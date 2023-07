De testigo a víctima: cuál es la situación de Mastropierro en la causa Penadés

Jonathan Mastropierro anunció que denunciará al senador Gustavo Penadés por haberle pagado para mantener relaciones sexuales cuando era menor de edad, pero la Fiscalía ya investiga su caso.

Él fue citado inicialmente y, según dijo en entrevista en La Pecera (Azul FM), declaró en calidad de testigo. Sin embargo, en esa oportunidad, relató ante la Fiscalía un hecho de apariencia delictiva: el haber tenido relaciones sexuales a cambio de dinero siendo menor de edad. También indicó que no tenía intenciones, en ese momento, de denunciarlo penalmente.

La retribución o promesa de retribución a menores para ejecutar actos sexuales o eróticos –el delito que se investiga en este caso según expuso la propia fiscal en el pedido de desafuero– es un delito perseguible de oficio. Es decir, no necesitan que la víctima quiera denunciarlo para que se investigue.

De hecho, así se dio origen a este caso. Romina Celeste Papasso divulgó públicamente su historia con el senador Penadés y, pese a que dijo que no pretendía denunciarlo penalmente, la Fiscalía de Corte abrió una investigación de oficio.

Mastropierro dijo a El Observador que él le manifestó a la fiscal que no pretendía denunciarlo, pero que tuvo acceso a la carpeta fiscal desde un principio, que designó abogada, y que su identidad estaba bajo reserva. Estos son derechos exclusivos de las víctimas y no comprenden a los testigos.

De hecho, en la entrevista en Azul FM, manejó información respecto de las filmaciones del hotel de alta rotatividad donde se sospecha que Penadés concurría junto a varones menores de edad, cuestión que surge de la carpeta.

"Yo tengo un conocimiento limitado en cuanto a procedimiento", aclaró y explicó que pocos días atrás se le transmitió que, aunque él no lo hubiera entendido de esa forma inicialmente, él era considerado una víctima.

Fuentes del caso señalaron a El Observador que Mastropierro es considerado por la fiscalía como una de las nueve víctimas.

La semana pasada, el joven denunció penalmente a Penadés por difamación, dado que el senador dijo en entrevista con radio Universal que Mastropierro fue quien pergeñó la "trama" que afirma que hay en su contra.

El joven sostuvo que, en base a averiguaciones que hizo, el senador "se enteró hace menos de tres semanas" de que él estaba participando de la causa e hizo que su abogado fuera a la Fiscalía a preguntar qué declaró Jonathan Mastropierro. Según él, en sus dos encuentros con Penadés –uno que tuvo lugar siendo mayor de edad y otro siendo menor– se presentó con el nombre Mateo.

Complementó que, según supo él, se enteraron de su identidad a raíz de un grupo de conocidos que comparte con Sebastián Mauvezin, otro de los investigados en la causa.

Sin embargo, fuentes al tanto de la investigación aseguraron que el senador Penadés mencionó a Mastropierro cuando declaró ante la fiscal y pidió que se lo citara, en el marco de su teoría del caso que denuncia la mencionada trama en su contra, sin conocer que ya era parte de la causa. Desde el entorno del dirigente político aseguran que conoció a Mastropierro en 2020 cuando era mayor de edad.

"He pasado mil situaciones por culpa de este tipo"

A su vez, Mastropierro ahondó en las consecuencias que tuvo para él ser expuesto públicamente.

"Me quisieron arruinar de verdad. Me pidieron comprobar los ingresos, me bloquearon la cuenta, me han hecho pila de cosas y todo por contactos y movimientos políticos. Me han parado acá a la vuelta de casa la policía para pedir papeles, me han acosado. Todo lo sabe la fiscalía y todo lo he documentado", expresó.

A continuación, indicó: "He pasado mil situaciones por culpa de este tipo y porque lo que trata es de callarme. Desde que se enteró hace tres semanas a ahora me viene haciendo la guerra, no sabés... No quiero ser dramático y decir que me van a matar, pero no sabés...".