Pago a Lali Espósito por festival Acá Estamos de la Intendencia: ¿qué cubre y cuán lejos está del pago a otros artistas?

Este martes la Intendencia de Montevideo informó que pagará US$ 256.478 para traer a la cantante argentina Lali Esposito al festival Acá Estamos, que se realizará el próximo domingo en las Canteras del Parque Rodó, lo que generó molestia en la oposición de la Junta Departamental de la capital.

"Al FA no le importa las necesidades de los más humildes. Se gastan US$ 256.478 en Lali Espósito pero cuando caen dos gotas se inundan los barrios, no hay saneamiento y los tributos están por las nubes. Demagogia, desidia y poco apego de Carolina Cosse", escribió el edil nacionalista Diego Rodríguez en Twitter.

"Las prioridades de la Intendencia quedan claras, después para lo realmente importante pide préstamos y fideicomisos", dijo por su parte el colorado Matías Barreto en la misma red social.

El intendente interino de Montevideo, Federico Graña, explicó este martes que el pago a Lali "es una inversión" que esperan recuperar: "Primero, hay entrada. No es como el Montevideo Late donde lo hicimos gratuito. También hay sponsors y con eso vamos a recuperar parte de la inversión".

El evento, realizado en el marco del mes de las mujeres, contará con el apoyo de sponsors como "Coca Cola, Car One, Unilever, Asociación Española, Renault, entre otros", detallaron fuentes de la Intendencia de Montevideo a El Observador.

Fuentes de la producción del evento confirmaron a El Observador que solo cerca del 50% del precio publicado por la Intendencia cubre el cachet –lo que cobra la artista por venir– y detallaron que el monto incluye todo lo necesario para la llegada de Lali, "pasajes, hotel, traslados" de ella y su equipo, además del pago de los impuestos.

Además, parte de los impuestos por el concierto, que incluyen un pago de IVA y del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) serán exonerados.

El costo de traer a Lali a Uruguay no escapa al de otros artistas argentinos del momento: El Observador consulto a fuentes del ámbito musical, quienes indicaron que el monto de la artista está en un "punto medio" entre referentes como Trueno, Nicky Nicole y Tini, tres artistas que tuvieron actuaciones en Uruguay en los últimos años.

Otra fuente del ambiente indicó que algunos artistas de ese contexto han solicitado montos cercanos a los US$ 300.000, y algunos hasta US$ 400.000.

Graña comparó el festival Acá Estamos con el Montevideo Late, también ideado por la Intendencia y realizado en diciembre de 2022: "En Montevideo Late hubo críticas sobre como estaba compuesta la grilla. La inversión no será la misma que en el Late. Es triste, porque tiene que ver como construimos la ciudad, una ciudad que genera eventos y cultura no es pan y circo".

Para la actuación en ese festival la banda uruguaya No Te Va Gustar cobró US$ 65 mil, cercanos a los U$S 62.387 que cobrará la cantante brasileña Daniela Mercury para participar del evento de este domingo.

La Vela Puerca fue la segunda banda más cara del Montevideo Late, con un costo de US$ 40 mil "libres de todo descuento, impuesto o retención", a los que se sumó la exoneración de impuestos de un concierto en el Velódromo Municipal.

En ese evento también hubo representación argentina, pero su costo fue inferior a los mencionados anteriormente: la banda El Kuelgue cobró US$ 12 mil por su actuación, mientras que la cantante Marilina Bertoldi recibió US$ 8 mil.