Depresión, covid-19 y sin visitas: así son los primeros días de Schiappacasse en la cárcel

El futbolista Nicolás Schiappacasse pasa sus primeros días de prisión preventiva en un pabellón de 30 reclusos de la cárcel de Florida, donde se contagio de covid-19 y atraviesa una depresión debido a la situación que vive tras ser detenido por tráfico de armas el pasado 26 de enero en la previa del clásico Nacional-Peñarol que se jugó en Maldonado.

Así lo reveló su abogada, Karen Pintos, quien indicó que pedirá asistencia psicológica para el jugador de 23 años.

La profesional tomó la defensa de Schiappacasse tras ser contactada por los padres del futbolista y luego de defender al chofer y a su novia que iban en el coche en el que viajaba el jugador cuando fue detenido en un operativo policial y se le encontró un arma y municiones.

Schiappacasse en su detención

“Con la única que ha estado en contacto es conmigo y la única persona que lo ha ido a ver he sido yo”, dijo Pintos a 100% Deporte de Sport 890 este lunes.

Schiappacasse estuvo una semana detenido en el centro de ingresos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a donde solo pueden ver a los reclusos sus abogados, sin que puedan recibir visitas de familiares ni de amigos.

“Después le dan traslado a la cárcel de Florida, que dentro de todo es una cárcel modelo. Y está cumpliendo la preventiva ahí”, dijo Pintos.

Covid-19 y depresión

Al llegar a la prisión tuvo que realizar protocolo de covid-19. “En el pabellón donde estaba había 30 reclusos y 25 de ellos con covid-19, por lo tanto tampoco se le permitió acceso a la familia, ni a ningún amigo ni a mí como abogada”, dijo Pintos, quien reveló que el futbolista terminó contagiándose y “ahora dio positivo” de coronavirus.

“Estamos esperando que tenga el alta médica para que podamos verlos. Pero sí hemos tenido contactos diarios por teléfono con él y en el centro de ingreso sí lo pude ver”, agregó.

Sobre el estado de ánimo del futbolista, reveló que “está muy deprimido, muy mal”.

@OficialCAP

Nicolás Schiappacasse

“Una vez que podamos tener contacto físico con él, de verlo en la cárcel, vamos a recurrir a que tengan algún tipo de contención con profesionales de la salud”, señaló. “Está sumamente deprimido por esto que pasó”.

Pintos sostuvo que “siempre que una persona está padeciendo una depresión es preocupante” y agregó que “en este momento tiene que recibir una atención médica y ser valorado por profesionales”.

En este sentido, señaló que trabaja para que el jugador tenga contención, destacó que el INR y la cárcel proporcionan esa atención, y reiteró que Schiappacasse está en una cárcel modelo.

Por el covid-19, el futbolista “mucho no puede hacer”, señaló Pintos al ser consultada sobre qué actividades hacía en prisión.

“Esto recién empieza”

Schiappacasse cumple prisión preventiva por 90 días, por lo que estará recluido hasta el 26 de abril.

“Esto recién empieza y muchas cosas pueden pasar. Recién vamos a empezar las negociaciones con Fiscalía”, dijo Pintos al contar cómo seguirán las actuaciones en las que tendrá una primera reunión con fiscalía en estos días de febrero.

“Podemos llegar a un eventual juicio o a la posibilidad de un acuerdo. No podemos afirmar cuál es el camino a seguir porque recién estamos comenzando la defensa”, agregó.

Pintos destacó que el futbolista aún no declaró, ni en sede policial ni en Fiscalía, y dijo que de la mayoría de los temas que se han viralizado “nada de eso es verdad”. “Este caso resulta muy atractivo y se viralizaron cosas que no son reales (…) Aun no declaró. No es verdad, no nombró a nadie”, señaló.

Con respecto a su carrera deportiva, indicó que sus reresentantes están en contacto con Sassuolo de Italia, el club dueño de su ficha que lo cedió a Peñarol el año pasado. Al momento de la detención el futbolista había terminado su vínculo con los aurinegros, pero tenía encaminada una renovacón para extender el préstamo.