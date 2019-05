Debate por plaza Zabala: Patrimonio dice que no lo autorizó y la IMM lo contradijo

La Intendencia de Montevideo (IMM) emitió un comunicado en el que aseguró que presentó a dos comisiones de patrimonio el proyecto para instalar una serie de estaciones de descanso en la circunvalación Durango, que rodea a la Plaza Zabala.

Este viernes en declaraciones al programa Así Nos Va de Radio Carve, el presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nacional (CPCN), Nelson Inda, aseguró que la IMM no había obtenido la autorización de ese organismo para llevar adelante el proyecto, que se enmarca en uno más grande que se llama Ciudad Vieja a Escala Humana.

"El tema del equipamiento apareció de improvisto, sin que la comisión lo conociera. Parecería, no tiene que ser así y esperamos que no lo sea de aquí en adelante, que lo que es mueble no tendría que tener la autorización de patrimonio", explicó Inda en Así Nos Va. Allí agregó que creía que por tratarse de "muebles" y no de "inmuebles" la comuna entendió que no precisaba una autorización.

La declaración de la comuna, en tanto, afirma que la propuesta no sólo se presentó ante el CPCN, sino también ante la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja. Ese último organismo está integrado por la CPCN, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, así como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y el Concejo Vecinal de la zona.

En la comunicación al CPCN, la intendencia incluyó "una memoria constructiva de las estaciones de descanso a instalar en la circunvalación Durango, junto a otros trabajos en aceras, calzada y ornato vegetal". La intendencia "no recibió respuesta por parte de esta comisión", agrega el documento. La comunicación al CPCN data de agosto de 2017.

Las obras, que comenzaron el pasado 6 de mayo, están incluidas en el programa Montevideo Mejora. Para toda la intervención alrededor de la Plaza Zabala la comuna destinó $ 14 millones, es decir, unos US$ 400 mil. Según explicó la comuna, la acción busca disminuir el área de estacionamiento en todo el perímetro y otorgar "la necesaria continuidad al sistema de peatonales y semipeatonales de Ciudad Vieja". "La táctica de las estaciones de descanso apuesta en definitiva a despojar el perímetro de este sector de ciudad de alta particularidad, hoy repleto de vehículos", agrega el documento.

El propósito de la acción, según dicen, es que se fortalezca el uso y haya una "apropiación por parte de vecinos y vecinas de la zona y de los y las visitantes ocasionales".

Los vecinos que viven alrededor de la Plaza Zabala no ocultaron su molestia ante esta intervención. Además de la cuestión estética, criticaron en una carta pública, que dirigieron a la intendencia, la reducción de los espacios de estacionamiento y que no se destinaran esos mismos recursos a mejorar la histórica plaza.