D'Alessandro: su deseo para esta noche, un aviso a Peñarol y el pedido a Tabárez por Diente López

El futbolista Andrés D'Alessandro fue consultado sobre la semifinal de la Copa Sudamericana que disputa Peñarol contra Athletico Paranaense en Curitiba, este jueves a la hora 21:30 (ESPN y DirecTV). Como jugador de Nacional, no ocultó su deseo: "No quiero que (Peñarol) pase, está claro. Jugar en la cancha de Paranaense es muy difícil, es sintético, pero es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Los imponderables del fútbol nadie los sabe. Es un partido semifinal, con dos equipos que llegaron por haberlo merecido y espero que pase lo que todo bolso quiere", dijo en el programa Hombres de Fútbol de 1010 Am.

El argentino también habló sobre su llegada al equipo tricolor, a la edad de 40 años: "Soy consciente que estoy cerca de dejar el fútbol, de cerrar este ciclo que para mi fue espectacular, no le puedo pedir más nada al fútbol, aprovechar el día a día, tener la suerte con 40 años de jugar en un club tan grande como Nacional, entrenar todos los días y ayudar a los que están a mi lado".

EFE

El día de la presentación de D'Alessandro

Es consciente que no está para jugar un partido entero: "Capaz que no estoy para jugar 90 minutos, tampoco voy a mentir. En algún momento podría llegar a jugar 90 como contra Argentinos Juniors, cuando venía de cuatro meses sin jugar un partido y terminé todo acalambrado, pero con ritmo me parece que es posible. Es difícil porque hoy el fútbol no te da tiempo para tener regalías, para quedarte parado, tenés que estar en movimiento y participar con y sin pelota. Prefiero jugar un poco menos pero dar el máximo".

Consultado sobre Brian Ocampo, uno de los futbolistas más importantes del plantel de Nacional, D'Alessandro señaló: "Brian es joven, es nuestro jugador diferente, no el jugador pensante, tiene potencia, tiene técnica, es rápido, tiene uno contra uno, da esa posibilidad de jugar por afuera, por adentro, tiene visión de juego también. Es un jugador que tiene un potencial enorme y un crecimiento a futuro muy grande. Está en un proceso de aprendizaje, es chico, no hace mucho que juega en Primera y seguramente va a ir aprendiendo, los golpes te hacen fuerte. De los golpes se aprende, cuando está todo lindo tenés 200 personas que te tocan la espalda y te dicen está todo bien y capaz que no es así".