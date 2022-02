De mares, locura y misterio nórdico: seis libros para despedir febrero y aprontar el último mes de verano

.

Una familia normal - Mattias Edvardsson

Los Sandell llevan un existencia apacible en la ciudad sueca de Lund: el padre, Adam, es un respetado sacerdote de la iglesia local; la madre, Ulrika, es una abogada con una carrera destacada y la hija única del matrimonio, Stella, es una joven prometedora, aunque algo rebelde e intempestiva. La existencia pacífica y pacata de la familia se interrumpe de una forma bastante repentina cuando a Stella la arrestan por ser sospechosa de un homicidio. El presunto delito hará saltar la fachada de la familia, revelando viejos secretos y heridas, y forzando a sus tres integrantes a reconocer errores y a entender que no todo era tan fabuloso como aparentaba. Esta novela de Mattias Edvardsson es una historia que lee a toda velocidad y que se escurre como agua entre las manos, recurriendo a una estructura narrativa que pone el foco y el rol de narrador en cada uno de los tres Sandell en distintas etapas del libro, y que plantea algunas preguntas que resonarán con casos y situaciones judiciales que se han vivido en el mundo en los últimos años, incluso en Uruguay. (Salamandra, $ 750)

Vuelos vespertinos - Helen Mcdonald

La inglesa Helen Mcdonald es escritora, naturalista e historiadora de la ciencia, y hace algunos años publicó una novela titulada H de halcón que resultó ser un pequeño gran éxito. Ahora vuelve al tópico de las aves y el reino natural con Vuelos vespertinos, una serie de ensayos en los que reflexiona sobre diferentes temáticas relacionadas. ¿Qué podemos aprender de la fauna y de la flora que nos rodea? ¿Por qué se dice que las migraciones de las aves afectan a los humanos? ¿Hasta qué punto el cambio climático puede afectar algo tan mundano y corriente como los dolores de cabeza? ¿Cómo puede la ciencia adaptar la ingeniería de los nidos de los pájaros para mejorar la calidad de los bebés recién nacidos? Estas y otras preguntas del estilo son abordadas por Mcdonald en el libro, que, a juicio del crítico de The New York Times, funciona como “un antídoto a la visión romántica y reductiva de la naturaleza que evita cualquier idea facilona”. (Anagrama Argumentos, $790)

Desplazamiento al rojo - Mariana Olivera Naviliat

Una pulsión interna late constantemente. Una mujer se define con humor e ironía mientras pasa las páginas de su vida, tan cercana a tantas otras vidas de mujeres que maternan de la mejor forma que pueden mientras doman el preconcepto de la “buena madre”. Al mismo tiempo, se enfrenta al deseo de abrazar la bisexualidad y zambullirse en la amiga que es todo lo que el padre de su hija no puede, o no quiere, darle. Una mujer que se enfrenta al sistema sanitario desde un consultorio del Pereira Rosell cuando decide interrumpir su embarazo. Una mujer que sobrevive a la precariedad laboral y la violencia cotidiana. Mariana Olivera Naviliat lleva Desplazamiento hacia el rojo con una voz rebelde y reflexiva que grita lo que ya no puede callar y siempre está al borde de explotar: “No estoy hecha a la medida de la oralidad. Mis verdades serán escritas o no serán”. Se trata del segundo libro de la autora y el segundo título de la Colección Feminista Guyunusa. (Sujetos editores, $ 450)

Mar profundo - Ariel González Testen

Es uno de los nombres históricos del surf uruguayo, uno de los “chamanes” que guardan los secretos más antiguos de un deporte que continúa creciendo en el país y que se vincula profundamente con la naturaleza. Ariel González Testen, también conocido en el agua como “Yunga”, ha explorado los misterios del surf y su conexión con el océano desde hace años, y la referencia inmediata es Playa sola (2018), en el que relata los primeros años del deporte de la tabla en las costas uruguayas y algunas de sus correrías detrás de las olas en distintas partes del mundo. En su nuevo libro, Mar profundo, González continúa la ruta trazada por él mismo en sus anteriores publicaciones, pero se preocupa más por engarzar una serie de relatos que expongan más detalles sobre la filosofía, la mitología y el imaginario del surf. Hay recuerdos, hay vivencias, hay relatos de otras personas, y sobre todo hay un profundo y respetuoso amor por el mar. (Estuario, $550)

La piedra de la locura - Benjamín Labatut

“¿Por qué nos acecha la sensación creciente de que nada tiene sentido? ¿Por qué sentimos que el mundo se va a acabar? Hasta hace poco, la mayor parte de nosotros podía ignorar fácilmente la locura; los hombres y las mujeres enajenados, con sus visiones torcidas de la realidad, tenían poco que decirnos. Pero las cosas han cambiado. Una cierta demencia se ha infiltrado en el mundo, gota a gota, y está tomando cada vez más fuerza. Ya no podemos simplemente desdeñar la paranoia, ni tampoco podemos confiar, con absoluta certeza, en que la ciencia -o incluso nuestros propios sentidos- será capaz de mostrarnos el mundo tal y como es”. Esas palabras son algunas de las que el autor chileno Benjamín Labatut, autor de la novela Un verdor terrible, utiliza para a analizar una realidad que encuentra, cada vez más, al borde de la locura. De las conspiraciones más rocambolescas, a la evidente carencia de sentido que tienen muchas de las cosas que nos están pasando a nivel global, Labatut se despacha con un ensayo contundente que se lee un par de horas y que resulta estremecedor. (Nuevos cuadernos Anagrama, $490)

Cordón Soho - Natalia Mardero

En 2014, Natalia Mardero construyó un barrio, y registró la identidad de la noche de Cordón en Montevideo. Lo hizo en Cordón Soho, su título más recordado y que ahora, recientemente, fue reeditado. Camina entre sus calles documentando esos momentos en los que la adultez se va asentando entre bares, canciones y películas extranjeras. En ese camino registra sensaciones, desencuentros y confusiones que se convierten en el mapa emocional de una generación: “¿Te imaginás la vida sin haber experimentado al menos una vez un amor de locura?”, se pregunta un personaje. Es una cartografía de las relaciones, los éxitos, los fracasos y los corazones rotos, pero sobre todo de la soberanía de la amistad. Es una fotografía, con sus ramificaciones, de esos años en los que un grupo de amigos se convierte en la familia que te sostiene durante el síndrome de abstinencia más duro de todos: el desamor. (Estuario, $420)