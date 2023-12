De niño vendía pan de coco, dio la vuelta con Nacional en limusina y casi fue diputado: la vida de Tyson Núñez

Las chalanas de pescadores trabajan incluso hoy a tope con el Mar Caribe a la espera que salgan bien temprano en la mañana. Es Sambo Creek, una villa hondureña de menos de 8.000 habitantes en la actualidad, pero menos aún cuando nació el protagonista de esta nota.

Hacía cinco meses que Luis Artime se había llevado sus goles para Fluminense –antes de su regreso a Nacional– cuando allí, en ese poblado, nacía Milton Núñez, el hijo mayor de la familia que formarían papá Tiburcio y mamá Trinidad.

Pasó una infancia complicada, aunque él lo ve desde otro punto de vista.

“Fue una infancia normal dentro de cuestiones precarias. Mucha gente menciona la palabra pobreza y uno se da cuenta de que llegás a una edad que esa palabra como que no cabe mencionarla. Uno era un niño y no piensa si tiene o no y vive su niñez de una manera divertida, alegre, y esa es la etapa de la felicidad de un ser humano”, dice el delantero que descolló en aquel Nacional que impidió el sexenio de Peñarol a Referí.

Milton "Tyson" Núñez y la pelota, su gran amiga

Pero también dice: “Éramos cinco hermanos y mi papá murió cuando yo tenía ocho años. Se pasaban momentos en los que no había para comer. Eran momentos duros, me iba para la escuela sin nada en el estómago. Pero mi mamá siempre fue luchadora, siempre buscó la manera de sacarnos adelante. Tuvo tres hijos más con su nueva pareja. El balón solo era mi juguete. A mamá la voy a visitar cada día, ya que estoy a 15 minutos”.

“La falta de mi papá la sentí. Él trabajaba en un crucero, también era albañil. Teníamos pocos momentos para compartir”, agrega.

Recuerda que trabajaba ya de niño para dar una mano a la familia. “Mi mamá hacía el pan de coco y los mayorcitos salíamos a vender. También salíamos con mis tías a vender pescado crudo, coco, mangos. Eso nos dio para ser gente luchadora, de bien, hasta que me gradué de bachiller. Era un buen estudiante y empecé en el fútbol. Aunque mi papá no quería, un día dije:’Voy a probar en el fútbol’ y Dios me cambió la vida”.

Empezó jugando en ligas inferiores del club Victoria y debutó con Deportes Progreseño, un club en la B de Honduras. “Ahí me apodaron Tyson, porque supuestamente me parezco al boxeador” (se ríe).

Atilio.uy

Milton "Tyson" Núñez cuando defendió a Nacional

Y cuenta: “Siempre admiré a Pelé por los videos que vi, capaz también por el color de piel, por ser negro. Ha sido de los mejores. Ver jugar a Romário, también fue como que me identificaba un poco más con él. A (Diego) Maradona era verlo con esa destreza. Pese a la estatura, tanto El Chapulín (Romário) como Maradona, tenían algo diferente, coraje y cero temor. Me quedo más con Romário por definidor, un jugador frío en la definición”.

El 9 de enero de 1998, Nacional sorprendió a todos con su llegada a Montevideo.

“Subimos a la A con Deportes Progreseño y me fui a Comunicaciones de Guatemala en el que estuve tres años. Leónidas Duarte era mi representante y me llevó a Nacional. No lo pensé. ‘Vas a ir a prueba’, me dijo. ‘No hay ningún problema’, le contesté. La cosa era cruzar el charco, como decimos acá en Honduras”.

El plantel de Nacional campeón uruguayo 1998 con Tyson Núñez en primera fila entre José Luis Zalazar y Carlos Camejo

Y prosigue: “Estuve 15 días a prueba y por suerte Hugo (De León) siempre me tomó en cuenta para los amistosos, y así quedé. Para mí, Nacional no era tan conocido, pero sí había escuchado de Belarmino Rivera, un hondureño que había jugado allí. Cuando llegué, había escuchado hablar de (Daniel) Fonseca, uno de los máximos representantes del fútbol uruguayo que salió de Nacional. El hecho de llegar y tener a Ruben Sosa, un jugadorazo, un personaje, ya era algo muy importante. Había un muy buen grupo y eso me ayudó a trabajar tranquilo ya con la confianza de De León y el profe Esteban Gesto. A mí me agradó el hecho de llegar a un gran club como Nacional. Antes de eso, mi representante me había ofrecido a Peñarol y ellos dijeron que no, que era hondureño, centroamericano y no les agradó y entonces surgió lo de Nacional. Estando en Nacional, el contador (José Pedro) Damiani le preguntó a mi representante si quería ir y le dije que me quería quedar, que también me gustaban los colores, y no fui”.

Vivía en el Hotel Balmoral en plena Plaza Cagancha y Silvio Fernández lo pasaba a buscar en su auto para ir a Los Céspedes. “Íbamos todos juntos en el auto de Silvio y otras veces me iba con Cecilio De los Santos y con Jorgeao”.

@CNdeFHistoria

Milton "Tyson" Núñez festejando uno de sus goles para Nacional

“A Óscar Magurno y a (el presidente) Dante Iocco, los recuerdo gratamente. A Hugo (De León) le estoy agradecido gratamente por haber dado el visto bueno para que me quedara en Nacional y poder demostrar mis condiciones. Porque algunos capaz que no esperaban mucho de un centroamericano, y me causaba risa. Hasta ahora me causa risa que pensaran eso”.

Dice que “Hugo es un gran profesional, respeta mucho el trabajo. Es una persona seria, y a uno le enseñó a ser responsable y serio en el trabajo. Gracias a Dios pudimos cortar la posibilidad del sexenio de Peñarol con un equipo renovado”.

Debutó en un clásico ante Peñarol en Maldonado por la Copa Libertadores, el mismo día que debutó De León como entrenador. Perdieron 2-1.

“Me acuerdo que Pepe Herrera, el finado Bola Lima, Olveira, Serafín (García), todos me hablaban. Imponía respeto Peñarol en ese momento y es la manera de cómo juegan en el fútbol uruguayo, con esa cuestión bravucona, se hacen los guapos. ‘Te vamos a romper. Aquí no vas a hacer nada’, me decían. Incluso me escupían. Y les contesté: ‘Yo vine a jugar fútbol, no a pelear’. Luego vino la crítica de que yo arrugaba, que tenía miedo porque era centroamericano. Lo escuché más de una vez por radio y lo vi también en la televisión”, dice.

Tyson jugó aquel partido en el que River Plate, dirigido por Fernando Morena, vencía 3-0 a Nacional al término del primer tiempo, y lo dieron vuelta 4-3 con un gran segundo tiempo. Núñez anotó el segundo en aquella remontada.

Milton "Tyson" Núñez espera tener pronto su fundación para niños en Honduras

Uno de los partidos más recordados fue la tarde en la que le anotó tres goles a Huracán Buceo y ganaron el Apertura, en un encuentro que terminó 7-4.

Así lo explica: “Fue una tarde de esas mágicas. En mi primer gol, pateó Jorgeao y solo le puse el pie. El segundo fue un pase del Chispa (Delgado) y el tercero, un centro de Gianni (Guigou) y lo hice de cabeza. Nadie esperaba que cabeceara. También hacía goles de cabeza (se ríe)”.

Una de las cosas que más recuerda es su relación con Ruben Sosa, un jugador extraordinario.

“Es una persona alegre. Recibir sus consejos, me ayudó a ser más jugador, a compartir más lo que es estar en grupo, cómo tener un vestuario alegre, lleno de optimismo. Ruben era alegría. Como él dice: ‘¡Alegría, alegría!’. En la cancha hacía cosas diferentes y eso contagiaba al grupo. Metimos una limusina en el estadio para dar la vuelta olímpica tras haber ganado el Apertura. Nos pusimos de acuerdo para celebrar. Querían pintarme de tricolor toda la cabeza. Les dije: ‘A mí no me pintan todo el pelo, solo me ponen Tyson en la cabeza’, y así sucedió, aunque en mi caso, más que nada era el cuero cabelludo porque no tenía pelo (se ríe). Fue una idea que surgió en el vestidor (vestuario). El Lobo Escames y fue el que nos pintó la cabeza”, cuenta.

Milton "Tyson" Núñez en la celebración del título del Torneo Apertura 1998 ganado con Nacional y con la palabra "Tyson" pintada en su cabeza; en la foto, junto a Ruben Sosa

A Peñarol le convirtió dos goles durante su pasaje por Nacional. Uno para el 4-2 en el Clausura de aquel año en la hora 4-2 en el Clausura y el otro, para el 1-0 en el Apertura de 1999.

Cuenta que “jugar un clásico en Uruguay, significa todo, y ganarlo, mucho más. Era lo que hacía falta. Anoté en dos clásicos y eso te marca. Contribuir a sacar esos partidos duros, complicados, fue buenísimo. Si no ganás un clásico, es como no ganar un campeonato y aparte, cómo se vive el fútbol en Uruguay. Nunca había jugado en un estadio tan lleno como el Centenario. La gente, el apoyo, todo es diferente, es puro corazón”.

Aquí se puede ver el gol del triunfo 1-0 sobre Peñarol en 1999:

En 1999 tuvo una noche soñada cuando le convirtió tres goles a Vasco Da Gama de Brasil en la goleada 3-0 por Copa Mercosur: “Fue otro partido que me marcó bastante. Había representantes viendo a otro jugador y Dios me trajo esa bendición. Y al poco tiempo me fui para PAOK de Grecia y casi ni jugaba. Me llevaron como goleador y el técnico me quería poner de lateral derecho. Y jugué pocos partidos, lo hice como lateral y anduve bien”.

Luego se dio un hecho bastante insólito, ya que lo contrató Sunderland de la Premier League de Inglaterra. Hasta allí, todo normal, pero la historia cuenta que existió la confusión con otro jugador al que querían llevarse: el colombiano Adolfo “Tren” Valencia.

Milon "Tyson" Núñez con la camiseta de Sunderland en la Premier League de Inglaterra

Así lo recuerda: “Fuimos a jugar con la selección de Honduras una Copa de Oro en Miami y también jugaba Colombia. Me estaba yendo bien y me llevaron a Sunderland, aunque alternaba muy poco. Peter Reid, el técnico, me dio la explicación de por qué no jugaba. Me dijo que era un fútbol de mucho roce, que yo era pequeño, que no encajaba y casi siempre estaba en la banca (el banco de suplentes). Decían que el técnico era racista. Luego, los periodistas amarillistas en Inglaterra comenzaron a decir que el club cuando me contrató, me había confundido con el Tren Valencia. Asumo que se confundieron con él”.

En 2001 volvió a Nacional y otra vez fue campeón uruguayo.

Cuenta que estaban el Chengue Morales y el Loco Abreu en el equipo. “Me costó jugar en esa instancia por ellos dos, porque eran muy buenos jugadores. Pero fui tomado en cuenta en muchos partidos y anoté varios goles. Esas dos torres iban adelante y cuando rebotaba, yo iba atrás (se ríe)”.

La tapa de El Gráfico Uruguay con Milton "Tyson" Núñez celebrando el gol de la victoria ante Peñarol en 1999

Dice que “Montevideo me gustó a mí y a mi familia. Nos encanta Uruguay. Ojalá podamos volver algún día. Es un país en el que aparentemente siempre son 3 millones (se ríe). Convivimos con gente de bien que nos tendía la mano”.

En la actualidad, vive en su pueblo natal y disfruta de varias cosas. “Me invitan a cualquier tipo de eventos y ese viático lo uso para regalarle algo a los niños que no tienen recursos. Estoy por fundar la Fundación Tyson Núñez. Me gusta darle charlas a los jóvenes y así es como paso algunos días. Es muy lindo compartir con ellos y contar cómo es la historia de Tyson Núñez, como es superarse, cómo es la sociedad hoy”.

Milton "Tyson" Núñez con su esposa y sus hijos menores, Idelcy y Milton Josué

En 2021 incursionó en la política e intentó ser diputado. “Me probé para llegar a diputado y no salió, y ya no quiero saber nada de política, porque es un mundo totalmente diferente”.

Tyson es “bien creyente. Creí en Dios desde los 18 años. Asisto a la iglesia evangélica y me ayudó a ser fuerte anímica, espiritual y físicamente. En Uruguay, también asistía a una”.

En estos días, el exjugador entrena a niños que quieren ser futbolistas en el futuro. “Voy al pueblo para entrenar a los niños de temprana edad. Tengo unas cuantas categorías”.

Milton "Tyson" Núñez en la actualidad con una de las divisiones formativas de jugadores a las que dirige en Honduras

Tras haberse retirado, se dio el gusto de jugar con su hijo varón menor, Milton Josué, casualmente, el único que nació en Uruguay, en el club Victoria, en el que se inició.

“Jugamos en el ascenso, en la B. Tuve la dicha de jugar con Milton Josué que tiene 24 años y entonces tenía 20”, explica.

Milton "Tyson" Núñez en su faceta de entrenador en Honduras

Dice que “la selección hondureña es la mejor vitrina que puede existir en mi país, y gracias a ello tuve la oportunidad de salir y jugar en otros países. Gracias a Dios me fue bien. Es algo que voy a recordar siempre y la gente también lo recuerda. Para mí ha sido lo máximo. Jugué más de 80 partidos y anoté 35 goles”.

Milton "Tyson" Núñez defendiendo a la selección de Honduras y celebrando uno de sus goles

Y vuelve a hablar de Montevideo. “Pasar las tardes-noches en la rambla, los choripanes, los frankfurters (sic), mucha educación de la gente. Hay mucho respeto. Mi familia y yo pasamos muy bien.

Yeisel Omar, el hijo mayor de Milton "Tyson" Núñez

Hoy reparte su vida con su esposa Eda y sus tres hijos: Yeisel Omar de 30 años, Idelcy Carolina de 29 y Milton de 24.

En Honduras es ídolo y los hinchas de Nacional, lo trataron como tal. En el fútbol uruguayo, Tyson dejó su huella indeleble.