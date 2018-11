Goyeneche: Las personas en situación de calle "tienen derecho” a estar ahí

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IMM), Fabiana Goyeneche, aseguró que la administración de Daniel Martínez decidió este año poner el foco y priorizar la atención de las personas en situación de calle. Sin embargo, consideró que el fenómeno no puede ser abordado desde la “prohibición” ni la “criminalización”, ya que entiende que las personas también "tienen derecho a estar en la calle”.

“Es una cosa que a nosotros nos interpela muchísimo porque sabemos que tenemos un código de faltas. La ley de faltas criminaliza, porque por más que es una falta, no deja de ser una criminalización”, explicó a El Observador la jerarca que también es abogada. En este sentido, aseguró que la norma debería ser “reformulada” desde la perspectiva de la ocupación de los espacios públicos y su “criminalización”.

De esta manera, señaló que el abordaje social sobre el tema de las personas en situación de calle y la existencia de una ley de faltas que lo penaliza es una de las “contradicciones” que existen a la interna del Frente Amplio (FA). Goyeneche integra desde finales de 2017 el sector de Constanza Moreira, Casa Grande, ya que antes se mantuvo como frenteamplista independiente.

Si bien reconoció que la aplicación de la ley de faltas ha sido “bastante moderada” y que las autoridades no salieron a “perseguir” a quienes duermen en la calle, la contradicción existe. “Debería haber una buena reformulación de la ley de faltas en el sentido de que habilite a usar esos mecanismos auxiliares a las políticas sociales, sin estar criminalizando”, opinó.

Sus declaraciones van en contra con lo que recientemente dijo a El Observador el director de Desarrollo Económico de la comuna, Óscar Curutchet, quien aseguró que debería estar prohibido que las personas pernocten en la calle. Consultada al respecto, Goyeneche señaló: “En la medida en la que el Estado no te puede garantizar que vos tengas donde pernoctar, tampoco podría criminalizarte por estar haciéndolo”. “Tengo una concepción de que el espacio público es para todas las personas y, en la medida en la que no perjudique a nadie, debiese ser permitido y respetado siempre”, concluyó.

Según los últimos datos del Mides, que datan de 2016 y que no han sido actualizados, hay 1.651 personas viviendo en la calle. El departamento de Desarrollo Social no lleva la cuenta de cuántas personas duermen en las calles de Montevideo. Goyeneche no se atreve a decir que aumentó la cantidad de indigentes, aunque sí reconoce que ve “más que antes” los campamentos improvisados en las calles.

Ante el fenómeno de la indigencia, una de las medidas que tomó el departamento de Desarrollo Social fue reforzar el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), encargado de retirar las pertenencias que dejan quienes duermen en la calle. Asimismo, se trabaja en la instalación de un centro diurno, en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) y otras organizaciones. El centro se instalará en una casa abandonada que será refaccionada por personas privadas de libertad.

La jerarca de la IMM explicó que el “fenómeno de habitabilidad en la calle” no es exclusivo de Montevideo. “Es un fenómeno netamente urbano que ha crecido exponencialmente en muchas ciudades”, argumentó.

Goyeneche, quien en 2014 lideró el movimiento No a la baja, sostuvo que si bien no quiere que haya personas durmiendo en la calle, se trata de un fenómeno “multicausal”, que debe tener una mirada social más que de inspección o contralor. “La gente hace la falsa ecuación de: ‘si hay más gente en la calle, aumentó la pobreza’”, explicó. Por el contrario, señaló que la pobreza en Uruguay disminuyó, más allá de las diferentes lecturas que se puedan hacer de las estadísticas, y que el fenómeno responde también a la ruptura de los vínculos sociales, a la dificultad para acceder a la vivienda, a cuestiones de salud mental y al consumo problemático de drogas.