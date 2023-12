Denuncian por acoso laboral y por continuar trabajando en turismo a exgerente de Transhotel

Dos exempleadas de la agencia de viajes Transhotel denunciaron por acoso laboral a su exgerente Radamés Montero, y denunciaron que continúa trabajando en el sector turístico a pesar de haber sido inhabilitado por 10 años para ejercer en ese rubro.

Montero fue imputado a finales de noviembre por la justicia penal por varios delitos de libramiento de cheques sin fondo y un delito de apropiación indebida, luego de recibir más de 700 denuncias de distintas personas y empresas por no recibir los servicios turísticos que habían pagado, y por distintas deudas de Transhotel con bancos e instituciones gubernamentales. A noviembre, la deuda ascendía a $ 70 millones.

Una semana antes de su imputación la justicia civil lo condenó como responsable de la situación de la empresa. Lo inhabilitaron por 10 años para administrar bienes propios y ajenos, así como para representar a cualquier persona, y además lo obligaron a cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso.

Según la nueva denuncia, a la que accedió El Observador, Montero "ha tenido una actitud permanente de acoso laboral y violencia de género" contra las dos exempleadas desde que la empresa cerró al público en agosto de 2022.

El 26 de agosto la mujer le comunicó por WhatsApp al entonces gerente que no había renunciado a la empresa, sino que se encontraba "certificada por psiquiatra" por la "incertidumbre" laboral que sufría con las denuncias a la empresa.

"Yo me siento abandonada por usted... usted lo sabe, usted me dejo. No hay nada de psiquiatras ni nada de nada, usted huele que no tengo dinero y se esfuma, me deja solo... Si usted quisiera, loca y todo me ayuda, aunque sea pa salir adelante y darle de comer a mi familia. Pero como lo más importante para usted es el dinero... me deja en la mierda...", fue la respuesta de Montero.

La mujer indicó que durante los siguientes días al cierre el gerente realizó varias consultas a Martínez, que se sostuvieron durante varios meses. Incluso detalló que la pareja del exencargado de la agencia, y socia de Transhotel, también le habló en varias oportunidades.

"La misma persecución que ejercía durante el transcurso de la relación de trabajo, la extendió al ámbito personal, apersonándose en todos los trabajos y ante todos los clientes que hemos obtenido en forma posterior a la desvinculación de la empresa concursada", se lee en el documento presentado a la justicia, y que actualmente se encuentra en un Juzgado de Violencia de Género.

Además, enfatizaron que les ha costado su "reinserción laboral" tras el cierre de Transhotel, y que en ese contexto han sido "importunadas" en sus jornadas de trabajo por Montero con un comportamiento "absolutamente abusivo".

La denuncia al Ministerio de Trabajo

Una de las mujeres que hoy lleva adelante la denuncia en contra de Montero también denunció el acoso sufrido ante el Ministerio de Trabajo en agosto de 2022, a los pocos días del cierre de Transhotel.

La afectada relató a las autoridades que el día 8 de ese mes sufrió un "ataque de pánico" por la situación de la empresa, que había provocado "altercados" en la oficina, y por "la falta de pago del sueldo en fecha" que no le permitía pagar su alquiler.

A los pocos días, y mientras la situación de la compañía empeoraba, las autoridades de la empresa le pidieron a los empleados que siguieran trabajando, y la mujer recibió un mensaje de la pareja de Montero: "Me increpa vía WhatsApp a mi teléfono personal fuera de horario laboral (diciendo) que tenemos la obligación moral de continuar con las tareas a pesar de lo públicamente conocido y de que los sueldos no se iban a pagar tampoco esa semana".

El 25 de agosto la denunciante apagó su teléfono ya que había comenzado a recibir mensajes de pasajeros que denunciaban a la empresa, a pesar de que ella era "administrativo de trafico en turismo receptivo". Al mismo tiempo fue enviada a seguro de paro cuando estaba certificada por el BPS por su estado de salud.

A pesar de esta situación, la mujer denunció que: "Mi jefe me llamo constantemente fuera de horario a las 10 y 11 de la noche muchas veces y a mi jefa también con la finalidad de que sigamos atendiendo sus ventas y pasajeros que llegan al Uruguay".

Sin embargo, la afectada relató que cuando la empresa fue clausurada de forma definitiva en octubre el reclamo ya no podía proceder en ese caso. Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a El Observador que la denuncia fue archivada luego de que la mujer no demostrara su voluntad de continuar con la denuncia en enero de 2023.

Cuando el Síndico se hizo cargo del concurso de Transhotel la defensa de las mujeres les recomendó que ante un nuevo contacto de Montero, denunciaran directamente la situación por la vía civil.

Es por ello que la denuncia por acoso laboral fue presentada la semana pasada ante el Juzgado de Concurso de 1° Turno. El pasado viernes esa oficina judicial decretó el pase de la denuncia a un juzgado de violencia de género al entender que no era "competente" en los hechos que se relataban.

"Se encuentra trabajando"

Las dos exempleadas también reportaron a las autoridades que el exgerente de Transhotel "no solo no hace frente a sus obligaciones sino que se encuentra trabajando en el mismo rubro de la empresa cuyo concurso ha provocado", lo que rompe con la inhabilitación que le impuso la justicia.

Además, relataron que su presencia en diversos hoteles ha generado incomodidad en trabajadores de los establecimientos, con varios mensajes y solicitudes de habitaciones. En el caso de las denunciantes, que Montero llegó a decirle a un cliente que las vincula a distintos equipos de fútbol: "Tenés que trabajar conmigo, (el nombre de una afectada) te está matando con los precios".

"Debería abstenerse en su accionar, correspondiendo la prohibición de llevar adelante las mismas tareas que determinaron el concurso de Transhotel por culpa de su representante, y asimismo la prohibición de acercarse a las dicentes", reclamaron en la denuncia, que pide a la justicia penal que el exgerente termine con estas conductas "bajo apercibimiento".