas para Personas en Situación de Calle, Micaela Melgar, quien a través de Twitter dijo que le sorprendía “la falta de lectura básica sobre el tema” y le pidió que fuera “responsable” en sus comentarios.

“Los centros del Programa Calle tienen alternativas mixtas en varios formatos, 24 horas como nocturnos. Nunca se deja afuera un usuario por tener mascotas y no es un elemento determinante en el rechazo al ingreso a centros. Me sorprende la falta de lectura básica sobre el tema”, señaló en el primero de una serie de tuits en los que detalló el trabajo que se hacía desde el Mides.

“El Mides tiene tres programas de atención directa: Programa Calle, Programa Cuidados y Programa de atención a Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes. En el caso de los últimos 2, todos los centros son 24 horas. En el caso de Calle, hay centros mixtos y centros 24 horas. Además, el Mides tiene diversificado el ingreso a los centros: hay centros que son su propia puerta de entrada, hay centros que tienen referencia territorial, hay una puerta de entrada y una puerta de entrada por ley de faltas, y está el Equipo Móvil”, agregó.

La directora –que pertenece al Partido Comunista y apoya la candidatura de Óscar Andrade– señaló que con el paso de los años el Mides ha ido diversificando su oferta programática “hasta contar con una gran diversidad de respuestas (tipos de centros), según los perfiles de la población que requieren ingreso, siempre desde una perspectiva de la reducción de riesgos y daños” y explicó que la “mejor forma de conocer la variedad de dispositivos de acogida es leyendo las licitaciones públicas, donde se convoca a la gestión a organizaciones de la sociedad civil”.

Entre ellas mencionó una que está abierta para centros diurnos para personas en situación de calle con disminución cognitiva o física y uso problemático de drogas, otra para refugios mixtos y uno para mujeres con niños y adolescentes. “Es bueno saber cómo funciona cada uno de estos centros, qué éxito tiene y qué dificultades encuentra”, escribió en otro de los tuits.

La jerarca aprovechó la ocasión para dar a conocer datos presentados en el último seminario de la Red latinoamericana de programas orientados a personas en situación de calle, los cuales señalan que el 76,9% de las personas que se van de los centros de atención tienen un “egreso positivo” y que la mayoría (75%) de los que se van de los centros lo hace con vivienda, el 15% a pensiones y el restante 10% a otras situaciones como hospitales o cárceles.

De acuerdo a la información del Mides, 3 de cada 4 ex usuarios declaró que volverían a un refugio en caso de ser necesario o no tener otra opción. “Es, por lo tanto, mentira, que los centros de atención no son aceptables, funcionan mal o no logran su objetivo. Sobre todas las cosas, demuestra falta de conocimiento”, agregó y pidió ser “responsable” con lo que se dice.