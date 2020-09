Gilberto Vázquez afirmó que "mandos del Ejército" lo felicitaron por ejecuciones, reveló Familiares

La organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos reveló este martes un nuevo contenido de las actas del Tribunal de Honor que juzgó en 2006 a Gilberto Vázquez, que contiene una carta firmada por el represor en la que asegura haber sido "felicitado" por los altos mandos del Ejército Nacional por su labor durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

"Gilberto Vázquez en su carta pone: 'Dice el reglamento que no es sólo ser sino parecer. En cuanto a ser, no tengo ninguna duda sobre mi honorabilidad y nunca me fue discutida en 45 años de servicio en actividad y retiro. En cuanto al parecer, escapa a mis posibilidades pero creo que me afecta a mí y al Ejército haber sido acusado de ladrón, de asesino de mujeres embarazadas y torturador sin que la fuerza me sometiera a un tribunal o me defendiera. En cuanto a los delitos que pueda haber cometido, creo que debería ser juzgado por la Justicia militar pero cabe destacar que he ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive", según el fragmento de la carta que leyó en una conferencia de prensa el integrante de Madres y Familiares Ignacio Errandonea.

La carta de Gilberto Vázquez tiene fecha del 6 de setiembre de 2006, según reveló la organización. El militar elevó el escrito a un Tribunal de Honor de Alzada, luego de entender que había sido "mal juzgado" ese año por haberse fugado del Hospital Militar mientras esperaba ser extraditado a Argentina por el caso Gelman.

El Tribunal de Honor de Alzada remitió la carta de Vázquez al Comando General del Ejército, para que este definiera si correspondía aplicar el artículo 77 del reglamento, que mandata denunciar ante la Justicia siempre que haya presunción de un delito, sea civil o militar.

Leonardo Carreño

La organización reveló nuevos documentos contenidos en las actas del Tribunal de Honor que juzgó a Gilberto Vázquez en 2006

Carlos Díaz era el comandante en jefe del Ejército Nacional en ese momento. La respuesta del comando a Vázquez fue la siguiente, según leyó Errandonea: "Habiendo sido puesto en conocimiento al señor comandante en jefe del Ejército de los antecedentes por usted elevados (...) el mismo dispuso se continúen las actuaciones del Tribunal de Honor para oficiales generales, actuando como Tribunal de Honor de Alzada".

La respuesta la envío el general Manuel L. Saavedra (fallecido en 2018), que entonces oficiaba como encargado de despacho del comando. El escrito, además, señalaba que los delitos "que se presumen" a raíz de las declaraciones de Vázquez serían comunicados "en su oportunidad" a la ministra de Defensa de la época, Azucena Berrutti, para dar "intervención a la Justicia que se entienda corresponda".

"Como vemos, este Tribunal de Honor de Alzada siguió las actuaciones y halló culpable al señor Gilberto Vázquez de haber ofendido el honor por haber usado un peluquín y haber faltado a la palabra pero no por todas las barbaridades que confiesa en el Tribunal de Honor y en esta carta firmada de puño y letra", señaló Errandonea.

Y se preguntó: "¿Dónde está el honor de estos generales?". "La respuesta del mando se 'comunicará oportunamente' cuando su obligación es denunciar inmediatamente a la Justicia", exclamó.