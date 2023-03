"Derroche de convivencia": la Intendencia de Montevideo respondió con un video a las críticas por el festival Acá Estamos

La Intendencia de Montevideo informó que cubrió los cachés de las cantantes Lali Espósito y Daniela Mercury para su participación en el festival Acá Estamos con el dinero obtenido en la recaudación de entradas "más el apoyo de sponsors y la venta de alimentos", en respuesta a las críticas recibidas por el costo del evento.

"Al igual que todas que todas las actividades culturales y deportivas que llevamos adelante este festival fue un derroche de talento, alegría y convivencia, pero no un derroche de dinero", indicó la comuna en un video publicado en sus redes sociales.

El costo del evento fue criticado por dirigentes de la oposición montevideana la semana pasada, que apuntaron contra el precio que se pagó por la contratación de la argentina Lali Espósito para participar del show, que ascendió a US$ 256.478 sin la exoneración de impuestos (alrededor de US$ 70 mil menos) para cubrir su viaje, su estadía y el caché de la artista. A eso se le sumó el costo de la llegada de Daniela Mercury, de U$S 62.387.

Según la Intendencia, finalmente asistieron 60 mil personas a Acá Estamos, 10 mil más que los informados este lunes. De ese público, 24.866 personas compraron entradas para el evento, a un costo de $ 400, lo que da una recaudación de $ 10 millones (unos US$ 250 mil). Por otra parte, se entregaron 19.645 entradas de cortesía.

Gastón Britos / FocoUy

Daniela Mercury en el festival Acá Estamos

"Con entradas a 400 pesos, un tercio del valor de mercado, más el apoyo de sponsors y la venta de alimentos se pagó el caché a las artistas internacionales", detallaron desde el gobierno departamental.

Agregaron que también dieron "acceso gratuito" a 25.000 adultos y niños, y destacaron que "más de 2 millones" de personas "siguieron el evento desde todas partes del mundo a través de TV Ciudad, medios digitales y redes sociales". La Intendencia no explica cómo llega a esa cifra de 2 millones de personas.

"¿Cuánto vale democratizar el acceso a la cultura? ¿Cuánto vale que artistas nacionales puedan acceder a grandes audiencias? ¿Cuánto vale para el turismo fortalecer el posicionamiento cultural de Montevideo?", preguntó la Intendencia, que aseguró Acá Estamos se trató de "un festival sin precedentes en el mundo".

"La cultura como política de estado no percibe la rentabilidad, nos cimienta como comunidad", concluyó la comuna.