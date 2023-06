Las claves de la polémica por el préstamo del BID a la Intendencia de Montevideo

Este martes 20 de junio la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió una carta a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para pedirle el aval para acceder a un préstamo no reembolsable por US$ 100 mil que había negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afrontar la emergencia hídrica en el área metropolitana.

Sin embargo, el rechazo por parte del Poder Ejecutivo a la propuesta generó una serie de críticas cruzadas entre la coalición y la oposición frenteamplista, y una respuesta del BID que llevó a distintas interpretaciones de ambas partes.

La solicitud de Cosse y el rechazo del MEF

Según la versión de la Intendencia de Montevideo, en la carta enviada a Arbeleche, la comuna anunció que el 25 de mayo le solicitó "apoyo económico" al BID y que el 31 de ese mes, el organismo multilateral respondió que "estarían en condiciones" de apoyar "con recursos no reembolsables", por lo que la comuna no tendría que devolver esos montos.

Según la Intendencia este apoyo podría "contribuir con las actividades que la Intendencia de Montevideo está llevando adelante", como por ejemplo, "asistiendo a usuarios de policlínicas municipales para el acceso a agua embotellada, para mitigar los efectos de la crisis hídrica actual, relativos al acceso a agua para consumo".

Sin embargo, el gobierno departamental necesitaba el aval del MEF para continuar con la negociación. El 21 de junio, la cartera respondió con una carta firmada por Arbeleche en la que rechazaba la propuesta de la Intendencia, asegurando que sería el Poder Ejecutivo –y en particular la cartera que dirige– quien se encargaría de "recurrir al apoyo de organismos multilaterales de crédito– en caso de ser necesario.

"El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, tanto por razones económicas como de salud", agregó el escrito.

La reacción de Cosse y la respuesta de los políticos

El rechazo de Economía al planteo de la Intendencia generó una rápida reacción de Carolina Cosse. "La verdad estoy indignadísima, no sé cómo no les da vergüenza decirnos que no después de todo lo que hemos hecho y de todas las sugerencias que hemos hecho", afirmó la intendenta en una rueda de prensa realizada horas después de la decisión del gobierno.

La indignación de Cosse causó una serie de respuestas en el oficialismo y la oposición este miércoles. "Compartimos la indignación con nuestra compañera Carolina Cosse, porque esto es un nuevo ataque a la gestión de la Intendencia de Montevideo que eligieron democráticamente los y las ciudadanas del departamento", expresó el Frente Amplio en una declaración que comienza diciendo que "la gente está primero, el gobierno nacional no debería olvidarlo".

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, envió su "solidaridad" a la jerarca ante lo que cree fue un "acto de mezquindad del gobierno no sólo con la Intendencia sino con la población montevideana".

Del otro lado, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que "la intendenta recauda 90 mil dólares por día en multas", por lo que entiende que "todo este pamento" de la jerarca "es por 10 días de recaudación".

La legisladora blanca Graciela Bianchi también fue crítica con la propuesta de Cosse: "La intendencia y menos la intendente, no ejerce la representación del Estado uruguayo. El populismo frenado por la Constitución".

La carta del BID con doble interpretación cuya respuesta adelantó Delgado

Este miércoles sobre el mediodía el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Subrayado (Canal 10) que se había comunicado con el BID, y que desde el Banco le dijeron que no existía ningún préstamo en trámite con la Intendencia de Montevideo.

"Lo que hicimos fue hablar con el director ejecutivo del BID, que representa al Uruguay y no hay ningún préstamo habilitado a la Intendencia de Montevideo no reembolsable para la crisis hídrica. No está arriba de la mesa ni está habilitado. No sé de dónde salió", expresó el secretario, quien acusó a Cosse de hacer "política chiquitita".

Horas después de la declaración de Delgado, el BID respondió en una carta al MEF que "no está gestionando recursos reembolsables o no reembolsables (cooperaciones técnicas) con la Intendencia de Montevideo en el marco de la emergencia hídrica".

En la carta el BID aclaró que "los instrumentos de financiamiento del BID con los que actualmente cuenta la IM son dos préstamos de inversión y dos cooperaciones técnicas no reembolsables con foco exclusivo en saneamiento, drenaje urbano y residuos sólidos" y no una donación por la emergencia hídrica. "Estos préstamos y cooperaciones técnicas fueron gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en su rol de Gobernador del BID", remarcó el Banco.

La repercusión política tras la carta del BID

Luego de la difusión de la carta, actores oficialistas criticaron que Cosse mintió al anunciar el préstamo del BID. "La mentira una vez más. Te mintieron con la LUC te mienten con el préstamo. FAPIT 100 por ciento", dijo el senador Da Silva. "Las mentiras 'tiene patas cortas'. La señora Intendente NO dijo la verdad y además agravió (sic). Una verdadera vergüenza. Recuerden en los actos eleccionarios", expresó por su parte Bianchi.

Sin embargo, incluso antes de la carta del BID Cosse replicó las declaraciones de Delgado y dijo que estaba "azorada con la respuesta del gobierno", cuyos integrantes cree que "tergiversan la realidad".

"Por supuesto que no hay una donación del BID a la IM porque nos fue bloqueada esa posibilidad. Los técnicos de ambas instituciones estaban trabajando la conformación de esta iniciativa que han dejado trunca", dijo la intendenta en su Twitter.

Azorada con la respuesta del gobierno. Tergiversan la realidad. Por supuesto que no hay una donación del BID a la IM porque nos fue bloqueada esa posibilidad. Los técnicos de ambas instituciones estaban trabajando la conformación de esta iniciativa que han dejado trunca. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) June 21, 2023

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Guillermo Moncecchi, citó a la carta y expresó que esta "dice lo obvio": "No hay hoy en día acuerdo con IM. Para tenerlo teníamos que tener permiso del MEF y lo negaron", expresó el jerarca, quien ratificó que "hubo un pedido de la IM y reuniones en favor de tener un préstamo" con el BID, pero desde el gobierno los "trancaron".