Delgado negó que el BID fuera a autorizarle fondos a la Intendencia de Montevideo y criticó a Cosse por hacer "política chiquitita"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, negó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fuera a concederle fondos no reembolsables a la Intendencia de Montevideo para combatir la crisis hídrica.

"Lo que hicimos fue hablar con el director ejecutivo del BID, que representa al Uruguay y no hay ningún préstamo habilitado a la Intendencia de Montevideo no reembolsable para la crisis hídrica. No está arriba de la mesa ni está habilitado. No sé de dónde salió", aseguró este miércoles en declaraciones a Subrayado (canal 10).

La carta de Cosse a Arbeleche

Este martes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, envió una carta a la ministra Azucena Arbeleche, solicitándole al Poder Ejecutivo autorización para cerrar el acuerdo con el BID. Este paso era necesario ya que para obtener esos fondos la comuna necesitaba indispensablemente el aval del ministerio.

En la carta la intendenta pedía saber si existía alguna objeción al respecto y agregaba que los fondos –no reembolsables (no tenían que ser devueltos)– iban a ser destinados para ayudar a las personas más vulnerables ante la crisis del agua.

Sin embargo, luego de que se conociera la carta de la intendenta, llegó la respuesta de Arbeleche. Allí, la ministra aseguró que sería el Poder Ejecutivo –y en particular la cartera que dirige– quien se encargaría de "recurrir al apoyo de organismos multilaterales de crédito– en caso de ser necesario.

"El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, está coordinando todas las acciones necesarias para asistir a la población de la zona metropolitana, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, tanto por razones económicas como de salud", agrega el escrito firmado por la ministra, también fechado el 20 de junio.

El enojo de Cosse y la respuesta de Delgado

Ante esa respuesta, Cosse mostró su enojo con las autoridades del MEF. "La verdad estoy indignadísima, no sé cómo no les da vergüenza decirnos que no después de todo lo que hemos hecho y de todas las sugerencias que hemos hecho", afirmó en una rueda de prensa consignada por Subrayado.

Delgado también a estas declaraciones de Cosse. "Yo no voy a calificar, me pareció muy fuerte la calificación en un tema tan sensible. No podemos jugar a la política, mucho menos a la política chiquitita a ver qué ventaja sacamos", señaló.