“Tengo que evangelizar y convencer a los colorados de que el resto de los candidatos es más de lo mismo”                       

El precandidato colorado Guzmán Acosta y Lara es uno de los cinco candidatos que, por lo menos hasta ahora, tienen previsto presentarse en la lucha interna por el Partido Colorado. En esa pugna, las encuestas no lo acompañan y aparece rezagado, pero el exdirector de Telecomunicaciones cree que puede revertir la tendencia si logra convencer a los votantes de que el resto de los postulantes son “más de lo mismo”. Con un discurso que a veces lo emparenta con el argentino Javier Miler y con el salvadoreño Nayib Bukele, Acosta y Lara propone, entre otras cosas, reducción de la cantidad de ministerios y la construcción de una cárcel para narcotraficantes a los que quiere declarar “terroristas”.

Lo que sigue es parte de la entrevista que realizó El Observador en La Casa Violeta, en el marco de las conversaciones hacia las internas de junio.

Inés Guimaraens

Se han vuelto frecuentes las noticias sobre “ajustes de cuentas” que confirman el avance de los crímenes vinculados con el narcotráfico en Uruguay. Hay una propuesta de tu sector que apunta a medidas bastante radicales.

Lo que queremos es que los delitos del narcotráfico sean catalogados como de terrorismo. Es que en este caso están atentando contra el Estado de derecho. No es un delito común, por eso es un delito de terrorismo y nosotros lo que vamos a preservar es que se cumplan las penas y que las penas sean mucho más gravosas.

Cuando vos ponés en riesgo el estado de derecho, el Estado tiene que avanzar en ese sentido, no solamente en presencia, sino en aplicación de la norma. Acá se genera un estado de excepción a los derechos humanos de esas personas. Y hay que decirlo. Entonces nosotros en ese sentido preferimos optar por la defensa de los derechos humanos de las personas y de los ciudadanos que quieren vivir en paz. El terrorismo está definido en la Ley de lavado de Activos y uno de los tipos del terrorismo es el vinculado al narcotráfico. EEUU tiene como antecentes que 22 estados pidieron a Biden que declarara el narcotráfico como terrorismo para aplicar todo el peso de la ley. Es definir el narcotráfico como delito de terrorismo y para eso generar una cárcel de máxima seguridad.

Inés Guimaraens

Entonces para poder aplicar eso, ¿hay que construir otra cárcel?

Los narcotraficantes van a ser terroristas y a partir de eso van a tener un régimen carcelario muy distinto al normal donde van a estar una cárcel sin comunicación con el exterior, donde no van a ser trasladados a un juzgado, va a ser via zoom, no van a recibir visitas y no se va a permitir que sus familiares o allegados les alcancen cosas que les permitan delinquir dentro de la cárcel. Hay que tener una cárcel especial, incluso estamos pensando en un lugar que va a ser un cambio de paradigma en la manera de reclusión, un lugar que puede ser aislado, que no genere repercusiones en el futuro para el entorno.

Mencionaste el lavado de activos, ¿crees que Uruguay está muy permeable en ese sentido?

Lo que veo que Uruguay, en relación al lavado de activos, tiene pocos recursos para poder actuar firmemente. Tenemos cerca de un millón y poco de dólares por año para el combate de lavado de activos o sea que no hay recursos ni personal adecuado para poder hacerlo fuertemente. Lo mismo en relación a la Jutep, creemos que hay que duplicar o triplicar los ingresos para el combate de esos dos delitos que pueden tener algún tipo de vinculación, aunque no digo que en Uruguay existan. Eso atado a estas medidas que proponemos para cortar el acceso al dinero de los narcotraficantes, para que Uruguay no sea hoy una plaza permeable.

Algunas de tus propuestas son llamativas, como la baja en la cantidad de los ministerios.

Nuestro eje de campaña son tres temas fundamentales: primero disminuir el costo político o los que llamamos peso del estado. Porque hace que el país sea más caro y hace que cada vez tengamos más déficit para cumplir las funciones básicas. Nosotros vamos a pasar de 14 a 8 ministerios: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura (transporte) y vamos a generar el Ministerio de Producción Nacional Sustentable y Ministerio de Gestión Humana.

Vamos a generar dos ministerios claves: uno es el de Gestión Humana, dónde vas a tener Salud, vas a tener Vivienda, el Mides que vendría a ser un ministerio de Planificación Social, y Trabajo aparte. Necesitamos que sea muy activo porque vamos a tener por las negociaciones colectivas y todo eso.

Pretendo primero que nada ajustar el cinturón político, ya que nosotros con 3 millones y medio de habitantes, no podemos tener 14 ministerios, comparados con países que tienen 45 millones de habitantes o 250 millones de habitantes como Brasil o Argentina. Ministros, asesores, consultores, todo eso genera un exceso de gasto y una mala ejecución del gasto.

¿Cuál es el tercer eje?

-Vamos a lo que yo llamo el paradigma de cómo administramos. Para reducir el costo, primero le pido a los políticos que lo hagan, después voy a ir al otro tema que es cómo hacer que la plata a la gente le llegue mejor. Y cómo quiero favorecer a la clase media que es la que ha sido empobrecida en los últimos años.

Porque los gobiernos anteriores la han castigado a impuestos, además del tema del encarecimiento del costo de vida. Esto lo voy a atacar, es lo que yo llamo una poda legislativa. Una poda burocrática que existe en muchos nichos de mercado que hacen que ciertos productos sean más caros que otros, donde existe algunos certificados y algunas trabas que hacen que el producto sea más caro y donde hay pocos que son los que terminan definiendo los precios en algunos nichos de mercado. Eso lo que hace es que la competencia no sea tan accesible y hace que muy pocos sean los que terminan fijando los precios.

En general los políticos tienen propuestas, no similares pero sí parecidas. En este caso todas las iniciativas son distintas, más radicales. Y el sector es parte de la coalición, ¿cómo vas a hacer para llevarlo?

Primero hay que evangelizar. Tengo que convencer a los colorados de que el resto es más de lo mismo y lo que yo propongo es algo distinto. Segundo, convencer del rol del Partido Colorado en la próxima coalición. Tercero, creo que nos quedamos cortos en algunas cosas y el Partido Colorado en temas como la educación, tuvo que haber exigido que se hicieran los 136 liceos que no pudimos hacer y ponerlo como condición sine qua non para seguir en la coalición. Pero los colorados a veces tenemos ese problema, que nuestro exceso de responsabilidad nos lleva a quedarnos sin las banderas ni los desafíos en los cuales siempre nos caracterizaron. En algunas cosas, me considero mucho más cercano a Milei, porque considero que la gente hoy no necesita tanto al dirigente político que sea el que lleve la propuesta la líder. Hoy el líder se maneja directamente con el ciudadano de a pie.

Sin embargo vos sos parte del Partido Colorado. si tenés esas diferencias podías hacer una campaña por fuera. Por ejemplo, Milei creó un partido nuevo

Surgieron nuevos partidos a los cuales pretendo incluir en la próxima coalición, pero creo que el desafío de hacer un nuevo partido, es algo como ‘me voy porque no hacen lo que yo quiero que hagan y la batalla la genero de afuera’. Yo prefiero convencer desde adentro que es mucho más costoso pero también es mucho más estable en el proyecto.

Si yo gano desde adentro, obviamente hago un cambio sustancial y yo lo que pretendo es un giro de 180 grados en el Partido Colorado. Los que quieran seguir con un Partido Colorado chico, los que quieren seguir con un Partido Colorado que haga todo lo que quiere el Partido Nacional, no me voten. Lo que yo quiero es que el partido sea el que lidere las ideas, el que diga hacia dónde vamos en el futuro, que plantea ideas disruptivas.

Inés Guimaraens

¿Lo ves viable?

Hoy tenemos una oportunidad histórica, no solo porque seamos muchos y viene el cambio generacional que tanto esperábamos, sino porque el Frente Amplio dejó de existir.

El Frente Amplio no existe más como partido progresista, como partido que unía a gente de distintos extremos y donde había moderadores que permitían representan a mucha gente que estaba de repente desilusionada o amargada con los partidos tradicionales. El Frente Amplio pasó a ser un partido sindical, ya no es un brazo del PIT-CNT, es el PIT-CNT, directamente.

¿Cómo fue la decisión de entrar competir la interna con estas características de ideas disruptivas?

Fue una decisión personal. Siento que la gente necesita más transparencia del político y más transparencia de las ideas del político. Menos calculadora, más corazón y más honestidad en la comunicación de las ideas. Lo que quiero es convencer a la gente de que acá hay un cambio, por eso nuestro grupo se llama Un viento de cambio. Nosotros no queremos ser más de lo mismo, creemos que otro camino sería mezclarnos en una pecera muy chica, en una pecera que no haría crecer al Partido Colorado, pero además que no le daría una señal a mucha gente que hoy no se siente representada por nadie. Mi desafío es cómo hacer que esa gente que no se siente representada por nadie vaya a una interna colorada a votar. Ese es mi gran desafío.

Cuando comenzó tu campaña surgieron unos videos que fueron bastante llamativos.

Sí y la gente confundió inicialmente nuestra manera de comunicar con algunos videos que fueron disruptivos y pensaron que nosotros éramos eso: los chistosos que hacíamos videos y no se dieron cuenta que nosotros estamos apuntando a cambios profundos en Uruguay que creo que son necesarios.