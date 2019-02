Dehl: Bordaberry "se está extralimitando"

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dhel, dijo a Referí que Bordaberry “se está extralimitando en su mandato, porque vino a cumplir una función específica y ahora quiere cumplir otro rol”,. Además, subrayó que “está equivocado” con la decisión que adoptó de otorgar un préstamo de hasta US$ 200.000 a los clubes.

“No sé por qué toma esta decisión el Ejecutivo. Es un dinero de la AUF. La AUF no es una entelequia. Es de los clubes. No sé por qué tomaron esa resolución”, dijo el titular del club arachán, que adelantó que no solicitará el préstamo.

Advirtió a Bordaberry que lo que está haciendo “no es competencia de la comisión interventora”, y dijo: “Deberían tener cuidado con las decisiones que toman porque si sale la resolución del TAS puede quedar todo nulo”.

Dehl fue más allá y apuntó a las elecciones. “Creemos que son atribuciones que no le corresponden y lo vemos con un tinte político electoral dentro de la AUF. Estoy convencido que quiere ser candidato”.

El presidente de Cerro Largo volvió a insistir en que Bordaberry debe escuchar a los clubes de la AUF y renunciar. “Él conoce el rechazo de la mayoría de las instituciones a la intervención. Y lo aclaro, esto no es un tema personal porque no tengo nada contra él, pero sí por el papel que cumple. Por eso le estamos pidiendo a gritos que dé un paso al costado”.

Consultado acerca de que una de las tres tareas que le asignó FIFA es la de atender el día a día de la AUF y que el préstamo que brinda a los clubes puede ser incluido en ese ítem, dijo: “No. Para nada. Se refiere al día a día solo de carácter administrativo. No está dentro de las potestades dar dinero”.

Dijo que “no le preocupa que sea o no candidato a las elecciones”. ¿Y si tiene los votos? “Saldrá electo democráticamente. Pero es muy difícil, casi imposible que tenga los votos”, respondió