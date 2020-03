Desde Drexler hasta Messi: los famosos durante la cuarentena

El avance del coronavirus en el mundo y las distintas medidas que dispuso cada país hicieron de la cuarentena un escenario adoptado por miles de personas por estos días. Y en el caso de las figuras del mundo del espectáculo esta realidad se vio reflejada en sus redes sociales. Músicos, actores y deportistas de alcance internacional -que suelen viajar a menudo- tienen que recluirse ahora en sus casas y varios de ellos decidieron enviar mensajes de concientización además de compartir con sus seguidores sus planes para pasar estos días de encierro.

Uno de los artistas que más volcó su impronta personal, bajando primero el pánico con su canción Codo con codo y apelando a la reflexión colectiva después fue Jorge Drexler. El uruguayo que vive en Madrid envió el pasado domingo un sentido mensaje "para Uruguay en particular y Latinoamérica en general".

Días atrás el músico compartió en sus redes una canción en la que brindaba alternativas de saludos y donde cantaba “ya volverán los abrazos” y “los besos dados con calma”, mientras tanto, “si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma". Pero ahora, su mensaje fue más contundente y junto a un video escribió: "Tienen una oportunidad única de no cometer los mismos errores que cometimos en España e Italia. Den un ejemplo al mundo: quédense en sus casas. Evitemos el pico de contagio masivo. Es la única forma de no saturar los sistemas de salud y permitir que los casos graves se salven. Ya pasamos la etapa del #codoconcodo ahora toca QUEDARSE EN CASA. 0 SALIDAS. 0 VISITAS"

Por su parte, María Noel Riccetto utilizó sus redes sociales para recordar la línea oficial de información sobre coronavirus además de compartir con sus seguidores cómo pasa el tiempo en casa, dado que la bailarina y docente por estos días no trabaja ni en el Auditorio Nacional del Sodre (donde es coordinara académica de ballet) ni en su escuela de danza en Carrasco que permanecerá cerrada hasta el 22 de marzo.

En las últimas horas la apostó a la cocina, a Netflix y a la pintada de mandalas.

Otra uruguaya en sumarse al hashtag #mequedoencasa fue Claudia Fernández.

Algunas de las celebridades internacionales que pidieron a sus seguidores quedarse en sus hogares para prevenir la expansión del Covid-19 fueron los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas, quien además se mostró entrenando en casa.

Justin Bieber aconsejó a sus seguidores permanecer en sus hogares a través de un mensaje en Instagram. “Puede que lo tengas y no lo sabes, no extiendas la enfermedad. Estancia en casa como puedas. No salir en grupos, no barras, no clubes, no restaurantes, lava mucho tus manos”, empezó su mensaje el cantante canadiense", manifestó el cantante.

En Argentina, los famosos también alentaron a la gente a quedarse en sus hogares. Jimena Barón, por ejemplo, contó a través de una historia de Instagram : "Simplemente para que sepan, porque me van a ver mucho en mi casa un tiempo largo: adhiero a la cuarentena preventiva por el coronavirus. Llegué de los Estados Unidos el sábado, y en ese momento no estaba incluido en la lista de países de riesgo, pero las cosas van cambiando todos los días y ayer entró en la lista".

Además, la cantante agregó: "Yo estoy bien, me siento súper. Hablé con mi médico y le conté que no tengo ningún síntoma, pero de todas formas voy a cumplir con los 14 días necesarios para evitar que en caso de tener el virus, y Dios quiera que no, pueda evitar cualquier riesgo de contagio".

Por otro lado, el Chino Darín compartió una foto en Instagram de un caracol junto al mensaje "Acaracolado #QuedateEnCasa".

También el futbolista Leonel Messi compartió un mensaje en sus redes desde España. Junto a una foto con sus hijos, el delantero del Barcelona se dirigió particularmente a los profesionales de la salud y a las familias que se vieron afectadas con el coronavirus: "Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos".

"La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener.Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome", concluyó el deportista.

Lali Espósito encaró la cuarentena bailando, a puro Netflix, lecturas y trabajo en casa.