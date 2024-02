Designación de sucesor de Viera al frente de Turismo genera cruces en la interna colorada

La designación del sucesor del ministro de Turismo, Tabaré Viera, generó más complicaciones que las esperadas dentro del Partido Colorado. El jerarca ya acordó con el presidente Luis Lacalle Pou que dejará el cargo el 11 de marzo, un días después de la Patria Gaucha, para dedicarse de lleno a la campaña electoral en la que se será precandidato.

El cargo le corresponde al sector Batllistas del Partido Colorado por lo que los dirigentes del sector eran los encargados de llegar a un nombre de consenso para proponérselo al presidente. Sin embargo, una tarea que a priori parecía sencilla generó importantes repercusiones en la interna del sector.

El secretario general del Partido Colorado y líder de Batllistas, Julio María Sanguinetti, planteó que fuera su hijo, Julio Luis Sanguinetti, el que tomara la posta de Viera al frente de la cartera, dijeron fuentes coloradas a El Observador.

Julio Luis estuvo trabajando como vicepresidente de UTE hasta fines del año pasado cuando renunció para realizar política partidaria, ya que ese cargo le impedía realizar actividades proselitistas.

Este era el nombre que tenía mayor consenso dentro del sector pero hasta el mediodía de este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou todavía no había recibido ninguna propuesta formal, según dijeron desde el entorno del presidente a El Observador.

Sin embargo, y pese a ser el nombre que tenía más fuerza, no era bien recibido en el entorno de Viera. El problema es que, pese a ser parte de Batllistas, Julio Luis Sanguinetti está trabajando para la candidatura de otro precandidato: Andrés Ojeda, competidor de Viera en la interna colorada.

El actual ministro de Turismo pretende dejar a alguien de su confianza al frente de la cartera.

A todo esto, el propio Julio Luis Sanguinetti decidió bajarse de la carrera por ese cargo y publicó en X que no va ocupar ese cargo.

"Mi Partido Colorado y Batllistas me honran ofreciéndome el Ministerio de Turismo. He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año", escribió.

Habiendo sido diputado (2000-2005) y vicepresidente de @UTE_ComCorp estos años, mi @PartidoColorado y @Batllistas_uy me honran ofreciendome el Ministerio de Turismo @Uruguay_Natural.

He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año! — Julio Luis Sanguinetti (@JulioLuisSangu1) February 21, 2024

Críticas internas

En las últimas horas radio Sarandí publicó que Julio Luis Sanguinetti era uno de los nombres que podría suceder a Viera y esto generó repercusiones públicas. Fue otro precandidato el que salió al cruce.

"El Partido Colorado por el que trabajo estará al servicio de los uruguayos y del futuro del país. No es esto, no se transfiere el poder de padre a hijo, no es una tema de familia. Lamento, esta es una mala decisión", escribió Gabriel Gurméndez en la red social X.

Fuentes coloradas dijeron a El Observador que a esta hora todavía no hay una decisión respecto a quién va a ser el nombre a reemplazar a Viera.