Dawson mejoró, la defensa no dio la talla y Torres volvió a estar lejos: el uno por uno de Peñarol

Peñarol quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2021 en semifinales al perder 2-0 contra Athletico Paranaense en el Arena da Baixada de Curitiba en un partido donde estaba obligado a remontar el 2-1 del partido de ida.

El equipo de Mauricio Larriera jugó un buen primer tiempo, pero nuevamente sus errores defensivos lo condenaron a perder. En ese sentido, se mostró bastante floja la zaga central, el mediocampo se mostró vulnerable en situaciones puntuales y el repunte de Kevin Dawson no alcanzó para blindar el arco.

Walter Gargano fue el mejor del primer tiempo, pero igual que en el partido de ida fue anulado y contenido en el complemento.

En ofensiva, Agustín Álvarez Martínez fue mucho mejor marcado que en la ida y Facundo Torres no mostró jugando por detrás del 9 los destellos que tuvo en esa posición en el Parque Artigas el domingo contra Boston River.

El bajo momento de Torres explica también esta eliminación de Peñarol que no tuvo de mitad de campo en adelante en su mejor nivel a su jugador distinto.

Kevin Dawson 6: Sensible mejora con respecto al partido de ida. En el primer gol fue vencido por un latigazo desde el borde del área. Nada pudo hacer. En el primer tiempo salvó el arco con dos muy buenas atajadas y en el complemento realizó otra muy valiosa que el árbitro no advirtió y no cobró córner. En el segundo gol la pelota se desvió en un marcador.

Giovanni González 4: No tuvo la profundidad de otros partidos al pasar al ataque y en el segundo tiempo sufrió bastante en la marca cada vez que Athletico Paranaense atacó su sector.

Heuler Andrey / Pool / AFP

Giovanni al ataque marcado por Abner

Carlos Rodríguez 3: Flojo partido. Una pelota perdida sobre la derecha en el primer tiempo y cada vez que quedó mano a mano con un jugador rival perdió, como en la jugada del segundo gol donde llegó solo a desviar la pelota.

Heuler Andrey / Pool / AFP

Paco Rodríguez contra David Terans

Gary Kagelmacher 4: Hizo lo que pudo en la jugada del primer gol, sacando a Terans hacia afuera y hacia su pierna inhábil, pero cuando quiso puntearle la pelota la dejó débil y corta, ambientando el pase de gol. Perdió por arriba y lo desairó Nilkao para dar el pase del segundo gol.

AFP

Con poco, Terans se ingenió para complicar a Kagelmacher y compañía

Juan Manuel Ramos 5: Los primeros 45' fueron sus mejores minutos con Peñarol. Fue profundo y ambicioso en ataque. Generó por un penal por un roce mínimo. Salió en el arranque del segundo tiempo.

Jesús Trindade 4: Está entre los que debieron hacer algo más en la larga conducción de David Terans en el primer gol. Se mostró muy impreciso para pasar y organizar salida en el segundo tiempo. Jugó una gran copa, pero una muy pobre llave semifinal.

Walter Gargano 5: Otro que pudo hacer más en la marca en el primer gol. Plantado en campo rival fue el mejor de Peñarol en el primer tiempo. Organizó el ataque, pasó siempre con acierto, potenció a sus compañeros. Le puso una notable pelota de gol a Facundo Torres. En el complemento, cuando Athletico Paranaense decidió defenderse más lejos del arco y perturbar la organización del juego del aurinegro tuvo menos espacios para jugar, lo hizo más lejos del arco, perdió conexión con los compañeros y presionado erró un montón de pases. Fue la imagen de Peñarol en el partido: de más a menos.

Agustín Canobbio 5: El que más ganas puso de los de mitad de cancha en adelante. El único que sostuvo la intensidad con la que Peñarol jugó la Copa. No pudo materializar el ímpetu en jugadas claras de gol por méritos defensivos del rival.

Facundo Torres 3: Bajó notoriamente su nivel tras la lesión ante Sporting Cristal en el partido de ida. Repuntó contra Boston River el domingo pasado jugado como mediapunta, detrás del centrodelantero. Por eso Larriera lo colocó en ese puesto y por derecha, participó del mejor circuito de juego del cuadro asociándose con Gargano y Canobbio. Pero erró un gol imposible a los 5 minutos de juego y terminó siendo intrascendente hasta ser sustituido. Peñarol siente su bajo momento.

Pablo Ceppelini 3: Jugó cómo extremo izquierdo y fue el que le sacó más jugo a Ramos en ataque. También pasó la pelota con prolijidad y se ofreció siempre al juego asociado. Pero su calificación baja considerablemente por el penal que remató en una forma displicente, como si no estuviera en juego el pasaje a una final internacional.

Agustín Álvarez Martínez 5: Mucho mejor marcado que en el partido de ida. Solo tuvo una chance de anotar y fue por un grosero error del golero rival. A puro olfato de gol se inventó un remate al arco pero el balón dio en el travesaño. Después no le generaron chances o no estuvo nunca cerca del lugar donde cayeron los centros. En el segundo tiempo, con el ingreso de Ariel Nahuelpán bajó muchos metros a intentar conectarse con los medios, algo que nunca pasó. Por eso, Larriera lo sacó a 10' del final, ya pensando en el partido del domingo con Wanderers.

Ariel Nahuelpán 4: La fuerza física que hace pesar en el medio local de nada le sirvió ante fuertes zagueros brasileños. Presionó siempre (está mucho mejor físicamente) pero no hizo en todo el partido más que pivotear un par de pelotas lejos del arco.

Valentín Rodríguez 4: No ganó un mano a mano por afuera y le ganaron en físico y potencia la posición en el arranque de la jugada del segundo gol.

Ignacio Laquintana 4: Arrancó muy lejos del área las pocas veces que entró en contacto con la pelota. Lejos como para generar desnivel. No por falta de ganas, sino porque el partido ya estaba montado así, con un Athletico Paranaense muy dominante en la zona media.

Nicolás Gaitán: Pocos pero interesantes minutos pensando en lo que se le viene a Peñarol. Pasó cerca del área rival la pelota con precisión y le volvió a dar sobre los minutos finales un par de chances al equipo, ya con la serie totalmente liquidada.

Máximo Alonso: También entró bien y tuvo un peligroso remate por arriba del travesaño.