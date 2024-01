Darío Rodríguez reveló que sintió "tristeza, sorpresa y amargura" cuando Ruglio lo cesó en Peñarol

El exentrenador de Peñarol Darío Rodríguez habló este miércoles por primera vez, dos meses después de ser destituido por el presidente Ignacio Ruglio de su cargo en el club.

Rodríguez fue cesado el pasado 15 de noviembre, un día después del empate de Peñarol contra Cerro Largo por la 11ª fecha del Torneo Clausura. En su lugar llegó Diego Aguirre que no pudo alcanzar el objetivo de convertir al aurinegro en campeón uruguayo.

"Me sorprendió la salida, no me lo esperaba, quedaba tan poco para finalizar el torneo y la posterior definición. Íbamos primeros en la Anual", declaró Rodríguez en La Oral Mediodía que se emite por Universal AM 970 y que en esta semana cuenta con la conducción del equipo de Peloteando, de la misma emisora.

Pablo Benítez

El 27 de junio, sonrisas en la presentación con Ruglio

"Fuimos pasando por las diferentes sensaciones. Primero sorpresa, tristeza y amargura de no haber podido estar en la definición, más allá del resultado. Nos hubiera gustado seguir y pelearla de adentro", comentó.

Consultado sobre si el clima político fue un detonante para su salida, habida cuenta de que las elecciones en Peñarol se realizaron tres días después de su despido, Rodríguez manifestó: "Me había tocado vivirlo de adentro como jugador, no es fácil para el club, para el jugador y para los que trabajan en el club, pero no es una pregunta para mí. Nos sorprendió bastante por cuándo lo tomamos y cómo lo tomamos, y lo poco que faltaba para la finalización. Más allá de los momentos del fútbol que a veces se puede jugar mejor o peor, sentíamos que el jugador creía en los nuestro y trataba de dar lo mejor más allá de lograrlo o no y más allá del momento deportivo y las ausencias por lesiones o suspensiones".

Sobre la charla que tuvo con Ruglio, cuando este lo cesó, Rodríguez se guardó respuestas, en virtud del ámbito privado en que se dio la charla: "Lo que te puedan decir, vas a sentir otra cosa diferente. Parte de las conversaciones fueron privadas, ha sido mi forma de ser, siempre no contar qué se dijo. Y ya está. Hay cosas que comparto y cosas que no. Y cuando hablo en plural hablo del cuerpo técnico: queríamos seguir porque sentíamos que podíamos tener un buen final".

La decisión de cesar a Rodríguez la tomó el presidente y no la pasó por el consejo directivo, lo que generó molestia en la oposición, a horas de celebrarse las elecciones. Ruglio manifestó después tener todo acordado con Marcelo Broli pero finalmente fue Diego Aguirre quien tomó el timón aurinegro.

"Uno quería ganar todos los puntos, ese era el ideal. Pero en el momento que llegamos, la respuesta amínica rápida que tuvimos de los jugadores, se revirtió la situación en que venían. Futbolísticamente no nos daba para lograr resultados, pero logramos una racha importante de triunfos. Tuvimos una semana fatídica donde perdimos con Liverpool, empatamos el clásico de visitantes y empatamos de local (con Cerro Largo) y el clásico lo jugamos tres días después de haber perdido el invicto en el Clausura. Después se toma la decisión de cesarnos. En el trabajo, dedicación y profesionalismo estamos tranquilos porque lo dimos todo, pensamos todos los días en el club más allá que pueda gustar o no. Los que nos conocen y los que estuvieron, saben que nos dedicamos de lleno a Peñarol. Los números no mienten y están ahí: los porcentajes eran bastante más que aceptables. Son cosas que pasan en el fútbol, a uno lo sorprenden, pero ya no debería ser así a esta altura después de haber vivido diferentes situaciones", comentó el entrenador.

El DT dirigió 16 partidos (15 por el Uruguayo desde la cuarta fecha del Intermedio y 11 por el Clausura, y uno por la Copa Sudamericana) y acumuló siete victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Foto: Leonardo Carreño. En acción en el Campeón del Siglo

"Para el jugador, el tema del cambio de entrenador, se complica un poco. Como a veces se cambia el momento anímico que a veces se busca eso, pero no se logró sino que fue al revés", agregó.

Sobre las declaraciones de Abel Hernández que dijo que perdió la confianza en la sanidad de Peñarol tras volver de su lesión en el partido del Torneo Clausura contra Defensor Sporting, donde sumó unos minutos sobre el final y tras ese encuentro se desgarró en la primare práctica siguiente, un lunes, Rodríguez dio su versión: "Se supone que cuando se arma el equipo, los que van a entrar y los que van a estar a la espera, el responsable principal soy yo, pero la decisión la tomamos entre todos, incluido el jugador. Sabíamos que no estaba de la mejor manera en cuanto al físico, pero hablamos de que entrara unos minutos y así lo hizo y entró de gran forma, porque hicimos un gran partido, salvo los últimos minutos, lo dimos vuelta y en el primer tiempo, Defensor nos llegó solo en el gol. Logramos el resultado buscado. Él se resiente en los días posteriores en un entrenamiento. Hablar de cosas internas como casos médicos no, solo tengo agradecimiento y nada más, las cosas que tenga que decir las voy a decir de puertas adentro".

El vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat declaró a comienzos de año que el club firmará sus nuevos contratos con cláusulas que permitan aplicar multas en caso de sobrepeso, apariciones en boliches nocturnos o casinos y también por recibir atención médica por fuera del club. Rodríguez dijo no estar al tanto de la situación, pero no se mostró sorprendido: "En Peñarol siempre hubo control de peso. Siempre se buscó que los jugadores fueran lo más profesionales posibles, como lo han sido. Está bien si lo consideran necesario, está muy bien. Pero no me compete opinar de eso".

Por último, le preguntaron si volvería a dirigir a Peñarol bajo el mandato de Ignacio Ruglio y ahí se mostró evasivo como cuando, ya veterano, cubría la pelota por el lateral izquierdo y salía girando desairando la presión de jóvenes atacantes: "Hoy estamos con todo mi cuerpo técnico viendo fútbol y pensando en nuestro futuro. Tuvimos sondeos muy concretos de cuadros del exterior. El futuro dirá, se verá. Lo que tenemos claro es que vamos a estar un tiempo sin trabajar pero viendo fútbol para estar al día, cuando menos lo esperás te llaman para un nuevo proyecto".