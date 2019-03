Después de seis años, se reunieron los Jonas Brothers

Después de una separación de seis años, el trío musical conformado por los hermanos Joe, Kevin y Nick Jonas regresa a las andanzas. Así lo anunciaron el último jueves y desataron inmediatamente una oleada de fervor entre sus fanáticos. El grupo, nacido como un proyecto familiar en 2005, cobró fama durante los tres años siguientes, gracias a su vínculo con la casa Disney, que publicó sus discos a través del sello Hollywood records y también produjo una serie televisiva protagonizada por los hermanos, llamada Jonas, a la vez que los incluyó en las dos películas de Camp Rock.

El anuncio sorpresivo incluyó un video promocional que adelanta que el trío participará en el ciclo Carpool Karaoke que conduce James Corden, a la vez que anticiparon el lanzamiento de una nueva canción, Sucker, que se estrenó este viernes. Según cuenta Nick Jonas en el video, el secreto se ha mantenido desde hace ocho meses.

La nueva canción incluye también un videoclip en el que los tres hermanos actúan junto a sus respectivas esposas y parejas, mostrándose como los residentes de un lujoso castillo europeo, como si fueran reyes del siglo XVII.

Los Jonas Brothers publicaron cuatro discos, y luego de una pausa en 2010 y 2011 para dedicarse a sus carreras solistas, se reunieron de nuevo en 2012 para un nuevo álbum que nunca llegó a grabarse, y que llevó a la disolución del proyecto en 2013. Ese mismo año pasaron por Montevideo, con un show en el Velódromo Municipal.

Desde entonces, cada uno de los hermanos ha tenido una trayectoria diferente: Nick, el mayor de los tres (y el único que tocó como solista en Montevideo, en 2011), ha sido el de mayor celebridad, con su trabajo en películas como Jumanji: en la selva, y protagonizando series como Kingdom y Scream Queens. En 2018 se casó con la actriz india Priyanka Chopra.

Joe ha sido jurado en certámenes como The Voice, conformó el proyecto musical DNCE, que tuvo como gran hit la canción Cake by the ocean y está comprometido con Sophie Turner, la actriz inglesa que interpreta a Sansa Stark en la serie Game of Thrones. Mientras que el mayor de los tres, Kevin, ha sido el que mantuvo el perfil más bajo, centrándose en invertir su dinero en aplicaciones y empresas de comunicación y bienes raíces.

Los rumores de la vuelta del trío comenzaron a comienzos del año pasado, cuando reactivaron sus cuentas de redes sociales que permanecían eliminadas desde 2013, y luego colocaron placas negras en todas sus imágenes de perfil. Pero fue recién ahora que llegó la confirmación y la revelación del grupo, que fue parte de una camada de jóvenes estrellas pop vinculadas a Disney que surgieron en la década pasada, como Miley Cyrus, Demi Lovato y Selena Gomez.