"Los médicos nos dijeron que si no lo hubiéramos masajeado, llegaba muerto"

Federico Piccardo es quien ofició en la tarde de este lunes de primer asistente en el partido de Tercera división entre Boston River y Cerro que terminó con el joven Agustín Martínez desplomado y sin pulso. Él mismo intentó reanimarlo durante varios minutos hasta que llegara la ambulancia que lo trasladó al Hospital Pasteur.

"Estaba de primer asistente, sentí un ruido y vi que el muchacho estaba convulsionando en el piso. Lo primero que atinamos fue a que no se mordiera la lengua pensando en un ataque de epilepsia", contó Piccardo a Referí.

Y agregó: "Yo tengo conocimiento de primeros auxilios porque estudio Educación Física y es una de las materias que tenemos, entonces nos enseñan cómo es la Reanimación Cardio Pulmonar, conocida como RCP".

Según explicó el árbitro, "cuando vi que no tenía pulso, empecé a hacerle masajes cardíacos. Estuve 8 o 10 minutos dándole masajes hasta que me relevó otra persona y siguió haciéndole masajes. Tratábamos de contenerle la cabeza porque estaba con reflujo y necesitábamos que no vomitara".

El joven futbolista "no tenía pulso hasta que llegó la ambulancia y los médicos lo pudieron reanimar y lo trasladaron al Pasteur. La ambulancia llegó en unos 20 minutos".

El árbitro asistente sostuvo que "había un desfibrilador, pero no se pudo utilizar porque le faltaban piezas aparentemente. Yo apenas lo vi porque estaba con el gurí, pero me dijeron que no estaba completo".

Además, indicó que Boston River "tenía kinesiólogo, pero no tenía médico".

Aparte de él había un muchacho de la Escuela de Árbitros que también tenía conocimientos de primeros auxilios y lo ayudó a continuar con los masajes cardíacos de reanimación, y luego se sumó un parcial. El partido fue suspendido en el minuto 32, cuando ocurrió el hecho.

"Cada tanto tiempo, se debe cambiar el masajeador para mantener el ritmo, porque cada uno que masajea, se cansa y no puede seguir con el mismo ritmo", explicó el árbitro asistente.

Según informó "los médicos estuvieron reanimándolo 15 minutos más en la cancha y usaron el desfibrilador y entre eso y los masajes, comenzó a tener pulso".

A la hora 21 de este lunes, Piccardo, el juez principal del partido, Esteban Guerra y el otro línea, Jorge Olivera, permanecían en el Hospital Pasteur y se iban a quedar hasta que le dieran mayor información.

Como informó Referí, el futbolista va a permanecer en el CTI al menos 12 horas en observación.

"Con todo esto que pasó, me cuesta irme a mi casa. Cierro los ojos y le veo la cara. Es un gurisito de 17 años y no me puedo ir a mi casa sin saber si está bien", sostuvo Piccardo.

Y añadió: "No sé qué hubiera pasado si no le hubiéramos hecho el RCP. Los médicos nos dijeron que seguramente llegaba muerto. Eso le dio un margen para poder llegar hasta acá, al hospital".

"Cualquier ser humano hubiera hecho lo mismo. Hace 25 años que estoy en el fútbol y nunca viví una situación así en mi vida", contó el asistente de 32 años.

En la noche del lunes también se hizo presente el técnico del plantel principal de Boston River, Martín "Tato" Martín García.

"Me ha llamado Darío Ubriaco, el director del Colegio de Árbitros. Nos felicitó por haber reaccionado rápido y nos brindó el apoyo, igual que el presidente de (la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol) AUDAF, Marcelo De León.