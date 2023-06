De "solidaridad" a "pamento": políticos oficialistas y opositores reaccionaron a préstamo rechazado a Cosse

El Ministerio de Economía (MEF) rechazó a la Intendencia de Montevideo (IM) la posibilidad de acceder a fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar la crisis hídrica que vive el área metropolitana.

La respuesta del gobierno fue criticada por la intendenta capitalina, Carolina Cosse. "La verdad estoy indignadísima, no sé cómo no les da vergüenza decirnos que no después de todo lo que hemos hecho y de todas las sugerencias que hemos hecho", afirmó en una rueda de prensa consignada por Subrayado este martes.

Esta indignación de Cosse generó la respuesta de políticos del oficialismo y la oposición. Varios integrantes de su partido, el Frente Amplio, apoyaron a la intendenta, como su par de Canelones Yamandú Orsi: "Toda mi solidaridad con la compañera ante este acto de mezquindad del gobierno no sólo con la Intendencia sino con la población montevideana", dijo el intendente.

"Tenemos un gobierno que no solo no escucha a la oposición y sus propuestas; no escucha ni siquiera a las intendencias que gobierna el partido de oposición aunque representen a más del 60% de la población", dijo por su parte el senador frenteamplista Mario Bergara, quien indicó que "la población no merece ser rehén de política partidaria menor".

Tenemos un gobierno que no solo no escucha a la oposición y sus propuestas; no escucha ni siquiera a las intendencias que gobierna el partido de oposición aunque representen a más del 60% de la población.

El también senador Charles Carrera calificó la decisión del Poder Ejecutivo como "insólita y mezquina". "Llegan tarde, con medidas insuficientes y se oponen a que la Intendencia de Montevideo pueda realizar acciones. Lamentable y mediocre", apuntó.

Para su compañero de bancada, Daniel Caggiani, el gobierno "es como la gata flora, no hace ni deja hacer", y envió su "solidaridad" a la Intendencia y a Cosse. "Los ciudadanos de Montevideo siempre terminamos de rehenes de la incompetencia de las autoridades nacionales", lamentó el frenteamplista.

Lo que dijeron legisladores oficialistas tras la respuesta de Cosse

Del otro lado, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que "la intendenta recauda 90 mil dólares por día en multas", por lo que entiende que "todo este pamento" de la jerarca "es por 10 días de recaudación".

"Es voracidad y zona de confort. No empatía. Pedir 10 días de multa quita posibilidades a otras obras", expresó el legislador en su Twitter.

La Intendenta recauda 90 mil dólares por día en multas.

Todo este pamento es por 10 días de recaudación.

Es voracidad y zona de confort. No empatía.

La legisladora blanca Graciela Bianchi también fue crítica con la propuesta de Cosse: "La intendencia y menos la intendente, no ejerce la representación del Estado uruguayo. El populismo frenado por la Constitución".

Diego Rodríguez, edil montevideano del Partido Nacional, sostuvo que Cosse "debería estar indignada" por la "ruinosa situación" que cree que atraviesa Montevideo "producto de una gestión inexistente".

"Estamos sumergidos en la mugre, calles destrozadas, barrios abandonados, pésimos servicios e impuestos carísimos. Señora, déjese de show y haga su trabajo", pidió el político.

El edil colorado Matías Barreto, por otra parte, opinó que "ya era hora de decirle a Cosse que deje de jugar a ser Presidente" para que "se dedique a hacer lo que le corresponde y que aún no ha podido resolver".