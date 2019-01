Fucile apuntó contra Iván Alonso por su salida de Nacional

El futbolista Jorge Fucile no ocultó su malestar y apuntó contra el mánager deportivo de Nacional, Iván Alonso, como uno de los principales responsables de su salida de Nacional. El lateral dijo no tener relación con Alonso, reveló que estuvo cinco meses sin cobrar e hizo una clara alusión a Alonso al decir que no recorrió el mismo camino y de quien reclamó al club premios y adeudos ante la AUF.

“Esto (su salida del club) no es un tema deportivo, es un tema personal con alguna persona”, comenzó diciendo Fucile en el programa 100% Deportes de Sport.

Cuando se le consultó si había hablado con Iván Alonso, reveló: “No, no tengo relación con él”, lo que habilitó la consulta sobre si Alonso había influido para su salida de Nacional a lo que respondió: “Sí, puede ser, seguramente”.

Y enseguida apuntó contra Alonso, sin mencionarlo, dando a entender que cuando el club no tenía dinero para pagarle no reclamó, como sí lo hizo Alonso ante el Tribunal Arbitral de la AUF. “Cómo van a decir que los jugadores no hemos tenido compromiso con el club. Cuando me tocó no cobrar en el club no lo hice, cuando Nacional me necesitó estuve, cuando necesitó refinanciar también lo hice. Nunca tuve problemas. Entonces cuando se habla de compromiso...”, dijo, y agregó: "Voy ayudar a Nacional refinanciando la deuda (5 meses de salario). Obviamente que si el club no cumple hay que hacerlo de otra manera como lo han hecho otras personas que hoy les toca estar del otro lado. Hoy le toca estar a gente que no quiere al club y son de otros equipos y yo soy de Nacional”.

Fucile dejó en claro que jamás llamó a Iván Alonso: “Nunca se me ocurrió dar el paso de llamarlo, de la manera que se manejó, eso nunca. Va más allá de todo, de los dirigentes que pasan. Conozco a la persona, no hay necesidad de eso. Me quedo con la gente, con los hinchas, yo camino por la calle me reconocen y me abrazan”.