Defensor Sporting y un sueño que será realidad: el estadio cerrado de básquetbol

Defensor Sporting hará realidad el viejo sueño del estadio cerrado en la sede de 21 de Setiembre. El fin de semana último la asamblea de socios del club aprobó por unanimidad el plan de obras que incluye la construcción del gimnasio de básquetbol con un aforo para 1.200 personas, una nueva sala de aparatos, dos nuevos gimnasios multiuso, mejoras en los accesos y ampliación al doble de la capacidad de los actuales vestuarios, femeninos y masculinos.

La inversión total será de unos US$ 2 millones según informó a Referí Andrés Fleurquin, vicepresidente del club, aunque aclaró que aún no tienen el proyecto ejecutivo. Para amortizar la obra se llevó a cabo una campaña de socios premium con la que se recaudaron US$ 500 mil y es un colchón para el inicio. La misma fue liderada por el exdirigente Daniel Acevedo y se adquirieron los derechos sociales durante cinco años a cambio de un pago de US$ 1.500.

Para el resto del dinero la institución está negociando un préstamo bancario amortizable a cinco o seis años, por lo que piensan que no van a tener inconvenientes para conseguirlo.

Además, la obra les permitirá aumentar la masa social, algo que actualmente es imposible porque no tiene la infraestructura necesaria. Defensor Sporting cuenta con 6.000 socios entre la sede social y el fútbol, y la idea es aumentar esa cifra a 1.200 o 1.300.

Hasta este momento, en la sede de 21 de Setiembre se puede practicar natación, gimnasia, gimnasia artística, volley, musculación y Fútbol 5, entre otros deportes. La sede también albergó durante mucho tiempo el Carnaval.

Fleurquin indicó que si bien la paralización de la actividad por la pandemia de covid -19 afectó 100% los ingresos del fútbol, no fue tanto a nivel social, ya que menos del 1% se desvincularon del club.

Un plan, dos fases

La construcción del gimnasio cerrado para el equipo de básquetbol es un añejo anhelo de los violetas. Sporting jugó de local en la actual cancha abierta de 21 de Setiembre hasta que se produjo la fusión con Defensor, el 15 de marzo de 1989. Después, debido a las condiciones exigidas para disputar sus partidos por la Liga Uruguaya de Básquetbol ofició de local en otros escenarios, ya que tampoco la cancha de Jaime Zudáñez (antigua sede de Defensor) reunía los requerimientos exigidos.

En octubre de 2019, luego de cuatro años de espera, el club consiguió la aprobación de la comisión mixta de la Intendencia de Montevideo y en junio pasado el visto bueno de la Junta departamental para el proyecto de obras y reformas edilicias en la sede. El miércoles último se firmó el contrato con el arquitecto Carlos Pascual, quien las hará realidad.

✍️🏽 El arquitecto Carlos Pascual firmó el contrato que dará inicio a las obras en la Sede de 21 de setiembre.



La piedra fundamental será puesta el día 14 de setiembre en honor a la fecha de fundación de Sporting. pic.twitter.com/BeEoEGcF3s — Defensor Sporting (@DefensorSp) July 8, 2020

“Significa un cambio cualitativo e histórico para la institución. Es un trabajo que viene de hace cinco o seis años, atrás del expediente, respondiendo notificaciones”, señaló Fleurquin.

El proyecto consta de dos fases. La primera será la construcción de un mega gimnasio de dos pisos en la zona donde actualmente se ubica el frontón y la reforma de los vestuarios. La segunda fase será la construcción del estadio de básquetbol que tendrá una tribuna retráctil para poder utilizar una cancha adicional que servirá de entrenamiento de las divisiones juveniles y de escuela de básquetbol.

La piedra fundamental se colocará el 14 de setiembre, en honor a la fecha de fundación del Sporting, y las obras comenzarán ese mes o en octubre. “El socio tendrá mayor variedad de actividades de las que actualmente tiene y se contribuirá enormemente a nuestra identidad con el barrio, que hemos perdido desde que dejamos de poder jugar en nuestra cancha”, indicó el presidente Ney Castillo. El tiempo de construcción se estima en un año o un año y medio.

El mandato de la actual directiva termina a principio de 2021 y como las obras excederán ese plazo, fue necesario el voto de una asamblea extraordinaria.

Fleurquin adelantó que el club seguirá usufructuando la sede de la calle Jaime Zudáñez, donde funcionan una clínica de rehabilitación y otras actividades. “De momento continuará así, lo que no quiere decir que no tengamos proyectos para el futuro”, señaló.

Sporting es el decano del básquebol uruguayo y como tal ganó 17 torneos federales de Primera división. Luego de la fusión con Defensor consiguió uno más y dos Ligas uruguayas. También en su palmarés se encuentra el torneo intercontinental de 1965 venciendo a Real Madrid en España y dos campeonatos sudamericanos de clubes.

Jugadores legendarios como Atilio Caneiro, Carlitos y Marcelo Peinado, Víctor Hernández, Omar Arrestia, Gerardo Jauri y Ramiro Cortez pasearon su estampa sobre el bitúmen de la cancha de 21 de Setiembre. Una imagen que quedará en la mejor historia del club que contará por fin con su estadio cerrado.