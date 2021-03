Denuncian acoso de un entrenador en hockey; la Federación lo estudia y el gobierno pidió explicaciones

La Federación Uruguaya de Hockey Césped (FUHC) se vio sacudida este lunes por una denuncia de acoso, que fue recibida el domingo por la noche y de inmediato derivada al tribunal de disciplina de la federación para ser estudiada. Paralelamente, el gobierno pidió explicaciones a la FUHC, que preside Danae Andrada, ante la difusión pública que logró el tema por una publicación en una cuenta de Instagram y debido a que no habían sido notificados de la situación.

Desde la FUHC confirmaron a Referí que recibieron por escrito una denuncia por acoso de un entrenador a una jugadora de selección.

La nota que recibió la federación está firmada por tres personas, dos jugadoras y una abogada, informaron fuentes de la FUHC. Además explicaron que la involucrada en el episodio que se denuncia no es ninguna de las denunciantes, pero explicaron que en la nota están autorizadas por ella, que vive en el exterior, a dar este paso.

Ingresó al tribunal

El caso ya lo estudia el tribunal de la FUHC, que es el que determinará los pasos a seguir y las responsabilidades de los denunciados.

La carta pública que generó alarma

Paralelamente, este lunes de mañana, en la cuenta de Instagram espaciosegurohockey se publicó un texto anómino en el que se daba cuenta de la denuncia que habían presentado la noche anterior, y se detallan otros episodios que ocurrieron en el hockey. "Urge la necesidad de abrir un espacio de reflexión de lo que está pasando en nuestro deporte, no ajeno a lo que sucede a nivel general en la sociedad", expresaron.

El tema llegó hasta la Secretaría Nacional del Deporte que envió una nota a la FUHC solicitando información sobre lo ocurrido.

En la nota que se hizo pública se explica que "un grupo de jugadoras y exjugadoras de hockey sobre césped presentaron este domingo ante la Federación Uruguaya de Hockey Césped una denuncia por escrito en la que expone un caso de abuso sexual por parte de un entrenador a una jugadora, así como acoso y abuso psicológico hacia sus compañeros de equipo".

Luego, en el texto se da cuenta que “se exponen también otros relatos de jugadoras en primera persona de casos de acoso y abuso del entrenador en cuestión hacia ellas, evidenciando una conducta que se repite en el tiempo”.

Fuentes de la FUHC puntualizaron que se trata de relatos de episodios que ocurrieron hace algunos años.

A raíz de esta situación, expresa el texto, “sentimos que urge la necesidad de abrir un espacio de reflexión de lo que está pasando en nuestro deporte, no ajeno a o que sucede a nivel general en la sociedad”.

Y continúa explicando la nota anónima, que tiene como base la denuncia presentada: "Ya desde hace tiempo, nos vemos interpeladas como jugadoras por numerosos casos de acoso y abuso sexual y psicológico por parte de algunos entrenadores, abusando de su poder. Lo más grave de esto, es que estos casos son moneda corriente en el ambiente del hockey, viéndose normalizadas situaciones que generan mucha angustia, dolor y hacen peligrar no solo el adecuado desarrollo deportivo de muchas niñas y adolescentes que eligen este deporte, sino también su salud mental".

"Hoy, hay un caso puntual que nos convoca, pero cabe destacar que no es el primero. Hoy, es un entrenador del que se habla, pero sabemos que no es el único. Esto nos obliga a hacer una pausa y reflexionar sobre algo que no podemos seguir tolerando ni invisibilizando porque hay muchas personas sufriendo hace varios años por estas prácticas que son consideradas delito ante la ley. Sin embargo, en el ambiente del hockey lo común es callarlo".

"Hay que terminar con la naturalización del acoso y abuso sexual y psicológico que pone de relieve la dinámica de abuso de poder en el hockey, donde se permite mucho y se frena poco. Es la tarea de todos y todas re-pensar algunas prácticas habituales que por suceder continuamente creemos que 'debe ser así' o que 'no es tan grave'. No está bien que tu entrenador te escriba mensajes personales por redes sociales, no está bien que te diga para pasarte a buscar o que te esté esperando afuera, no está bien que te diga lo bien o mal que te queda la pollera ni ninguna prenda, no está bien que opine sobre tu cuerpo, no está bien que te invite a salir, no esta bien que hable sobre tu vida sexual o personal, no está bien que te haga masajes si no es su oficio, no está bien que se meta en tu cuarto cuando viajan con la delegación, no está bien que te toque. Y esto, que la mayoría de veces sucede en escalada, nos ha pasado a la mayoría de las jugadoras".

"Hay muchas cosas que hoy vivimos que no están bien, pero pasan. Cuando una jugadora vive una situación de este tipo con su entrenador, es difícil decir que NO porque hay en juego muchas cosas. Quien está al mando es quien debe marcar el límite, la distancia. Si eso no sucede, está abusando de su poder. Entendemos que es difícil pensar qué está bien y qué está mal cuando esta lógica es la que venimos repitiendo. Todas y todos normalizamos estas formas de relacionamiento con los entrenadores varones y mujeres, sin dimensionar los efectos negativos que esto puede tener en nuestra salud mental. Hay que volver a trazar límites, marcar la distancia y la asimetría del vínculo, la diferencia de roles y los derechos y deberes de cada uno".

"¿Por qué nunca vimos esto si siempre estuvo frente a nuestros ojos? ¿Por qué no hicimos nada para frenarlo? Porque crecimos en este ambiente y nos hicieron creer que era lo normal y si es normal “debe estar bien”. Hay que revisar estas prácticas que tanto nos violentan sin darnos cuenta. Hoy es tarde, pero es un comienzo. El despertar se da cuando empezamos a ser conscientes y ponerle nombre a estos abusos, cuando elegimos dejar de ser cómplices y buscar la forma de hacer partícipes a quienes nos rodean de estas prácticas abusivas. En definitiva, somos las y los responsables de construir este lugar que todos los días habitamos".

"Por este motivo, consideramos necesario y urgente que tanto los clubes deportivos como la Federación Uruguaya de Hockey Césped asuman la responsabilidad. Apoyándonos en lo establecido en la Guía para la protección del deportista de la Secretaría Nacional del Deporte (Montevideo, 2019), creemos indispensable la elaboración de protocolos de prevención y actuación, elaboración de códigos de ética y conducta claros, capacitaciones sobre prevención del abuso y la generación de talleres de detección y prevención del acoso y abuso con profesionales idóneos. Entrenadores y jugadores pertenecen a clubes que a su vez se enmarcan en la FUHC, por lo que es desde las mismas instituciones desde donde se debe comenzar a problematizar estas prácticas violentas y abusivas para dar respuestas a ellas".

"Como jugadoras y exjugadoras que alguna vez vivimos esto que relatamos, creemos oportuno abrir un espacio para estar juntas y sentirnos seguras. En “Espacio Seguro Hockey” buscaremos compartir interrogantes que surgen sobre el abuso y acoso en nuestro deporte para problematizar y generar conciencia sobre lo nocivo de estas prácticas. Entendemos que cuando se viven estas situaciones, sobrevienen dudas y miedo a que no nos crean o comprendan e incluso nos da vergüenza y culpa lo que pasó, por lo que es un momento de mucha soledad. Es por eso que funcionaremos como base, apoyo y guía para quien quiera acercarse a un espacio seguro donde será escuchada”.