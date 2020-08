Presidente del Supremo Tribunal Militar detuvo a Roslik e integró tribunal de alzada a Gilberto Vázquez

El general Daniel Castellá, actual presidente del Supremo Tribunal Militar, fue quien detuvo al médico Vladimir Roslik en su casa en 1984 y también participó en 2006 del controvertido tribunal de honor al coronel retirado Gilberto Vázquez, informó el domingo el programa Séptimo Día, de Teledoce.

Castellá era el capitán a cargo de la patrulla que en la madrugada de 15 de abril de 1984 llegó a la vivienda de Roslik en San Javier para llevarlo detenido

María Cristina Zabalkin, viuda del médico, recordó así esa noche en declaraciones publicadas en el semanario Jaque el 5 de mayo de 1984. “Se sentía ruido. Había un escándalo: golpeaban la puerta, parecía que la querían tirar abajo. Se sentía ruido de autos, y yo le dije a Vladimir que podía ser un accidente o algo, y que lo venían a buscar. El gritaba 'ya voy, ya voy'. En eso se abrió la puerta y él me dijo 'no te asustes, Mary, no te asustes, que son soldados'. Lo tenían en la cocina esposado y vi que se lo llevaban, me tiré al suelo y le puse los zapatos y un saquito por arriba. El gritaba 'otra vez no, otra vez pasar por lo mismo no".

Roslik murió horas después como consecuencia de las graves lesiones que le provocaron sus torturadores.

Camilo dos Santos

Castellá fue uno de los oficiales que prestó declaración ante el juez militar Carmelo Bentancur, que finalmente procesó al jefe y subjefe de batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, entonces teniente coronel Eduardo Olivera y mayor Sergio Caubarrere.

Más cerca del tiempo, en 2006, y a poco de haber ascendido a general, Castellá integró el tribunal de alzada que juzgó al coronel retirado Gilberto Vázquez.

Aunque en el tribunal de primera instancia Vázquez había admitido haber ejecutado prisioneros y participado en el segundo vuelo que trajo detenidos políticos de Argentina hoy desparecidos, entre otros delitos y crímenes, el tribunal de alzada que integró Castellá no lo interrogó sobre esas confesiones, concentrando sus preguntas en la fuga del Hospital Militar que había protagonizado Gilberto Vázquez, y por la cual había sido convocado el Tribunal de Honor.

De todos modos, ese tribunal de alzada advirtió que en las declaraciones anteriores de Vázquez existían hechos de apariencia delictiva y consultó qué hacer a la comandancia del Ejército, que ordenó continuar.

Finalmente, Vázquez fue sancionado por la “falta gravísima” que supuso su fuga del Hospital, donde estaba en detención administrativa en espera de ser extraditado a Argentina.

El Supremo Tribunal Militar depende del Ministerio de Defensa Nacional. Su presidente es designado por el Poder Ejecutivo con venia parlamentaria.

Castellá fue designado como presidente del Supremo Tribunal Militar el 13 de marzo de 2017 por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez.

La comisión permanente del Parlamento había votado la venia solicitada por el Poder Ejecutivo el 24 de febrero de ese año.

Antes, Castellá, que pasó a retiro en 2014, había ocupado otros cargos de importancia.

En 2004 fue designado agregado militar adjunto a la embajada en Estados Unidos.

En 2010 fue nombrado comandante de la región militar 2 y en 2011, de la 1.

En 2012 Castellá fue designado jefe del Estado Mayor de la Defensa por el entonces presidente José Mujica.