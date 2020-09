Defensa asegura que carta de Gilberto Vázquez fue elevada al Poder Ejecutivo

El Ministerio de Defensa entregó este martes a la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos las actas que faltaban de los tribunales de honor militares que juzgaron en 2006 al represor Gilberto Vázquez por fugarse del Hospital Militar mientras estaba detenido a la espera de que se procesara un pedido de extradición de Argentina por el caso Gelman.

En esos tribunales, Vázquez confesó que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay.

Familiares divulgó este martes las nuevas actas, en las que consta que al fundamentar por escrito los motivos por los que apelaba el fallo del primer tribunal de honor (que concluyó que el represor había cometido una “falta gravísima” y violado el honor de la fuerza por fugarse, sin hacer mención a las violaciones a los derechos humanos confesadas), Vázquez reconoció que ejecutó “numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército, durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive".

Leonardo Carreño

El documento –que había permanecido inédito hasta ahora– fue escrito con su puño y letra el 3 de setiembre de 2006 y ratificado en otra carta manuscrita dos días después, provocó que el Tribunal de Alzada (compuesto por los generales Dardo Grossi, Daniel Castellá y Wile Purtscher) detuviera sus actuaciones porque entendió que existía la presunción de un delito.

“Analizando los fundamentos esgrimidos por Vázquez en el recurso de apelación este tribunal entiende por unanimidad que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento en virtud de las aseveraciones que realiza en sus dichos”, expresa el oficio enviado por Grossi al general Manuel Saavedra, encargado de despacho del Comando General del Ejército.

Al día siguiente, Saavedra contestó que informó al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, quien se encontraba en misión oficial en el exterior, el cual dispuso que “continúen las actuaciones”.

“Los delitos que se presumen surgen de las declaraciones de Vázquez, serán comunicados en su oportunidad a la señora ministra de Defensa Nacional, doctora doña Azucena Berrutti, para dar intervención a la Justicia que se entienda corresponda”, agregó Saavedra.

El Tribunal de Alzada continuó las actuaciones y entrevistó al día siguiente a Vázquez, pero no le hizo ninguna pregunta sobre las revelaciones y se limitó a cuestionarlo por las causas de la fuga. A los pocos días falló que había cometido una “falta gravísima”.

En el expediente no hay ninguna mención acerca de si Berrutti fue informada específicamente de los posibles delitos.

Las actas entregadas este martes fueron solicitadas al Ejército. Desde el Ministerio de Defensa dijeron a El Observador que esto ocurrió debido a que las que había en su cartera estaban “ilegibles”.

El Observador consultó específicamente si el expediente completo –con la carta de Vázquez y la respuesta de Saavedra respecto a continuar con el tribunal– formaban parte del expediente elevado por el Ejército a Defensa (y luego a Presidencia) en 2006. Desde la oficina del ministro Javier García dijeron que sí.

Camilo dos Santos

La abogada de Defensa, Nelly Mendez, elaboró el 27 de setiembre un informe en el que hizo consideraciones previas a la homologación por Tabaré Vázquez y Azucena Berrutti.

“El Comando General del Ejército eleva a esta Secretaría de Estado las actuaciones del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores y el Tribunal de Alzada que entendieron en el caso del señor coronel en situación de retiro don Gilberto Vázquez”, escribió en la primera página respecto de la documentación que había recibido.

Allí, en el punto 27 dio cuenta de que los generales habían detenido las actuaciones por el artículo 77 (presunción de un delito) y que habían continuado tras el aval de Saavedra.

Pese a esto, estableció en su conclusión que no tenía observaciones que formular, por lo que estimaba que estaban en condiciones de homologarlo.

Su jefa, Sylvia Usher, agregó que compartía el contenido del informe. El jefe del departamento de personal superior, José Gomez, el jefe de la dirección de personal militar, Edgardo Martínez, y el director general de Secretaría, José Wainer, también firmaron el informe sin observaciones.

Vázquez y Berrutti lo homologaron al día siguiente.

“¿Dónde está el honor?”

En la conferencia de este martes, el integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, aseguró que desde el Ejército “ocultaron” estos hechos al Ministerio de Defensa y a la Justicia.

"¿Dónde está el honor de estos generales? La respuesta del mando se 'comunicará oportunamente' cuando su obligación es denunciar inmediatamente a la Justicia. ¿Qué honor tienen estos generales que nos les tembló la mano para firmar lo que firmaron?", dijo.

Leonardo Carreño

Errandonea agregó que los tribunales siguieron las actuaciones y hallaron culpable a Gilberto Vázquez de haber ofendido el honor por haber "usado un peluquín" y "haber faltado a la palabra pero no por todas las barbaridades que confiesa" en el tribunal y en la carta firmada de puño y letra.

El colectivo volvió a reiterar su interés de que se vote el desafuero de Guido Manini Ríos, solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputarlo por no haber denunciado las confesiones del represor José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018.

El dirigente Nilo Patiño se refirió a la posibilidad de que la divulgación de las actas en este momento fuera una “operación”, tal como mencionó José Bayardi, que en 2006 era el subsecretario, y dijo que en mayo de 2019 Familiares le había realizado el mismo pedido pero Bayardi (que oficiaba como ministro) no se los contestó.

Elena Zaffaroni también apuntó contra Bayardi, quien había defendido el hecho de que el gobierno frenteamplista no leyera las actas del tribunal.

"Tendría que darle vergüenza. Es así. Ha sucedido no solo con Bayardi. El sistema político todo ha actuado así. Bayardi dice eso, ta... Es una vergüenza. Cuando un senador dice: ah, recién me entero, es otra vergüenza. Cuando lo único que importa es tapar la responsabilidad, es una vergüenza", afirmó Zaffaroni este martes entrevistada en radio Carve.

Tras una reunión con la bancada del Frente Amplio, Bayardi había dicho en rueda de prensa que no le correspondía hacer un mea culpa por la omisión de detectar las confesiones de Vázquez en 2006.

"Si yo hubiera estado en el lugar de la ministra (Azucena Berrutti), que no estaba, muy probablemente me hubieran dado un informe jurídico que había que homologar, hubiera homologado y probablemente capaz que no hubiera leído esas actas", señaló.