Detuvieron a un brasileño por la avioneta encontrada en Paysandú

La policía detuvo este lunes a un ciudadano brasileño, sospechoso de ser el piloto de la avioneta que apareció abandonada en Paysandú. Ahora busca a un segundo acompañante, informó Telemundo.

La fiscal del caso, Carolina Martínez, dijo a El País que por el momento es la única persona detenida y todavía no se le tomó declaración, por lo que no se tiene certeza de que esté directamente vinculado con la avioneta. El hombre apareció en una casa cercana a donde apareció la aeronave.

Según informó Paysandú TV, sobre la 1:30 horas del domingo, los vecinos de la localidad de Morató –a unos 140 kilómetros de la capital departamental– denunciaron a la Policía que una aeronave sobrevolaba el camino vecinal Cuchilla de Haedo. Los mismos vecinos indicaron que pasados algunos minutos se escuchó un ruido fuerte. La policía fue y constató la presencia de una avioneta matrícula de Bolivia CP 2787, que se encontraba sobre el camino, con el motor hacia la banquina y la puerta del piloto abierta. En la aeronave no se encontraron ocupantes ni cargamento.

Más temprano, la fiscal del caso, Carolina Martínez, dijo a El Observador que se investiga un presunto delito aeronáutico, ya que las aeronaves al trasladarse por el espacio aéreo uruguayo requieren el cumplimiento de determinados requisitos. Según el Código Aeronáutico, deben tener autorización, cumplir con un plan de vuelo y partir o aterrizar en aeródromos públicos o privados especialmente habilitados.

El vocero de Fuerza Aérea, Leonardo Blengini, informó que este lunes se realizarán análisis técnicos de la avioneta en lo que refiere a estructura, motor, electricidad y electrónica, para poder sacarla del lugar. "Se presume que puede haber ingresado con matricula de Bolivia, en ese caso deberían haber existido permisos de la aeronave para dirigirse en una ruta de vuelo, que es parte que las formalidades que se deben cumplir", detalló.

El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo en rueda de prensa que "el problema es que el tipo de avioneta sobrevuela relativamente bajo, entonces si no hay radares de proximidad en la zona es muy difícil identificar", y agregó: "No es lo mismo identificar una aeronave que vuela a una altura regular habilitada que estas, que no tendrían permiso para estar volando a las alturas que vuelan a los efectos de eludir toda la radialización".