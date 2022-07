Declararon como indagados Kechichian y Liberoff en causa que indaga compras irregulares en Turismo

El viernes mientras los medios de comunicación hacían la cobertura de la explosión en Villa Biarritz, lejos de las cámaras, declararon como indagados la exministra de Turismo, Liliam Kechichian y el ex subsecretario Benjamín Liberoff en la causa que el fiscal Gilberto Rodríguez lleva por el Ministerio de Turismo.

Según supo El Observador, los exjerarcas de Turismo declararon en la fiscalía el viernes al mediodía acompañados por su defensor, el exfiscal de Corte Jorge Díaz. Kechichian y Liberoff dieron su versión sobre las compras directas del anterior período que habían sido observadas por el Tribunal de Cuentas. También respondieron sobre un convenio firmado en 2015 entre Turismo y la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), que involucró un monto de US$ 1,1 millones y que también fue observado en dos oportunidades por el Tribunal de Cuentas.

Las denuncias cruzadas que involucran a los exjerarcas y al exministro de Turismo Germán Cardoso, tomaron estado judicial el año pasado, a partir de las conclusiones de la comisión investigadora parlamentaria que funcionó en la Cámara de Diputados, en torno a una serie de compras de publicidad que habían derivado en la salida del jerarca colorado.

Además de que recibió el material recabado por la investigadora, el fiscal de Delitos Económicos también recibió una denuncia planteada por un abogado extranjero que presentó un listado de compras directas realizadas por la anterior cúpula ministerial de Turismo. Una fuente del caso dijo que entre las compras directas que se señalan figuran la reparación de piscinas de la Secretaría de Deportes previo a la temporada de verano en Canelones y Tarariras (Colonia). En la audiencia los exjerarcas explicaron que los montos en esos casos, una de las refacciones costó $ 300 mil, estaban dentro de lo que se podía contratar en forma directa.

Antes de Kechichian y Liberoff declararon, sin que tampoco trascendiera, el exsecretario de Deportes Fernando Cáceres, el exgerente deportivo Daniel Daners y un representante de la colectividad armenia.

Como parte de esas denuncias cruzadas el fiscal Rodríguez indaga por un lado a Cardoso por compras directas observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR), compras a una sola empresa por "montos sin precedentes", junto con "gastos excesivos" en publicidad sin informes ni asesoramiento previo.

En el marco de la investigadora Cardoso aseguró que los procesos de adquisiciones eran los mismos en una y en otra gestión, por lo que su objetivo es "comparar". "El Frente Amplio no quiere investigar para atrás. ¿Es raro, no?", se preguntó. "El procedimiento es el mismo y si hay irregularidades, ellos también las cometieron. Hay que investigar", señaló en aquel momento.

Declararon Reta y Monzeglio

Este lunes fue el turno del actual subsecretario Remo Monzeglio en calidad de testigo y aseguró que durante la gestión de Cardoso nunca advirtió ninguna ilicitud en las compras.

En tanto, este martes fue el turno del exasesor de Cardoso, Daniel Reta, quien respondió sobre su participación en la contratación de la firma estonia Kirma que se contrató para que realizara publicidad por US$ 280 mil aunque no se le llegaron a pagar. Reta reiteró lo que dijo ante el Parlamento sobre que no conocía a la empresa. Los expedientes presentados por Cardoso dan cuenta, sin embargo, que Reta intercambió un correo electrónico en el que sí hizo mención a la compañía previo al desenlace.

El abogado de Cardoso, Jorge Barrera, afirmó a Telemundo que “no existen” irregularidades desde el punto de vista penal en la gestión del exministro. Afirmó que desde el punto de vista administrativo puede haber ilicitudes como las ha habido en todas las administraciones de todos los partidos políticos pero descartó el dolo.

Esta semana declararán otros testigos y después será el turno del exministro Cardoso.