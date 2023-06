Pedro Sánchez entrevistado en El Hormiguero: Dijo que si vuelve a ser presidente no habrá referéndum en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó que pueda haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque no lo permite la Constitución, pidió no comparar a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con Santiago Abascal y defendió su derecho a rectificar posiciones en diversos temas, durante una entrevista en la noche de este martes en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3.

Sánchez se presentó en el estudio del popular programa de TV donde Motos le preguntó si no creía que la gente piensa que los trata como a tontos cuando dice que no miente sino que cambia de posición.

"No es mentir, es rectificar", respondió Sánchez y añadió: "Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar". El jefe del Ejecutivo comparó su cambio de postura con Cataluña con lo que hicieron otros expresidentes y se preguntó si Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó; y si Felipe González mintió cuando dijo que la "OTAN de entrada no" y luego organizó un referéndum para entrar en la Alianza Atlántica.

Pero concretamente negó que si vuelve a ser presidente se celebre un referéndum de autodeterminación porque --dijo-- "constitucionalmente no es posible" y va en contra de lo que defendió en los últimos cinco años: "unir a la sociedad catalana" y facilitar la "convivencia", señaló.

En ese sentido, sostuvo que en los cinco años de su gobierno no se llevó a cabo ninguna consulta sobre la autodeterminación en esta comunidad autónoma, pero cuando gobernaba el Partido Popular "se celebraron dos" y afirmó que dividir a la sociedad catalana en si eres o no independentista supone "volver a un error" que a su juicio ya se superó.

En otro tramo de la entrevista, a la que Sánchez se presentó con una bandera LGTBI en la muñeca, pidió no comparar a la vicepresidenta primera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el presidente de Vox. Santiago Abascal, al ser cuestionado sobre si podría facilitar un gobierno del Partido Popular (PP) para impedir que la agrupación de extrema derecha entrara en el Gobierno y sobre la posibilidad de pactos entre PSOE y PP para impedir la influencia de partidos como Vox, Podemos o Sumar.

"Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal, no lo haría", afirmó y destacó el "compromiso democrático" de su ministra. Sobre el líder de Vox, criticó que Abascal solo conoce los pactos a los que está llegando con el PP con el objetivo de "derogar el sanchismo".

Motos también le preguntó a qué espacios de "máxima difusión" con "gente que sólo se representa a sí misma" se refería cuando -tras anunciar el adelanto de los comicios generales al 23 de julio tras la derrota en las elecciones autonómicas- advirtió que iban a "pontificar" contra él "sin derecho a réplica". El presidente del Gobierno llevaba preparada la respuesta.

"No voy a señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista", comenzó y ante la insistencia de su entrevistador añadió: "Una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Lo que no se puede hacer como han hecho algunos medios y programas es decir que he convocado las elecciones porque quiero alterar el resultado y estoy cometiendo un fraude. Es una acusación tan grave que se tiene que permitir contrastar".

En su crítica a la prensa, el jefe del Ejecutivo reiteró su idea de que lo que llama la "derecha mediática" en colaboración con la política contribuyó a "hinchar la burbuja del sanchismo", ese "monstruo de las siete cabezas" que impide "hablar de las cosas que le interesan a la ciudadanía" y cifró en 90% la cantidad de programas que "tiene orientación conservadora" cuando el 50% de la población "es progresista".

Sánchez volvió a asumir la responsabilidad por la conocida como "ley del sólo sí es sí" que permitió la rebaja de penas a más de mil condenas a violadores y agresores sexuales y sostuvo que no cesó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, promotora de la iniciativa, para privilegiar la "estabilidad institucional".

"Yo he antepuesto siempre en una legislatura tan difícil como la que hemos vivido la estabilidad institucional y una mayoría parlamentaria que me permitiera sacar adelante todas las leyes y las conquistas sociales que hemos sacado adelante", apuntó.