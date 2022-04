Del after a la tele: Fucile sorprendió a todos y contó cómo es su vida lejos de las canchas

Jorge Fucile, exlateral de la selección uruguaya, disfruta de sus días luego de dejar el fútbol y este domingo confesó que fue al programa de canal 10 Punto Penal luego de un after tras salir la noche anterior.

En pleno programa, pasadas las 12:00 del mediodía, el exjugador arrancó su entrevista mientras se decidía si la hacía de campera o de remera.

“Perdón que vine así muy informal, me agarraste apurado”, comentó. “Estaba en un after… Me olvidé los lentes negros”, agregó el Fuci, lo que generó las risas y la sorpresa de los panelistas.

El exfutbolista de 37 años señaló que tras colgar los botines está “disfrutando de lo que es no jugar más al fútbol”.

“De estar tranquilo y en familia”, agregó. “Salir, tomarse quizás una copita, un vinito, quedarse a trasnoche. Cosas que no se puede hacer cuando sos futbolista y que nunca las hice”, agregó.

Fucile también reveló que no la pasó bien cuando decidió retirarse. “Cuando dejé estuvo muy triste, extrañé muchísimo”, agregó.

Agregó que actualmente no mira mucho fútbol y que prefiere ver series o ir al cine.

El exlateral señaló también que jugó en el fútbol universitario pero dejó porque "tuvo quilombo" debido a que un rival "lo hizo entrar" y se fue expulsado.

También indicó que le gustaría hablar con el Maestro Oscar Tabárez sobre por qué no fue convocado al Mundial de Rusia 2018, para el que consideraba que estaba en mejor forma que en Brasil 2014. "Tendría que haber ido a Rusia y al de 2014 no tendría que haber ido", señaló.

Sobre la posibilidad de ser entrenador, lo negó rotundamente. "No, todos los compañeros que se volvieron entrenadores quedaron calvos, le atacan nervios, un estado de estrés y emocional que no quiero pasar", expresó.

El pase a Nacional

Fucile reveló que vino a Nacional luego del Mundial de Brasil, descartando una oferta de Sporting de Lisboa de Portugal por cinco años de contrato.

"Me vine por mis viejos y a jugar en Nacional", señaló. "Decidí venirme a Uruguay por razones afectivas y también porque si no venía cuando estaba por cumplir 30 años, ¿cuándo iba a volver?, ¿a los 33 a Nacional? ¿A no dar todo mi potencial o ayudar de otra manera? No. Entonces decidí ir a Nacional y disfruté cada partido".