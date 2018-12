Defensor Sporting intentará que Polilla Da Silva vuelva al club

La comisión directiva de Defensor Sporting se reunió el jueves y resolvió por unanimidad comenzar las gestiones para que el entrenador Jorge "Polilla" Da Silva retorne al club como sustituto de Eduardo Acevedo.

Da Silva tuvo un exitoso paso por los violetas entre 2005 y 2009, coronándose Campeón Uruguayo en la temporada 2007/2008 venciendo en la final a Peñarol y vicecampeón en la temporada 2008/2009 perdiendo contra Nacional.

Su último equipo fue América de Cali, pero su trayectoria como técnico incluye también a Liverpool, selección uruguaya sub 20, Al-Nassr a Arabia Saudita, Godoy Cruz, Banfield, Peñarol y Baniyas de Emiratos Árabes.

Si bien el presidente de Defensor Daniel Jablonka dijo este viernes en Sport 890 que "en la reunión con la directiva nos comprometimos a no dar el nombre del técnico", tampoco negó que el preferido sea el Polilla: "Su nombre surge siempre que Defensor no tiene técnico, como en el futuro surgirá el de Acevedo", expresó.

Acevedo le comunicó esta semana a la directiva que no iba a renovar el contrato.

A principio de 2019 hay elecciones en Defensor, pero la idea general de los dirigentes es apostar cada vez más fuerte a las divisiones formativas. En la actual temporada Defensor ganó la Tabla General de los juveniles y ya salió campeón Uruguayo en sub 14, sub 15 y sub 17, y jugará la final de sub 19 frente a Nacional.

El plantel principal entrenó hasta el jueves y comenzó la licencia anual hasta el 26 de diciembre.