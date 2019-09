Decidieron desconectar a juvenil de Boston River que infartó en un partido

El jugador de la Tercera división de Boston River, Agustín Martínez de 17 años, que el pasado lunes sufrió un desvanecimiento en pleno partido ante Cerro y que estaba en el CTI del Hospital Pasteur, fue desconectado de la asistencia que le permitía mantenerlo con vida este miércoles al constatarse por parte de los médicos que tras el quebranto de salud no tenía actividad cerebral.

Así lo confirmó a Referí el presidente de Boston River, Roberto Perdomo, este miércoles por la tarde.

El futbolista perdió el pulso en pleno partido ante Cerro este lunes de tarde en el Complejo de Manga de los rojiverde y fue trasladado hasta el Hospital Pasteur donde permanecía en observación en el CTI luego de que fuera reanimado.

El juvenil tenía la ficha médica al día y se incorporó al equipo rojiverde en el último período de pases.

“En la cancha no tenía pulso. Los propios árbitros le hicieron la reanimación y al Pasteur llegó con pulso", contó Perdomo el pasado lunes.

Uno de los árbitros, Federico Piccardo, confió a Referí que los médicos de Boston River tenían desfibrilador en la cancha pero no estaba completo y no se pudo usar, que el joven estuvo 15 minutos en el banco con sangre en la rodilla aún consciente y a los 32 minutos de juego, se desplomó en ese lugar.

“Nosotros le hicimos la reanimación como pudimos, con las manos”, contó un integrante de la terna del partido.

Piccardo señaló que le dio primeros auxilios porque estudia Educación Física y tiene una materia en la que le enseñan reanimación.

"Cuando vi que no tenía pulso, empecé a hacerle masajes cardíacos. Estuve 8 o 10 minutos dándole masajes hasta que me relevó otra persona y siguió haciéndole masajes. Tratábamos de contenerle la cabeza porque estaba con reflujo y necesitábamos que no vomitara", explicó.

El joven futbolista "no tenía pulso hasta que llegó la ambulancia y los médicos lo pudieron reanimar y lo trasladaron al Pasteur. La ambulancia llegó en unos 20 minutos".