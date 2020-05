Delincuente robó una carnicería mientras un patrullero pasaba por la puerta

Un delincuente asaltó una carnicería ubicada en el Cordón en el momento en que un patrullero pasaba por el frente del local y los policías no reaccionaron ante el delito, según informó Subrayado y confirmó El Observador al acceder a las imágenes registradas por una de las cámaras del comercio.

Según contó el propietario de la carnicería –ubicada en Fernández Crespo y Miguelete–, el incidente ocurrió sobre las cinco de la mañana de este domingo, pero como tampoco funcionó la alarma del negocio se enteró del robo tres horas más tarde, cuando un vecino de la cuadra lo llamó para decirle que había un móvil policial estacionado en la puerta.

"Me tomaron la denuncia y los datos, pero después se fueron, y yo me quedé a investigar lo que había pasado", dijo Fernando Alabachan a El Observador.

Fue entonces cuando, revisando las imágenes de la cámara que da a la ventana del local, vio que un patrullero pasó por Fernández Crespo después de que el asaltante había entrado al local. El delincuente había logrado forzar la cortina de metal y, luego, romper el vidrio. El hombre corrió hacia el fondo del comercio y medio minuto después se ve cómo un patrullero enlentece la marcha y continúa circulando por la avenida.

La fiscal de Flagrancia de 14º Turno, a cargo de la zona en donde tuvo lugar el robo, dijo a El Observador que no tenía conocimiento del video y que había solicitado, como es de rigor en todos estos casos, que la policía recogiera "todas las filmaciones".

De acuerdo a fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, los policías del patrullero declararon que "no se percataron" del robo a la carnicería. "La reja estaba prácticamente baja y el hombre entró por un espacio mínimo. Ellos no se dieron cuenta que habían roto el vidrio", justificaron. "Estaba oscuro y la alarma no sonó, si no obvio que iban a verificar", agregaron.