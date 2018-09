De León: “Llegado el momento voy a apoyar a algún candidato”

Hugo De León, volvió este martes a Los Céspedes luego de dos años para el homenaje que el club le realizó al bautizar con su nombre la cancha número 2 del complejo tricolor. Después del emotivo acto, el excapitán y entrenador tricolor analizó la actualidad de Nacional, habló de las próximas elecciones de la institución y también del momento del fútbol uruguayo.

Las elecciones

Sobre las elecciones de fin de año, señaló que apoyará a alguno de los candidatos que se presenten. “Con seguridad, llegado el momento voy a apoyar a alguien porque soy de Nacional, es mi casa y es un momento delicado donde se exige que todos visualicen cómo mejorar el futuro del club y lógicamente, llegado el momento, voy a apoyar a un candidato”, dijo en rueda de prensa.

Consultado sobre si aceptaría un cargo en el próximo mandato, De León, que trabajo como asesor de contrataciones en los primeros meses de la administración que encabeza José Luis Rodríguez, manifestó: “No soy de hacer futurología, hoy por hoy lo único que voy a hacer llegado el momento es apoyar a algún candidato que crea que puede conducir los tres años más difíciles que van a ser los venideros por el déficit económico que tiene el club”.

“Porque un club que no vende lógicamente que creció la deuda. Si nosotros para equilibrar la deuda necesitamos vender por X cantidad por año, y el club no tuvo jugadores como para venderlos, lógicamente que se endeudó un poco más. Entonces, ojalá que en el futuro los jóvenes que vienen creciendo, lo que no se pudo hacer en estos tres años, las ventas superen y se pueda volver a bajar el déficit del club”, explicó.

El momento del fútbol uruguayo y la selección

Sobre el momento del fútbol uruguayo, con la intervención de la FIFA a la AUF, prefirió no hacer declaraciones. “No, no puedo hablar”, comentó. “Alguien que está afuera no puede decir de algo que es tan profundo. El hincha de fútbol que es solo hincha no se puede dedicar a cada tanto aparecer y tirar un mensaje de aquellos que están trabajando. Soy hincha y si le va bien al fútbol uruguayo me alegro y si le va mal hay que tratar de mejorarlo, pero no participo de cosas que son muy importantes”.

Con respecto a la selección, indicó: “La imagen de la selección uruguaya es una cosa y la imagen del fútbol uruguayo es otra. La selección tiene una imagen muy buena fuera del país y el fútbol local es lo que es”.

Medina como DT

En lo deportivo, habló del momento que vive el equipo de Alexander Medina y del Cacique como DT, a quien dirigió cuando era jugador albo.

“El equipo viene muy bien con Medina. Tuvo el insuceso de este último partido que creo que fue el que creó más situaciones de gol y por estas cosas que tiene el fútbol, cuatro pelotas en el palo, dos sacadas en la línea, el arquero de River el mejor de la cancha, no se pudo ganar, perdió dos puntos… Y hay que seguir, porque el trabajo está bien hecho. Desde el primer momento Medina ha trabajado a conciencia y ha llevado a su grupo con el ímpetu y la manera que él cree que Nacional debe jugar, por momentos los resultados se dan y por otros no”.

El De León hincha

Sobre su actualidad, De León indicó que es un hincha que disfruta de ir a la cancha con sus nietos cuando está con ellos y agregó que su ciclo como entrenador está cerrado desde 2005.

“Soy un aficionado, volví a mi época de hincha. Como estoy entre aquí y Porto Alegre, cuando estoy en Montevideo y puedo voy a la cancha y cuando estoy en Brasil voy a ver a Gremio, mis dos clubes. Me he dedicado a eso, a ir a la tribuna”, expresó. “Estoy totalmente afuera del fútbol, apartado desde el año 2005, estuve con las contrataciones del club (en el actual mandato de José Luis Rodríguez) y después por falta de tiempo me tuve que alejar”

Con respecto a la posibilidad de volver a dirigir, fue muy claro: “Todas las cosas que hice en la vida, cuando me marqué el comienzo del final, estaba convencido. Cuando dije que dejaba en 2005 lo hice convencido, a pesar de que hasta el año 2012 tuve ofertas para volver. Pero cuando yo les explicaba que no quería, es una situación atípica, que vean que un entrenador no quiere más, no están acostumbrado a eso. Normalmente el fútbol te irradia y no sos vos el que lo dejas. Tuvieron que pasar ocho años para que se vieran que de verdad no quería dirigir más”.