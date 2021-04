Del “me hago cargo” al “muertes evitables con otras conductas”: los dos discursos de Lacalle

Durante los primeros meses de pandemia el gobierno, y particularmente el presidente Luis Lacalle, daba conferencias de prensa con frecuencia para informar de la evolución de la epidemia en el país. Durante ese primer lapso, el discurso siempre fue coherente: si al país le va bien es responsabilidad de los uruguayos y si le va mal es responsabilidad del presidente.

En aquellos primeros meses de 2020, Uruguay era noticia en los medios del mundo por su buen manejo de la pandemia y Lacalle era destacado por su gestión. “Si nuestro país es elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales”, dijo en junio de 2020.

Ya antes se había puesto, en distintas oportunidades, como el principal responsable de los resultados de la gestión de la pandemia. “La responsabilidad última me compete a mí y me hago cargo de las medidas que tomamos”, dijo el 21 de marzo. El presidente también había usado esa idea muchas veces durante la campaña electoral.

Ahora que Uruguay es el país que más casos positivos reporta por día y el tercero en fallecidos diarios por millón de habitantes, Lacalle mantiene ese discurso, pero le sumó otro que parece contradictorio.

Este lunes el presiente hizo declaraciones públicas en las que directamente responsabilizó a la gente por “algunas muertes” por covid-19.

“Cada muerte es una tristeza, las muertes no se pueden medir en números. ¿Cuántas son muchas muertes? Contar los muertos como si fuera una cifra es demasiado frío. Por supuesto que alguna de esas muertes podían haber sido evitables con otras conductas”, dijo este lunes desde Soriano donde fue a conmemorar un nuevo aniversario del desembarco de los 33 Orientales.

Incluso fue un poco más allá hablando sobre los posibles resultados del plan de vacunación “Si la gente cumple con el compromiso solidario con la sociedad de cuidarse, los resultados deberían notarse en no mucho tiempo”, aseguró aunque no quiso poner plazos específicos.

En esa misma intervención, Lacalle recordó lo que decía anteriormente sobre los resultados de la pandemia.

“Cuando los resultados eran buenos ¿qué decía el gobierno? Es gracias a la conducta de los uruguayos, no nos ponemos ropa ajena. Y si la cosa andaba mal es responsabilidad del gobierno (…) Si las cosas salen bien es por la conducta de los uruguayos y si no es responsabilidad del gobierno. Y para ser bien claro, no es del gobierno es del presidente de la República. No culpamos a los demás de los que no nos gusta. Lo hemos hecho lo mejor posible”, dijo.

Presidencia

El presidente se trasladó este lunes hasta Soriano para conmemorar un nuevo aniversario del desembarco de los 33 Orientales

Pero estas idas y vueltas entre responsabilizar a la gente y poner toda la carga en el gobierno no son solo de esta última declaración. Ya desde principios de este año el gobierno comenzó a poner más énfasis en la cuota de responsabilidad de la población.

El 16 de marzo, con los casos subiendo en el país, el presidente insistió en este aspecto. “Ya todo el mundo puede manejar sus propias perillas. Cuando la gente tomó conciencia, manejó sus propias perillas y el gobierno tomó algunas medidas, se pudo frenar el crecimiento (de los casos)”, aseguró y agregó que “no hay medida que resista la falta de cuidado de una persona”.

En esa misma conferencia, dijo que eso no era “pasarle la pelota a la gente” pero, agregó, que era “obvio” que tiene que haber una concordancia entre las medidas del gobierno y la conducta de la gente. “No es solo lo que prohibimos o desaconsejamos. Es lo que no hay que hacer”, señaló.

Unos días después, el 23 de marzo, el presidente volvió a convocar a una conferencia de prensa en que dijo que el “quédate en casa” se había transformado en “quédate en tu burbuja”. Y en esa conferencia dijo que el cumplimiento de esa medida “escapa al gobierno”.

Además, agregó que decir si las medidas tomadas para reducir la movilidad eran “suficientes o no” no le correspondía al Poder Ejecutivo sino a la ciudadanía. Sin embargo, en la siguiente conferencia, el 7 de abril, Lacalle dijo que desde su “punto de vista” las medidas eran suficientes si la gente las respetaba.

“Desde mi punto de vista las medidas son suficientes si se cumplen y se tiene los cuidados”, aseguró. En esa misma conferencia, ante una pregunta de un periodista dijo que no estaba “conforme” con la reducción de la movilidad que se había logrado y agregó que le “molestaba” ver gente sin tapaboca en la rambla o yendo a fiestas clandestinas.

Si bien el presidente ha mantenido su discurso sobre posicionarse como el máximo responsable, también ha aprovechado sus últimas intervenciones públicas para dejar en claro que, desde su punto de vista, el éxito de las medidas del gobierno dependen de la reacción de la gente.