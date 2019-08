Detrás del rodaje de De Cerca, el programa de Facundo Ponce de León con los candidatos

“Una vez probé marihuana en una expocannabis. Mi hija me llevó y estaban con unos tubos, era más puro y me dijo 'probá'… Fue un domingo y de ahí me fui a un clásico. Nunca vi un partido tan tranquilo. Siempre me pongo muy nervioso”. La anécdota contada por el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, se podrá ver en De Cerca, el ciclo de entrevistas a los 11 candidatos a la Presidencia conducido por Facundo Ponce de León, producido por Mueca Films en coproducción con TV Ciudad, WILD Fi y El Observador.

Una de las consignas fue que los candidatos eligieran algunos objetos significativos de su vida para presentar en la entrevista. Esos objetos fueron el hilo conductor del diálogo con el entrevistador que además de periodista es filósofo y se encargó de llevar a los políticos a su dimensión más profunda.

La locación utilizada para el rodaje, la bodega La Agrícola Jackson, aportó el escenario de intimidad necesaria para esa charla. Ya el ingreso a la vieja bodega, con su piso y paredes de piedra, los enormes barriles de madera, adornados por velas encendidas que conducían hacia el camerino instalado para los políticos en una antigua cava, los iba poniendo en ambiente.

Desde allí pasaban al estudio: un gran salón despojada, con una mesa de mármol gris y dos sillas en el centro, flanqueadas por columnas, con una tenue iluminación de unos tubo luz distribuidas en el fondo del set, que resaltaba el primer plano del candidato y del entrevistador, y ayudaba a centrar la atención en el diálogo. Parecía que el tiempo se detenía aunque pasaran las horas. No volaba una mosca ni adentro del estudio, donde un equipo de alrededor de treinta técnicos desplegaba su arte, ni afuera, donde se acondicionó un living para que el público -conformado por algunos invitados- pudiera seguir la entrevista sin interferir en el clima.

“Silencio, empezamos a grabar”, gritaba el director del proyecto, Juan Ponce de León, segundos antes de que aparecieran en las dos pantallas instaladas en el living el candidato y el entrevistador. Las tres cámaras Alexa Plus, de altísima definición, de la rentadora Musitelli, captaban diferentes planos de la la entrevista.

Haciendo referencia a los objetos seleccionados empezaba la charla, que llevaría a cada uno de los once uruguayos que aspiran a la Presidencia a momentos de su pasado, rescatando de la memoria recuerdos de la infancia o la adolescencia, y anécdotas que involucraban a sus padres, hermanos, hijos o amigos. Al hablar de esas personas queridas todos se rieron con ganas pero también se emocionaron -en algún caso hasta las lágrimas-.

También el futuro, la vejez y la muerte se hicieron presentes. Y por supuesto la política y otras elecciones no tan conocidas de sus vidas.

El candidato frenteamplista Daniel Martínez habló de su condición de masón, de por qué eligió formar parte de la logia, y contó que desde que empezó la campaña ya no puede ir todas las semanas a las reuniones. "Iba todas las semanas, ahora voy poco y nada", admitió.

El colorado Ernesto Talvi contó que su hijo Ramón, que estudia en España, lo rezongó luego de su participación en el programa Esta boca es mía por no defenderse cuando lo habían tratado de neoliberal de manera despectiva. “Te trataron de neoliberal y no atinaste a decir nada, dejaste que te llenaran la cara de dedos, cuando sos un liberal progresista desde que tengo uso de razón”, le espetó su hijo según relató el candidato colorado. A continuación confesó que le pidió que le explicara qué entendía Ramón por liberal progresista y su hijo le mandó por escrito la definición sobre la que el candidato se explayó con De Cerca.

A Lacalle Pou la que le paró el carro fue su esposa. Según contó en la entrevista, el día previo mientras le contaba qué objetos había elegido para hablar de su vida, ella le dijo: “Estoy harta de la rebeldía, cortá con la rebeldía”, contó el candidato entre risas.

Luego de contar otras anécdotas y de hablar de los prejuicios que se tienen sobre él, Lacalle Pou bromeó: "Esto es más terapia que una entrevista".

El candidato independiente Pablo Mieres confesó que es muy calentón y que ello lo llevó a ligarse el rezongo de sus hijos cuando tuiteó airadamente contra el humorista Darwin Desbocatti. El episodio ocurrió a raíz de su participación en la marcha del 20 de Mayo por los desaparecidos, y el líder del Partido Independiente escribió en Twitter: “Hace mucho tiempo que DarwinYoParami me ataca y cuestiona por cada cosa que hago y digo. La pregunta es ¿a quién le está haciendo los mandados???”

Admitió que “ese tuit fue un error garrafal”. “Yo lo he dicho, el que se calienta pierde y yo me calenté y perdí y más cuando estás hablando de humor. Le erré… Mis hijos me lo dijeron, te equivocaste. Actué en caliente”.

La familia del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también estuvo presente en varios momentos de la entrevista. El excomandante del Ejército admitió que mantiene una “cuenta pendiente” con su esposa, Irene Moreira, porque pasados casi 30 años no le perdona que se haya perdido el nacimiento de su primera hija Micaela. Se había apuntado para una misión militar en Irán pensando que demoraría en viajar pero las circunstancias del momento lo obligaron a llegar a la zona de conflicto antes de lo previsto y no pudo estar presente en el parto.

Si bien todos hablaron de sus esposas e hijos, ninguno estuvo acompañado por ellos salvo el maestro Gonzalo Abella, candidato de Unidad Popular, que llegó con Isabel. Su esposa siguió atentamente el diálogo desde el living. Según contó luego, lo acompaña siempre y lo aconseja bastante, “lo que no significa que siempre haga caso”, confesó entre risas.

El penalista Gustavo Salle, candidato del Partido Verde Animalista, se tentó de risa al contar que recién abrió su página de Facebook para esta campaña. Explicó que en realidad había tenido una cuenta de esa red social antes pero tuvo que cerrarla y el motivo guarda relación con su esposa.

Todos los candidatos se sorprendieron, divirtieron y reflexionaron sobre el rol de las redes sociales en la política y en sus vidas, a partir de un estudio que WILD Fi y Mueca realizaron para este proyecto. Hay muchos datos interesantes que se irán dando a conocer semana a semana a partir de la emisión en TV Ciudad.

El candidato del PERI, César Vega, como ingeniero agrónomo preocupado por el medio ambiente dijo que trata de prender la motosierra lo menos posible porque le “duele” hacerlo y tampoco toma ningún tipo de medicación (“no tomo ni una aspirina”). Su competidor del Partido de los Trabajadores, el bancario Rafael Fernández, fue uno de los pocos que vistió traje y corbata y reivindicó "el derecho a la pereza" de los obreros que aprendió del yerno de Karl Marx junto con el amor a la tecnología que dijo tener.

Finalizadas las entrevistas, llegaba el momento para los candidatos –que entraban a la bodega por una puerta distinta a la de los invitados- de descubrir quiénes estaban viendo la entrevista, además de los asesores que los acompañaban. Durante el rodaje de De Cerca estuvieron presentes representantes de instituciones que apoyan De Cerca. Hubo autoridades y alumnos de la Universidad Católica, abogados del estudio Posadas, Posadas & Vecino, y personal de Benson & Thomas, encargado del vestuario, además de integrantes de los equipos de las empresas de comunicación que trabajaron con Mueca Films.

Luego de dos o tres horas de entrevista –en algunos de casos- era el momento de la distensión, el afloje, los chistes y los desafíos… Uno de los abogados luego de escuchar hablar a Martínez de su buen estado físico y de que hacía ejercicio a diario, lo retó a hacer 25 lagartijas sacándose el saco y la corbata. El candidato aceptó la propuesta y ya se estaba sacando el saco pero el director del proyecto lo llamó para grabar las imágenes de la presentación del programa, y lo que hubiera sido un video viral de la campaña no se concretó.

Pero ese no fue el único reto que existió en el rodaje de De Cerca. En los almuerzos que cada mediodía compartían en una larga mesa las 40 personas del equipo técnico y periodístico, alimentadas por la empresa de catering Basílico, surgió el “flan challenge”. Uno de los camarógrafos retó al gaffer (jefe de los eléctricos) a cocinar flan casero y traerlo el último día para el almuerzo. Los cocineros cumplieron y hubo un claro ganador en una votación a mano alzada.

El flan challenge alargó la sobremesa del viernes pero había que volver al set para grabar las últimas entrevistas. El candidato del Partido Digital, Daniel Goldman, fue el último en pasar por la mesa y contó cómo terminó en ese rol debido a que Justin Graside, el líder del partido tiene 27 años cuando la Constitución exige a los presidenciables tener 35 años cumplidos. “No me vas a convencer de que no seas vos”, le dijo la segunda vez que le pidió ocupar ese lugar y ya no se pudo resistir como tampoco se resistió su compañero de fórmula el educador preescolar y cocinero Diego Ruete que sería presentado ese mismo viernes.

La charla con Goldman cerraba la primera parte del proyecto -ahora vendrá la edición de las entrevistas que se emitirán en setiembre-. Los hermanos Juan y Facundo Ponce de León se abrazaron celebrando que todo había salido como lo habían planificado mientras el equipo técnico comenzaba a desarmar el set con una mezcla de alivio y nostalgia. Justo en ese momento llegó un mensaje al celular de Ponce de León que leyó en voz alta. Uno de los candidatos agradecía a todo el equipo y confesaba que nunca había estado en una entrevista tan cálida y profunda en la que además se había divertido tanto.

